ULTIME DA TRIGORIA – Primo allenamento per Vaz. Pellegrini torna in gruppo, out Ferguson e Baldanzi (VIDEO)

Primo allenamento in giallorosso per Robinio Vaz. La squadra è infatti tornata ad allenarsi oggi a Trigoria in vista della trasferta di Torino, in programma domenica prossima alle ore 18.

In campo anche Lorenzo Pellegrini, che è tornato ad allenarsi con i compagni. Ok Bailey, mentre non era in campo Evan Ferguson, che rischia di saltare la prossima partita di campionato dopo il colpo subito contro il Sassuolo. A parte Tommaso Baldanzi, vicinissimo al trasferimento al Genoa.

Qui sotto il video pubblicato dai canali social della Roma con alcune immagini dell’allenamento odierno. 

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

15 Commenti

  2. Ferguson che rischia di saltare la prossima per un ematoma (2 botte consecutive dategli sullo stesso punto da un difensore impunito, tra l’altro), non ci voleva proprio. E che diamine! Gli arbitri dovrebbero tutelare maggiormente la salute fisica degli attaccanti dalle botte e spinte, con braccia e ginocchia, dei difensori: il calcio italiano sta diventando, senza alcuna reazione della classe arbitrale, simile a quello fiorentino (che è l’opposto del fair play e del rispetto delle regole: non delle linee-guida, delle regole fondamentali del calcio. Sport di contatto, sulla corsa, con la spalla, non di sistematico pestaggio preventivo dell’avversario)

  3. Ferguson ha preso una bella ginocchiata infame da dietro, però per un ematoma su na chiappa una settimana fuori ? c’è qualcosa che non mi quadra.

    • Il fatto è che, dalle immagini, si percepisce che il duplice colpo, e l’ematoma successivo, sono stati localizzati in corrispondenza delle vertebre lombari…lo smaltimento è ben più difficile (se lo avesse preso solo al gluteo, a caldo, avrebbe potuto probabilmente continuare a correre….invece è dovuto proprio uscire)

    • Un ematoma vuol dire che ha un versamento di sangue. Se l’ematoma è voluminosi e se non é nei tessuti sottocutanei, ma all’interno della fascia muscolare, può essere sia molto doloroso, ma può anche impedire al muscolo di funzionare bene. Nulla di strano

  8. Con tutte le terapie iper avanzate di oggi sui messaggi e trattamenti traumi per una ginocchiata su un gluteo ancora non rientri vuole dire o che non sopporti niente o sei vecchio a 21 anni. E una volta è un intervento su una caviglia dopo 40 secondi e stai fuori quasi due mesi, un’altra torni dalla nazionale sovrappeso, e poi ti alleni blandamente, ogni volta ce n’è una capitano tutte a lui. Se non gioca domenica per me è addio.

  10. ma malen? non è che riviviamo il contesto Danso? tutta sta attesa… sto ragazzo subito idoneo e presentato, l’olandese non pervenuto… mah

