Retroscena Dovbyk: infortunio più grave, si è valutata l’operazione

Nuovi e preoccupanti dettagli emergono sulle condizioni di Artem Dovbyk. Filippo Biafora, intervenendo in diretta ai microfoni di Radio Manà Sport, ha svelato la reale entità del problema accusato dall’attaccante nella trasferta di Lecce dello scorso 6 gennaio.

L’infortunio interessa il tendine e la gravità è stata tale che, come riferito: “C’è stato il rischio concreto di un’operazione. È una situazione simile a quelle vissute da Pellegrini e Dybala lo scorso anno, anche se i punti interessati non sono identici. Si è deciso di procedere con la terapia conservativa per evitare l’intervento chirurgico. L’obiettivo attuale è recuperarlo per l’inizio di febbraio.“

Questa situazione ha generato irritazione all’interno del club giallorosso per le ripercussioni sul mercato: “Questo infortunio ha fatto arrabbiare molto la società perché c’era una trattativa ben impostata per la sua cessione. Ma chi prende a gennaio un giocatore che torna disponibile a febbraio? Questo frena gli interessi degli acquirenti e danneggia la Roma. La sua esperienza romana è di fatto finita, ma questo stop blocca tutto“.

Fonte: Radio Manà Sport