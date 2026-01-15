Calciomercato Roma, Fabrizio Romano: “I giallorossi vogliono ancora Zirkzee ma dallo United nessun segnale” (VIDEO)

La situazione legata a Joshua Zirkzee resta in stand-by. Nonostante il nome dell’attaccante continui a circolare con insistenza nell’ambiente giallorosso, al momento non si registrano passi avanti concreti nella trattativa.
Secondo quanto spiegato da Fabrizio Romano, il profilo di Zirkzee è sul tavolo della Roma da diversi mesi. Questo anche dopo gli arrivi di Robinio Vaz e Donyell Malen, che non hanno modificato lo scenario sul fronte dell’attaccante olandese. Siamo però a metà gennaio e, al di là delle speranze del club e di una porta che non è mai stata chiusa del tutto, dallo United non sono arrivati segnali utili per sbloccare l’operazione.
Il nodo principale resta il club inglese. Con l’avvicendamento in panchina e l’arrivo di Carrick al posto di Amorim, non c’è la volontà di intervenire in maniera profonda sull’organico a stagione in corso. Una linea di continuità che, di fatto, ha congelato anche il dossier Zirkzee.
La sensazione, quindi, è che il discorso sia attualmente fermo non per scelte della Roma, ma per una posizione chiara dello United. Senza un cambio di strategia da parte del club inglese, la pista resta bloccata e difficilmente potrà decollare nel breve periodo.
daje Riki massara 💛❤️
Ma alla fine non vedo tutto questo mistero eh.
Arriva Carrick, vedrà la rosa, e deciderà chi gli serve e chi no.
Se gli piace Zirkzee lo tiene,
altrimenti non penso voglia gente che crea malumore in gruppo.
Alla peggio anche in prestito secco.
Ma è arrivato oggi, qualche giorno ci vorrà.-
Quanto rompe il ca lo United, hai in rosa un calciatore che se ne vuole andare e non sa più come dirtelo, con 6-7 fenomeni davanti e non apri alla cessione!
Deve essere lui a forzare la mano chiedendo esplicitamente di essere ceduto. Il MU deve essere costretto a decidere se gli conviene o no di tenere a tutti i costi un giocatore scontento.
See vabbè, questo già vede il campo col binocolo, manca solo che si mette subito in cattiva luce col nuovo mister… A Manchester possono permettersi di tenerti in tribuna un anno senza battere ciglio!
considerato che a giugno andranno via sicuramente Ferguson (a meno di sconti significativi) Dybala Bailey e Dovbik più pellegrini e forse El sharawi le caselle vuote sono molte, quindi non è proprio fantascienza che si cerchi di prendere zirkzee, come purtroppo è probabile qualche cessione dolorosa!
il problema è che abbiamo pochi giocatori davvero buoni ed ogni cessione sarà oltremodo penalizzante questo perché negli anni si è preferito investire su vecchi catorci che hanno ugualmente affondato il bilancio senza portare patrimonio tecnico economico alla squadra.
Ben venga questa inversione di rotta
Daje scambio alla pari con Dovbyk
magari 🤩
Credo non sia facile abbiamo adesso Dovbyk, Ferguson, Malen, se non ne esce uno dei primi due, non credo possa entrare Zirkzee..
Base luna chiama terra
base luna chiama terra
. rispondete… rispondete…( La battaglia dei pianeti – Gatchman)
in attacco non ne arriva un altro vaz esclude l’ olandese ecco perché Gasperini non l’ha presa bene
io sono preoccupato che celik non rinnova…. e chi dorme più 🙈
Ma gli conviene venderlo neanche i tifosi lo vogliono più ma come si dovrebbe sentire…. con quei due fenomeni africani di Mbemo e Diallo, con Sesko e Cunha e so tutti fortissimi pure loro dove deve andare Zirkzee se nemmeno l’allenatore in seconda lo sapeva gestire … se lo fanno marcire in panchina varrà molto meno almeno ce lo prestassero con diritto di riscatto se non vogliono un pagamento definitivo…. il fatto è che se ci credevano avrebbe giocato bene era il momento di giocare bene e farsi vedere ma lui non ci è riuscito non ha sfruttalo l’occasione quindi per me è meglio che cambi aria come ha detto Parker.
