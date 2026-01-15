“ON AIR!” – PRUZZO: “Malen? Mi spaventa la scelta di Emery”, ROSSI: “Operazione tutta di Gasperini”, PES: “La Roma vuole assolutamente Zirkzee”, FERRAZZA: “Non si inventassero scuse”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Gasperini è stato protagonista principale dell’operazione Malen che è stata intavolata proprio dall’allenatore della Roma, e curata nella prima fase in maniera veloce. Poi quando si è entrati nel tecnico della contrattazione la proprietà, su input di Gasperini, ha coinvolto Massara nell’operazione, ma la paternità dell’operazione Malen è tutta di Gian Piero Gasperini. Così come quella di Vaz è merito di Massara. Lì c’è stata la congiuntura fortunata con Benatia e Balzaretti al Marsiglia che hanno fatto da sponda importante, perchè mi risulta che ci sono parecchi club inglesi che sono devastati dal fatto di essersi fatti scappare Robinio Vaz…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Da quello che so Dovbyk la Roma lo aveva venduto, io credo al Fenerbahce, poi però s’è fatto male e ancora non si è capito quanto sia grave il suo infortunio. Domenica vai a Torino con Malen, Robinio Vaz, Pellegrini, che torna oggi, e Ferguson. In attacco mi sembra che ora sei coperto…Bailey? Gasperini era sincero su di lui quando ha detto che ora finalmente è vivo. E secondo me se questi giorni dà risposte in allenamento, capace che lo ripresenti titolare domenica…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’arrivo di Malen ci ha rasserenato. Al mercato di gennaio al momento do sei, perchè Gasp aveva chiesto due attaccanti e due attaccanti sono arrivati. Io penso che ci sarà spazio anche per il centrocampista oltre all’esterno sinistro e forse il difensore. Se si concretizzeranno quelle operazioni lì, il voto al mercato sarebbe più alto. Zirkzee? Ora ti sei messo nelle condizioni di poterlo aspettare, ora non ti serve più a tutti i costi. Io ci starei se me lo garantissero per giugno…Bailey titolare a Torino? Se con Vaz, Malen, Dybala, Soulè, Pellegrini, Ferguson, Gasperini fa giocare di nuovo Bailey, sarebbe da cacciare via…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io non so se Lucca sia mai stato proposto a Gasperini e lui abbia detto no, ma nel caso fosse stato ha fatto benissimo. Altrimenti ora stavamo qui con Ferguson, Dovbyk e Lucca… Gasperini, disperato, ha fatto una riunione mesi fa dicendo: “A me servono due punte, i nomi fateli voi”. Lui non ha fatto nessun nome, ha detto soltanto: “Ditemi chi possiamo comprare”, e gli è stato detto Raspadori e Zirkzee. E lui ha detto sì, erano due nomi che gli andavano bene. L’importante era il tempismo. Dopo sfuriate pesanti, alla fine gli hanno portato Malen e lui ha accettato. E aspetta ancora Zirkzee. Questa è la pura verità. Quando le cose le so, le dico…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ora non inventassero la scusa che non possono prendere Zirkzee perchè ci sono ancora in rosa Dovbyk e Ferguson e che ci sono quattro centravanti in rosa. Gasperini un altro lo vuole. E non dicessero che Vaz era il vero obiettivo, e che Gasperini non voleva Raspadori ma Malen, cerchiamo di rimanere lucidi nella ricostruzione delle cose…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Zirkzee sarebbe il terzo centravanti, perchè Malen e Vaz li hai presi per fare i centravanti. Gasperini vorrebbe l’esterno d’attacco. Malen? Viene dai 5,5 milioni dell’Aston Villa come stipendio, e qua gli devi dare almeno 4,5, ma per me li vale tutti. Raspadori? Da quello che so lui alla Roma non aveva mai aperto, e questa è un’ulteriore responsabilità del direttore sportivo che ne esce non male, ma peggio…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ora hai aggiunto due attaccanti, due innesti che ti aiutano adesso, ma che rimpolpano un reparto offensivo che a fine campionato sarà più che dimezzato. Non penso che Vaz sarà lanciato subito, è un ragazzo che deve crescere. Vediamo che lettura darà Gasperini, mi sembra una punta e non uno che può giocare in altri ruoli. Quel che è certo è che tra i due l’usato sicuro è Malen, e l’idea di Gasperini è di buttarlo subito dentro. La Roma però vuole ancora prendere Zirkzee, il nome non è mai tramontato dalla testa dei giallorossi. Non potevi aspettarlo e intanto sei andato su altri giocatori, impegnandosi in maniera importante, ma se da qui alla fine del mercato lo United lascia partire gli scontenti, la Roma Zirkzee lo vuole assolutamente prendere…”

Stefano Petrucci (Radio Manà Sport): “Gasperini è bravissimo a lavorare sui Vaz, ma vuole chiarezza. Lui è di coccio. Se a lui gli dici che questo oggetto è bianco, ma nota una sfumatura grigia, Gasperini si incaz*a…è fatto così. Lui davvero diceva che se si voleva lavorare sui giovani lui è pronto a farlo, non era una battuta polemica alla Mourinho, il problema è la chiarezza di programmi. Lui ha sempre lavorato con i ragazzi, realizzando cose eccezionali, però in quel caso devi rivedere i programmi, perchè con i ragazzini non hai nessuna certezza di arrivare in Champions…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “A me questa storia con l’Aston Villa non mi convince. L’Aston Villa a giugno ti molla un calciatore che si è fatto 4-5 infortuni (Bailey, ndr), e ora che è terzo in classifica e sta lottando per la Champions, te ne molla un altro. O ne hanno preso uno migliore, o altrimenti qualche domanda te la fai. A giugno per un verso, a gennaio per un altro: ma sempre l’Aston Villa ci deve stare di mezzo? A me mi spaventa Emery, io di Unai non mi fido neanche un po’, è un allenatore che conosce tutti i vicoli del mercato e sta facendo un lavoro fantastico in una squadra media…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Raspadori e Zirkzee? Fortunatamente Massara aveva dei piani B, perchè il ragazzino del Marsiglia non lo tiri fuori così. Non so se saranno meglio o peggio, ma quando prendi uno giovane da tirare su e un altro più esperto è meglio. Magari gli altri due pensavi fossero certezze, arrivano e non te le danno…”

