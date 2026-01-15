Retroscena Dovbyk: infortunio più grave, si è valutata l’operazione

Nuovi e preoccupanti dettagli emergono sulle condizioni di Artem Dovbyk. Filippo Biafora, intervenendo in diretta ai microfoni di Radio Manà Sport, ha svelato la reale entità del problema accusato dall’attaccante nella trasferta di Lecce dello scorso 6 gennaio.
L’infortunio interessa il tendine e la gravità è stata tale che, come riferito: “C’è stato il rischio concreto di un’operazione. È una situazione simile a quelle vissute da Pellegrini e Dybala lo scorso anno, anche se i punti interessati non sono identici. Si è deciso di procedere con la terapia conservativa per evitare l’intervento chirurgico. L’obiettivo attuale è recuperarlo per l’inizio di febbraio.“
Questa situazione ha generato irritazione all’interno del club giallorosso per le ripercussioni sul mercato: “Questo infortunio ha fatto arrabbiare molto la società perché c’era una trattativa ben impostata per la sua cessione. Ma chi prende a gennaio un giocatore che torna disponibile a febbraio? Questo frena gli interessi degli acquirenti e danneggia la Roma. La sua esperienza romana è di fatto finita, ma questo stop blocca tutto“.
Fonte: Radio Manà Sport
boh..
sono senza parole
dopo tutto i i precedenti …
secondo me serve una regola interna ..se un giocatore é in uscita e ci sono trattative in corso va messo in una teca di cristallo e.nom si tocca più neanche per spolverarlo
sì, è così,
e se fosse stato in uscita infatti non avrebbe giocato, soprattutto da subentrante.
Ma che fosse in uscita è un delirio di Mangiante.
Si infatti… se fosse vero, saltata la vendita per questa cosa e ti rode. Però poraccio mica è colpa sua anzi… spero per lui, se la scelta è terapia conservativa, che non abbia ricadute o strascichi per proseguire per bene la carriera ovunque vada… o male se va da qualcun altro in Italia 😬
Biafora immagino che avrà citato le fonti societarie che sostengono che l’avventura di Dobvyk a Roma è finita, che sono molto arrabbiati, ecc. giusto ?
non nell’articolo.
che ragionamenti sono!!?? si è fatto male giocando per la Roma, mica andando sui kart !! irritazione, vabbe’ è fisiologica ma te la devi far passare e manco la vai a confessare, che diamine.
E certo, quindi si è lesionato un tendine apposta. Secondo me in quella radio devono tornare un po’ tra la gente, leggere magari qualche libro in più, prendersi un po’ meno sul serio.
Dove sono finiti tutti quelli che la scorsa estate pronosticavano una stagione da bomber con Gasperini? com’è che dicevano? se li ha fatti Retegui tutti quei gol vuoi che non li fa Artem? intenditori😆
se fosse DAVVERO una lesione tendinea, inizio Febbraio sarebbe fuori discussione. ma che dice sto tipo!?
l’esorcista, a trigoria ci vuole l’esorcista.
non è possibile che si rompano tutti. ma
la cosa più allucinante è che si rompono
a comando. il palo ucraino era venduto?
e quando si rompe? all’inizio del calcio
mercato, e quando rientra? alla fine del calcio mercato. boh…….non lo so se basta solo uno di esorcista.
sfr. ❤️🧡💛
La solita nostra fortuna. Ora c’è lo dobbiamo tenere.
Un vero pacco. Se fosse vero, che la società era in trattativa avanzata per la cessione perchè non lo hanno messo sotto naftalina anzichè farlo giocare?
Questo si infortuna camminando incredibile! Mai visto correre!
Abbiamo rovinato un calciatore che è stato capocannoniere in Spagna pochissimi anni fa!
Controllate i nominativi dei capocannonieri in Spagna!!!
Non vorrei, dati anche gli infortuni ripetuti dell’altro centravanti, si trattasse di una preparazione fisica errata!
Non mi meraviglierei!!!
mah a me era sembrato che fosse tornato in campo prima dei tempi di recupero inizialmente previsti.. o sbaglio? avevo pensato che volessero metterlo in vetrina.
se le cose stanno così come dice biafora non so se comunque qualcuno a gennaio lo avrebbe mai preso perchè anche se ritornasse a febbraio la situazione è tale che forse è a rischio comunque perchè il fatto di valutare l’operazione significa che la terapia conservativa potrebbe non dare i risultati sperati
…e meno male che c è ancora chi dice “era il capocannoniere della liga, aspettiamolo” comunque ha fatto 17 gol l’anno scorso ecc ecc. Evidentemente gli scienziati del sapere
che bidone , ci vorrebbe Pinto ora per darlo via
