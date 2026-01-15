Di Malen in meglio: ecco quanto costerà alla Roma e dove lo farà giocare Gasp (già a Torino)

Uno dopo l’altro, senza più tentennamenti. Dopo giorni di attese e manovre sotterranee, Ricky Massara accelera e nel giro di 24 ore consegna a Gasperini due rinforzi offensivi: prima Robinio Vaz, poi Donyell Malen. Un doppio colpo che cambia il volto dell’attacco giallorosso e dà finalmente sostanza a un mercato che fin lì aveva vissuto più di promesse che di firme.

Malen è arrivato ieri sera a Ciampino, poco dopo le 21.30, look total black e idee piuttosto chiare. L’operazione con l’Aston Villa è definita: prestito oneroso da circa 2 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, che scatterà in caso di qualificazione della Roma alle prossime coppe europee. Tradotto: se la stagione non prende una piega disastrosa, l’olandese resterà nella Capitale anche oltre giugno. Il contratto è già pronto, quadriennale, con un ingaggio superiore ai 4 milioni a stagione. Investimento pesante, sì, ma mirato.

Decisivo, nella scelta di Malen, il contatto diretto con Gasperini. Il tecnico gli ha parlato nei giorni scorsi per chiarire ruolo e prospettive, fugando i dubbi nati anche per il forte interesse dell’Atletico Madrid. L’olandese può muoversi su tutto il fronte offensivo — esterno destro o sinistro nel tridente, seconda punta — ma è da centravanti che sente di poter rendere al massimo. Ed è proprio lì che Gasp gli ha promesso spazio e centralità.

Un dettaglio tutt’altro che secondario. A Birmingham Malen aveva trovato meno continuità del previsto e spesso lontano dall’area, situazione che lo ha spinto a guardarsi intorno. A Roma arriva con un’idea diversa: essere il riferimento offensivo, il giocatore chiamato ad attaccare la profondità, muoversi tra le linee e dare peso specifico a un reparto che fin qui ha vissuto più di emergenze che di certezze.

Le visite mediche sono previste in mattinata, poi la firma e il primo allenamento a Trigoria. Domenica, nella rivincita di campionato contro il Torino, Malen potrebbe essere subito della partita, anche dal primo minuto, soprattutto considerando le condizioni non ideali di Ferguson. Un incrocio curioso, se si pensa che all’Aston Villa il suo posto verrà preso da Abraham: il mercato, a volte, ha un senso dell’ironia tutto suo.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo