Calciomercato Roma, Fabrizio Romano: “I giallorossi vogliono ancora Zirkzee ma dallo United nessun segnale” (VIDEO)

La situazione legata a Joshua Zirkzee resta in stand-by. Nonostante il nome dell’attaccante continui a circolare con insistenza nell’ambiente giallorosso, al momento non si registrano passi avanti concreti nella trattativa.

Secondo quanto spiegato da Fabrizio Romano, il profilo di Zirkzee è sul tavolo della Roma da diversi mesi. Questo anche dopo gli arrivi di Robinio Vaz e Donyell Malen, che non hanno modificato lo scenario sul fronte dell’attaccante olandese. Siamo però a metà gennaio e, al di là delle speranze del club e di una porta che non è mai stata chiusa del tutto, dallo United non sono arrivati segnali utili per sbloccare l’operazione.

Il nodo principale resta il club inglese. Con l’avvicendamento in panchina e l’arrivo di Carrick al posto di Amorim, non c’è la volontà di intervenire in maniera profonda sull’organico a stagione in corso. Una linea di continuità che, di fatto, ha congelato anche il dossier Zirkzee.

La sensazione, quindi, è che il discorso sia attualmente fermo non per scelte della Roma, ma per una posizione chiara dello United. Senza un cambio di strategia da parte del club inglese, la pista resta bloccata e difficilmente potrà decollare nel breve periodo.

