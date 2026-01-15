Di Malen in meglio: ecco quanto costerà alla Roma e dove lo farà giocare Gasp (già a Torino)

Uno dopo l’altro, senza più tentennamenti. Dopo giorni di attese e manovre sotterranee, Ricky Massara accelera e nel giro di 24 ore consegna a Gasperini due rinforzi offensivi: prima Robinio Vaz, poi Donyell Malen. Un doppio colpo che cambia il volto dell’attacco giallorosso e dà finalmente sostanza a un mercato che fin lì aveva vissuto più di promesse che di firme.
Malen è arrivato ieri sera a Ciampino, poco dopo le 21.30, look total black e idee piuttosto chiare. L’operazione con l’Aston Villa è definita: prestito oneroso da circa 2 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, che scatterà in caso di qualificazione della Roma alle prossime coppe europee. Tradotto: se la stagione non prende una piega disastrosa, l’olandese resterà nella Capitale anche oltre giugno. Il contratto è già pronto, quadriennale, con un ingaggio superiore ai 4 milioni a stagione. Investimento pesante, sì, ma mirato.
Decisivo, nella scelta di Malen, il contatto diretto con Gasperini. Il tecnico gli ha parlato nei giorni scorsi per chiarire ruolo e prospettive, fugando i dubbi nati anche per il forte interesse dell’Atletico Madrid. L’olandese può muoversi su tutto il fronte offensivo — esterno destro o sinistro nel tridente, seconda punta — ma è da centravanti che sente di poter rendere al massimo. Ed è proprio lì che Gasp gli ha promesso spazio e centralità.
Un dettaglio tutt’altro che secondario. A Birmingham Malen aveva trovato meno continuità del previsto e spesso lontano dall’area, situazione che lo ha spinto a guardarsi intorno. A Roma arriva con un’idea diversa: essere il riferimento offensivo, il giocatore chiamato ad attaccare la profondità, muoversi tra le linee e dare peso specifico a un reparto che fin qui ha vissuto più di emergenze che di certezze.
Le visite mediche sono previste in mattinata, poi la firma e il primo allenamento a Trigoria. Domenica, nella rivincita di campionato contro il Torino, Malen potrebbe essere subito della partita, anche dal primo minuto, soprattutto considerando le condizioni non ideali di Ferguson. Un incrocio curioso, se si pensa che all’Aston Villa il suo posto verrà preso da Abraham: il mercato, a volte, ha un senso dell’ironia tutto suo.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo
benvenuto Malen, sono abbastanza fiducioso!
il super fantastico napoli è distante solo un punto
Ora dobbiamo solo “spurgarci” di quello che non è più funzionale per la Roma, con tutto il rispetto del giocatore e dell’uomo, ma via Baldanzi, il Faraone, Bailey, Tzimikas, Dobvik, Ferguson (anche se lui un pò a malincuore). Se poi arrivasse anche Zirkzee…. Questi due nuovi innesti ci danno na bella botta de vita!!!!
FRS
Perché Ferguson?
Sul Faraone ci andrei cauti, è un giocatore utile e sa il suo: il limite è che guadagna tanto.
Il Faraone non si tocca!
Grandissimo professionista, sempre con il sorriso. Entrando negli ultimi 15′ può sempre fare la differenza con la sua classe.
A questo punto sogno l’esordio vincente di Malen con il Torino il 18 in campionato.
Mi auguro che giochino sia malen che vaz. Panchina per quelli che giocano a rallentatore
Contento dell’acquisto, ma dubito che, pur potendo giocare al centro dell’attacco, il suo ruolo principale sarà quello.
Per caratteristiche Malen è l’ideale a sinistra dietro la punta, nel ruolo in cui all’Atalanta è esploso Lookman, con il quale condivide la velocità, lo scatto nel breve, la capacità di saltare l’uomo e di accentrarsi x tirare di destro.
Secondo me entro fine mercato verrà ceduto uno tra Ferguson e Dovbyk, più probabile il secondo in Turchia o in premier, ed al centro quello che resterà si alternerà con Vaz.
Ferguson è in prestito, difficile cederlo se prima non lo compri…
Ma come fai a cedere Ferguson? Il cartellino non è nostro, è un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ed ogni decisione spetta agli inglesi.
Ma “sperare” di poter “cedere” Ferguson proprio quando si è un po’ ambientato e rodato, non è una grande idea, con un allenatore che fa sistematicamente rotazioni dei tre davanti. Dovbyk, se si rimettesse in tempo (entro gennaio), invece, è esattamente il tentativo che andrebbe fatto (per rimediare a un errore di valutazione molto costoso). Ma andrebbe probabilmente in qualche farraginoso prestito con diritto di riscatto scaglionato, tipo Abraham…il rischio di vederselo tornare indietro è elevato (a meno che non trovi una furba squadra spagnola che rammenta i suoi tempi da matador e ci creda acnora)
almeno uno pronto per giocare subito ma ne servivano almeno due
Ma arriverà anche qualcun altro oltre a Robinio Vaz e Donyell Malen?
Si. Siamo ai dettagli.
anche Abraham lontano da Roma ha ricominciato a segnare!
In Turchia ,dove l’anno scorso il 38enne Dzeko fece 14 gol e quest’anno in Italia 0 (zero).
quindi secondo questo brillantissimo articolo la Roma, con 2 attaccanti centrali già in rosa, ne compra un altro (Vaz) e prende Malen promettendogli in posto da centrale quando come trequartista di sinistra devi ancora affidarti a Ell Sharaawy e Pellegrini? Ma lo accendono il cervello questi prima di scrivere?
