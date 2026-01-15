La Roma cerca la svolta a sinistra: Seys supera Fortini

La lista della spesa di Gian Piero Gasperini cambia ancora. Attacco a parte, ora tra le priorità del tecnico c’è quella di prendere un esterno basso a sinistra che possa permettere a Wesley di tornare sulla sua fascia preferita, la destra.
A fare spazio all’eventuale acquisto sarà così il greco Tsimikas. Il Liverpool ha ricevuto diverse manifestazioni d’interesse (una direttamente dall’Olympiacos) per il greco ed ha aperto all’interruzione del prestito con sei mesi di anticipo.
Per questo è stato intensificato a Trigoria anche il pressing su Niccolò Fortini che non ritiene soddisfacente la proposta di rinnovo fatta dalla Fiorentina. Il contratto del 19enne scade nel 2027, ma i viola chiedono poco meno di 20 milioni. Una cifra considerata eccessiva dalla Roma.
Così nelle ultime ore è spuntata la candidatura di Joaquin Seys del Bruges, anche lui valutato 20 milioni ma con un’esperienza internazionale già consistente nonostante la sua giovane età (20 anni). Un tentativo era stato fatto anche per Jaouen Hadiam dello Young Boys, ma il recente infortunio del franco-algerino ha bloccato sul nascere la trattativa.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Non ho capito se a Trigoria hanno trovato la vena d’oro, oppure se a fine mercato ci arriverà una bella doccia gelata, tipo la cessione di Kone o altro big.
Ero rimasto a Raspadori che snobbava la Roma perché non poteva garantire un acquisto a titolo definitivo, ed ora mi ritrovo con Massara che ha già speso 50 milioni x l’attacco in questa finestra ed ora punta un esterno di fascia da 20 bombe X rimpiazzare il flop Tsimikas.
Forse non rinnovando Dybala, Pellegrini, Elsharawi, forse Celik e non riscattando nessun prestito e magari girandolo altrove adesso vai a risparmiare parecchio..
tra Kone, Ndicka e Svilar, des su tre li vendono.
E’ che dovete fare il calcolo stipendio + cartellino. Raspadori voleva 4 milioni netti, ad esempio
Non sarebbe una diccia gelata , devi vendere per forza aktrimenti le plus imposte come le fai….
vendite ci saranno… è certo… credo che 1 tra Ndicka Svilar o Kone verra ceduto…. io spero semrpe che possano riuscire a vendere giocatori come Celik ( che adesso si è rivalutato ed è qausi totalmente ammortizzato, Pisilli Baldanzi Angelino Dovbyk ( anche se putroppo ora ha una valutazione ai minimi termini ) per il monte stipendi eccessivo darei via Dybala Pellegrini El Shae e tutti i prestiti che non hanno inciso anche se su questi ultimi giocatori improbabile che si possa ottenere qualcosa dalle società in cui andranno dato che sono a fine contratto o per poca richiesta…
Peraltro sta spendendo per coprire flop commessi da lui (Tsimikas, Ferguson, Bailey).
Almeno, a differenza dei fenomeni Pinto e Monchi, positivamente lui non li ha comprati a titolo definitivo e li possiamo restituire al mittente.
Di certo oggi il mercato estivo si aprirà con un debito di oltre 55 mln di euro (importante la valuta perché il costo di Malen è espresso in sterline).
Salvo innesti di nuovi soci e capitali è ovvio che dovremmo vendere e Kone e Ndicka che sono gli unici ad avere mercato però ciò vuole dire indebolire il centrocampo e la difesa perché ad oggi né Pisilli né Ghilardi possono sostituirli e restare con solo EA, Cristante (anche lui in partenza) e Ziloski è follia.
Senza programmazione, con un mercato di reazione alle proteste dell’allenatore di turno, rafforziamo un reparto e ne scassiamo altri due.
Speriamo almeno che vada in porto lo scambio Pisilli-Fendrup (che ha però lo stesso difetto di Kone, non è un centrocampista che segna molto).
