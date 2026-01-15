El Aynaoui brilla in Coppa d’Africa e trascina il Marocco in finale. Il ct: “Giocatore fantastico”

Grande serata per Neil El Aynaoui, protagonista assoluto della semifinale di Coppa d’Africa tra Marocco e Nigeria. Ieri sera, a Yaoundé, i marocchini hanno conquistato il passaggio in finale ai calci di rigore, dopo un match equilibrato e combattuto, e il centrocampista giallorosso è stato tra i migliori in campo, segnando anche il proprio rigore decisivo.

L’emozione per El Aynaoui è stata enorme. Al termine della sfida, premiato come migliore in campo, il centrocampista ha raccontato quasi in lacrime la gioia per il traguardo raggiunto: “È pazzesco. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, la Nigeria ha fornito una grande prestazione. Abbiamo giocato la partita che volevamo, siamo stati solidi dal punto di vista difensivo e non abbiamo concesso tante occasioni. Poi siamo andati ai rigori e già al Mondiale Bounou aveva dimostrato quanto fosse bravo. Sapevamo di avere a disposizione una grande arma”.

Anche il commissario tecnico Walid Regragui ha speso parole di elogio per il giocatore della Roma: “Neil è un giocatore fantastico. Tale padre, tale figlio. Ricordo una partita che suo padre giocò agli US Open contro Andy Roddick. Hanno la stessa mentalità”.

Ora il Marocco attende la finale, in programma domenica, contro il Senegal di Manè. Per El Aynaoui e per la Roma si tratta di un momento di grande orgoglio: il centrocampista, arrivato nella Capitale con la voglia di emergere, sta confermando il suo talento anche a livello internazionale, e la sua prestazione contro la Nigeria è la dimostrazione di quanto possa diventare determinante anche nella stagione giallorossa.

Giallorossi.net – T. De Cortis