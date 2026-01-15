El Aynaoui brilla in Coppa d’Africa e trascina il Marocco in finale. Il ct: “Giocatore fantastico”

Grande serata per Neil El Aynaoui, protagonista assoluto della semifinale di Coppa d’Africa tra Marocco e Nigeria. Ieri sera, a Yaoundé, i marocchini hanno conquistato il passaggio in finale ai calci di rigore, dopo un match equilibrato e combattuto, e il centrocampista giallorosso è stato tra i migliori in campo, segnando anche il proprio rigore decisivo.
L’emozione per El Aynaoui è stata enorme. Al termine della sfida, premiato come migliore in campo, il centrocampista ha raccontato quasi in lacrime la gioia per il traguardo raggiunto: “È pazzesco. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, la Nigeria ha fornito una grande prestazione. Abbiamo giocato la partita che volevamo, siamo stati solidi dal punto di vista difensivo e non abbiamo concesso tante occasioni. Poi siamo andati ai rigori e già al Mondiale Bounou aveva dimostrato quanto fosse bravo. Sapevamo di avere a disposizione una grande arma”.
Anche il commissario tecnico Walid Regragui ha speso parole di elogio per il giocatore della Roma: “Neil è un giocatore fantastico. Tale padre, tale figlio. Ricordo una partita che suo padre giocò agli US Open contro Andy Roddick. Hanno la stessa mentalità”.
LEGGI ANCHE – El Aynaoui, il ct del Marocco attacca la Roma: “Delusione, altri club hanno avuto più classe”
Ora il Marocco attende la finale, in programma domenica, contro il Senegal di Manè. Per El Aynaoui e per la Roma si tratta di un momento di grande orgoglio: il centrocampista, arrivato nella Capitale con la voglia di emergere, sta confermando il suo talento anche a livello internazionale, e la sua prestazione contro la Nigeria è la dimostrazione di quanto possa diventare determinante anche nella stagione giallorossa.
Giallorossi.net – T. De Cortis
Ha arginato Lookman. Grande partita
Diamo merito a Massara che lo ha portato a Roma, lui e Konè a centrocampo formeranno una coppia eccezionale.
rientrerà con le pile scariche..
Magari invece rientrerà con la consapevolezza di essere un ottimo giocatore…. perché vedere sempre i problemi??
infatti,
invece se restava a Roma faceva un mese di villeggiatura in montagna no?
Stanno giocando più i suoi compagni tra campionato e coppe che lui in Marocco….
A parte le trollate, penso che (a differenza di altri esempi recenti che abbiamo avuto) Neil sia un giocatore molto professionale e anche in caso di vittoria della coppa del Marocco saprà festeggiare senza eccedere e tornare a Roma nella migliore forma possibile. E visto che ormai è in finale, gli auguro di vincere.
Speriamo non torni scarico….fingers crossed!
padrone assoluto del centrocampo contro tutti gli avversari della competizione, sta crescendo in maniera esponenziale…. e pensare le critiche iniziali per suo acquisto dei grandi conoscitori, espertoni di calcio………… 😂😂🤡🤮
Ancora ho in mente gli insulti degli pseudo tifosi romanisti quando è stato preso.
Com’era la storia? Non si poteva giocare a pallone senza Rios, ricordi?
Poi, però, Rios al Benfica è oggetto di critiche dei tifosi, per un rendimento non all’altezza dell’investimento.
Di El Aynaoui, invece, si diceva che era il nuovo LeFee…io vedo un gran bel giocatore, vedrete l’anno prossimo.
E comunque se le cose vanno come credo, questo dopo i mondiali arriverà ad essere quotato un cinquantino: il Marocco arriverà parecchio lontano, è davvero un’ottima squadra.
Era pronosticabile, se non altro dalla prossima settimana tornerà in gruppo un giocatore che ci serve come il pane ora più che mai.
alcuni bookies da diverso tempo danno il Marocco favorito per la coppa del mondo.
EA sugli scudi…bene: adesso possiamo tifarlo senza autolesionismo in chiave Roma. Speriamo però che non torni con la “sindrome della Coppa d’Africa”. Comunque si sarà rivalutato (che non fa mai male in prospettiva).
…eee… basta !!..col conteggio dei 💰 “in prospettiva” bho…
Neil è della Roma e giocherà nella Roma.
metto una moneta qui…ne avanzo 2 li…ma che lavoro fai?
è il prototipo dei calciatori che bisognerebbe sempre cercare e che riesce a sopperire a carenze tecniche con tanta dinamicità e tantissima fame! Non sto dicendo che il marocchino sia scarso, anzi ha un ottimo controllo, senso dell’anticipo, progressione, ecc, però il suo plus non è la qualità ma la quantità. Un giocatore simile (ma molto più scarso tecnicamente) era Gattuso, che non riusciva a stoppare un pallone ma che inseguiva i giocatori fino negli spogliatoi e questi già sapevano che se gli arrivava il pallone tra i piedi, nel giro di 2 secondi lo avrebbero avuto lì addosso a prenderli a calci e calcetti e strattonate. Sonno caratteristiche che oggi non si trovano più, forse Bove era così.
Io credo invece che sia molto forte anche tecnicamente, recupera il pallone e lo gestisce sempre in modo pulito, in Italia bisogna sempre attendere qualche mese di ambientamento, diventerà un perno inamovibile della nostra Roma, DAJE!
Massara dimettiti!! o forse no?
eh ma questo è sopravvalutato…una pippa… ed invece…solite critiche inopportune e fatte in malafede… si aspetta il responso del campo… questa è l ennesima prova che nessuno dovrebbe criticare a prescindere e che siamo tutti incompetenti per poter giudicare un giocatore
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.