Per quest’anno figurano come prestiti.
E allora Rumba! Ma davvero Gasp ha convinto la società a fare all-inn in questo gennaio?
Speriamo di non svegliarci tutti sudati!
Potremmo persino tentennare sulla possibilità che le voci di mercato siano vere e che gli acquisti possano essere conclusi in pochi giorni! I soldi…ah, beh, la rivoluzione, nell’eventuale caso in cui…, coinvolgerà elementi della rosa che si stanno profilando sempre più precisamente…
non capisco perché noi quando vendiamo facciamo i saldi e quando compriamo spendiamo un capitale…..
Semplice: andiamo tra il maluccio e il benino, con un nucleo costante di giocatori che raramente performano nei big match; e, giusto o sbagliato che sia, il “benino” viene attribuito all’allenatore (sta accadendo pure ora con Gasp)…quei pochi che sono in ascesa, poi, tendiamo a esaltarli esageratamente e, semmai, entrano in cessione quando non sono più ai picchi (se no ce ne lamenteremmo)…
Se fosse vero immagino che Angelino abbia problemi seri
Fermo restando che spero di sbagliarmi, mi dispiace moltissimo e gli faccio i migliori auguri di rimettersi al meglio
Esattamente quello che volevo. Daje con l’esterno!
Adesso prendere un Candela a sinistra, vai Frederic!
Magari un Candela…che tra l’altro fu proprio un acquisto del mercato di gennaio. Era un giovane sconosciuto che proveniva dalla serie b francese.
sembra che la Roma alla luce della classifica stia facendo all in con un instant tram per finire tra le prime quattro con due future possibilità:
1. arrivi nelle quattro, a giugno non cedi nessuno e fai piccoli aggiustamenti avendo già una ossatura migliore rispetto al 2025/2026.
2. non arrivi nelle 4 e fai una cessione dolorosa (Kone o ndicka)
poi se le italiane dovessero andare bene nelle coppe anche il 5 posto potrebbe bastare per la Champions ma lì dobbiamo scalzare la Germania e Roma-Stoccarda per noi varrebbe doppio.
forza Roma!
Concorderei…ma direi di attaccarci al “team” piuttosto che al tram 🙂
Quello di Seys se fosse vero mi sembra un bel profilo per la fascia sx.. per essere un 2005 è pronto per fare il salto di qualità in una realtà grande avendo giocato al Bruges, non so cosa ne pensa Saverio di questo nome ma a me sembra un buon profilo.
Questo articolo mi fa capire, purtroppo, che il rientro di Angelino non viene preso in considerazione. Penso di parlare a nome di tutti i tifosi se dico che siamo con lui, che gli vogliamo bene e gli auguriamo di tornare presto a sfrecciare sulla fascia sinistra. Daje Josè 💪💪
Purtroppo Gasperini si è trovato senza esterno a sinistra, con Angelino miglior laterale della scorsa season, uno Tsimikas inaspettatamente impresentabile, sbaglio grosso dar via Salah Eddine, doveva rimanere. Ora hai un buco completo li e vista possibile interruzione prestito del greco (volesse il cielo) che ha un ingaggio di 3 netti (assurdo) devi assolutamente investire lì, o Fortini (10 Mil bastano e avanzano) o il promettente belga (profilo perfetto per Gasp) vanno presi. Secondo aspetto certo che o Kone’, o Ndicka (molto forte interesse per Dragusin o centrale difensivo in questo mercato) o tutti e due verranno ceduti, non si scappa da qui, entro il 30 giugno devi rispettare il FFP ed i Friedkin vogliono chiudere questo capitolo, ergo occorrono 80-100 di ricavi tra plusvalenze, main sponsor, premi ed incassi da Europa League, minori costi da alleggerimento ingaggio ma quest’ultima voce mi sembra quasi impraticabile.