Servono i GOL per il gioco offensivo di Gasp…
– Malen
– Ferguson
– Vaz
– Arena
Finalmente varie soluzioni
❤️💛
Se lo hanno ceduto per prendere Abraham mi preoccupo parecchio…
Malen è un giocatore di esperienza, può essere considerato uno esperto che dovrebbe rendere. È forte e le cifre dell’affare lo confermano. Ci sono dei rischi ma, secondo me, siamo ben lontani dal tipo di investimento su Abraham…che tra l’altro prenderà il suo posto
Parlare di due rinforzi offensivi lo vedo prematuro. Robinio Vaz farà 19 anni a Febbraio e sicuramente dovrà ambientarsi ad un campionato molto tattico in cui le difese, soprattutto quelle più attrezzate, lasciano pochi spazi.
Sicuramente Gasperini saprà indirizzarlo ma dubito lo butti nella mischia prima di averne saggiato bene gli aspetti ed evitare di bruciarlo sulla piazza romana.
Discorso diverso per Malen con più esperienza maturata e sicuramente già pronto dopo un periodo di confidenza, con gruppo e gioco, a scendere in campo.
Senza dimenticare il buon esordio di Arena che va però gestito per farlo crescere nel modo giusto.
Rimane aperto il discorso Bailey e non sarebbe male un centrocampista offensivo.
Sperando nel ritorno di Angelino non saremmo messi male per adesso.
Non è l’ importanza del costo ma del ruolo, è forte! Già è un pezzo del mosaico. Ho visyo un GASO felice dopo la sconfitta, credo che Arena gli abbia dato spunti importanti…
“checcefrega della Raspa, noi c’avemo MalenGol….
Malengol, Malengò….”👍🏻👍🏻👏🏻👏🏻📣
🐺🐺💛❤💛❤
Ecco, la sua sostituzione con Abraham è la ciliegina sulla torta! C’è qualcosa di incredibile in questo, quasi di grottesco…Rende, in un mondo in cui astrattamente tutto pare essere tornato possibile, con un po’ di fortuna, inserire Dovbyk nella trattativa per Zirkzee. Così per crogiolarsi in un momento che non si vorrebbe finisse qui (e…sotto col centrocampista, visto che Pisilli potrebbe andare a Genova) 🙂
Ma sbaglio o è un pò in carne… mi ricorda Adriano… Mi sa che Gasp gli farà perdere qualche chilo.
Potrebbe davvero arrivare Zirkzee?
Nel caso Malen sarebbe esterno Sx e lui in mezzo; soule a dx; Dybala cambio di Soule; Vaz cambio di Zirkzee; Elsha cambio di Malen.
Avremmo due centravanti da dare via, assieme a Bailey e Pellegrini.
Per questo Non credo arriverà Zirkzee, almeno non ora, anche se sarebbe davvero un mega attacco anche con lui.
Serve un centrocampista, oggettivamente e credo che sarebbe meglio mettere il denaro su quello, anche se Zirkzee attira un bel po’…
Questo mercato ci sta dicendo anche che, max entro l’anno prossimo:
Dybala, Pellegrini se ne andranno, cosi come almeno uno dei due centravanti, se non tutti e due, assieme ad elsha.
Oggi su Radio Romanista ho sentito dire che lo United avevo chiuso definitivamente ogni possibilità…chissà !!!
Avrei dei dubbi sulla ricostruzione tattica dell’impiego di Malen che a mio avviso dovrebbe collocarsi sulla fascia sx della zona di attacco con Ferguson al centro dell’area
E allora ar Torino je deve da fa’ davero molto, ma molto malen! DAJE DONYELL DAJEEEEEE 💪👊🌶💛❤️
In tutto il trambusto di questi giorni, mi sembra che si sia dipanata la matassa velocemente. E’ fuori di dubbio. Anche la qualità delle scelte (attenzione, sempre di scelte si tratta: sempre, si fanno le scelte nella vita, a tutti i livelli. Le certezze esistono, boh ? io non credo, manco nelle religioni e nella scienza esistono, figuriamoci) mi sembra buona. I fatti ci daranno conferme o smentite.
non tutti I (M)alen vengono per nuocere
dajee Vaz à tutta forza
Forza Roma.
So’ arivate du’ punte che nun chiedono palla su li piedi, ma attaccano a’ profondità, strappano, se buttano ne li spazi, aggrediscono a’ linea de difesa. Vedemo se riuscimo a svortà a’ fase offensiva che fino a mo è stata da retrocessione….
Sto Malen me ricorda uno Youtuber che parla de Roma
Off topic: abbiamo un fenomeno a centrocampo. El Anouy è già un top player! Visto ieri in nazionale è mostruoso!
Se arriva anche Zirkzee, che a differenza di Malen fa salire la squadra, e può giocare dietro la punta, sarebbe tanta roba.
A noi non manca solo il centravanti (speriamo di avere migliorato la situazione con Malen) manca il giocatore che velocizza la transizione.
Per completare l’opera servirebbe anche Zirkee. Non ci dobbiamo dimenticare che il Gasp gioca con tre attaccanti, due esterni e un centrale, da cui nè discende guardando più avanti in prospettiva anche della prossima stagione, che servono 6 calciatori nel reparto avanzato. In uscita c’è per fare cassa Baldanzi e forse Dovbik che sembra abbia qualche richiesta dal nuovo eldorado turco, ma non dimentichiamo che Bailey e Ferguson sono solo prestiti e ,con El Sha a cui difficilmente gli verrà prolungato il contratto, un calciatore come Zirkee serve e pure parecchio se vuoi mettere qualità all’attacco e stare a posto per il futuro.Dimenticavo c’è Dybala. Ma è un altro discorso legato a tanti fattori e alle decisioni del Gasp e della Società.
Ottimo, ben arrivato!
Ora mi aspetto un centrocampista e un terzino siniatro