In merito all’alleggerimento del monte ingaggi, dobbiamo considerare che, tra fine prestiti e contratti in scadenza, solo per l’attacco ci sarà un risparmio di almento 50 milioni lordi. Poi ci sarebbe la cessione di Baldanzi, ma bisognerà vedere quanto potrai realizzare. Inoltre ci sarà il fine prestito di Tsimikas (4 milioni lordi). La cessione più conveniente sarebbe quella di Ndicka perché oltre a garantire la plusvalenza totale, porterebbe un risparmio di ingaggio di 8 milioni lordi. Inoltre, dei 3 che si pensa di vendere, sarebbe il più facilmente sostituibile.
@Repulisti: hai ben sintetizzato i termini “contabili” della questione (poi si può discutere, con deduzioni dai documenti disponibili, della reale somma da coprire).
Se la mettiamo pure sul piano “minori spese” da ingaggio, però, Ndicka (plusvalenza pura perché preso dopo la scadenza contratto e, non secondariamente, oltre 6 milioni di ingaggio lordo) è di gran lunga il maggior candidato.
Inoltre, sommando a “tutto il resto” (fine prestiti e fine contratti) un auspicabile (quanto difficoltoso) piazzamento di Dovbyk (3° ingaggio lordo della rosa), forse ne dovremo plusvalenzare solo uno, dei titolari; questo perché abbiamo dei prestiti in giro (primo Salah-Eddine, per finire a Cherubini) che, con un po’ di fortuna possono fruttare qualcosina di forse risolutivo.
dando per quasi certo che il budget per gli acquisti sia quasi terminato anche in base al limite stipendi che va ad incidere come fattore sul Fpf… e vedendo le difficolta a vendere o a recedere dai prestiti che non hanno dato il riscontro che ci si aspettava …. guardando la rosa dellla squadra vedo che le problematiche esistenti sono a sx dove bisogna cercare un sotistuto di Angelino e del gredo( Angelino ancora in infermeria e non si conoscono tempi di recupero ed il greco che non ha mai convinto ) e aggiungerei un centrocampista centrale che possa far rifiatare Kone Cristante ed EA ( Pisilli lo vedo ancora un po acerbo)….con Vaz e Malen nemricamente siamo apposto…mi terrei Bailey,se si fosse ripreso dall infortunio perche ha le caratteristiche che possono piacere al mister, Ferguson e Dovbyk e darei via Baldanzi il greco … non so se siete d accordo
magari 😍 questo ragazzo si rileva il nuovo Candela..
SECONDO ME CI STAREBBE BENE UN COME LUI
a rega se vendono Dovbyk non rinnovando Dybala, Pellegrini, Elsharawi, Baldanzi va via pisilli in prestito e forse se cercano un difensore venderanno N’Dicka altro che 50 Mil……ne risparmi 90/100 di mil
E un giocatore veloce agrissivo dotato di un bon cross. Con Gasperini puo diventare il nostro Dimarco
Seys non lo conosco.
Fortini mi sembra fisicamente un esterno che può andare bene al Gasp.Peccato solo che sia un destro che gioca a sinistra.
Gasperini ha creato le sue fortune e quelle dell’Atalanta soprattutto con i giocatori esterni!! Quello che a noi è sempre mancato. Quest’anno ne abbiamo preso uno valido e si è vista la differenza!! L’anno scorso avevamo angelinho che è stato uno dei migliori, purtroppo non siamo riusciti a utilizzarli insieme. Quindi secondo me l’investimento sulle fasce è obbligatorio.
Se si potesse prendere fortini magari inserendo Baldanzi come contropartita sarebbe il top.
Così come se si riuscisse a prendere palestra inserendo resch. Con questi due giovani la Roma andrebbe a duemila all’ora .
Vedo che tutti sono a fare i conti. lasciamoli alla Società. Per quanto riguarda Fortini a 20 mln la viola se lo può pure tenere.Vale ora non più di 10 mln e comunque come esterni difensivi abbiamo un certo Mannini ora in prestito alla Juve Stabia dove al momento scalda solo la panchina. Sarebbe il caso di dire al Gasp che ci sono anche dei nostri giovani interessanti da valutare come ha fatto con i giovani della Dea.
