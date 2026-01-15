CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 15 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:45 – Spazio in attacco: Ferguson e Dovbyk sul mercato

Prima di chiudere per un altro centravanti, come Joshua Zirkzee, la Roma deve fare spazio. Evan Ferguson (21) e Artem Dovbyk (28) sono i principali indiziati a lasciare la Capitale: l’irlandese è seguito con forza dal Napoli e da altri quattro club italiani, mentre Dovbyk ha contatti avviati con il Fenerbahce e sondaggi da altre squadre europee. Massara prende tempo e valuta le offerte, mentre Gasperini non sembra convinto da Ferguson. (Corriere dello Sport)

Ore 10:30 – Zirkzee, pista aperta ma costosa

Resta viva la possibilità di Joshua Zirkzee (24). Il Manchester United, con il nuovo tecnico Michael Carrick, potrebbe riaprire il dialogo sul prestito, ma il riscatto richiesto resta alto, circa 40 milioni. L’ex Bologna ha mostrato interesse per il progetto Roma, ma al momento l’operazione è congelata. (La Repubblica)

Ore 10:00 – Seys alternativa per la sinistra

Joaquin Seys (20) del Bruges si inserisce come alternativa a Fortini per la corsia sinistra. Il giovane belga ha esperienza internazionale e una valutazione simile a quella di Fortini (19), circa 20 milioni, ma potrebbe rappresentare un’opzione più accessibile. (Gasport)

Ore 9:20 – Dragusin in stand-by

Radu Dragusin (23) resta un obiettivo per la difesa, ma il Tottenham non ha ancora aperto al prestito con diritto di riscatto. Il Lipsia resta alla finestra e il difensore preferirebbe la Roma, ma i tempi si allungano. (Il Tempo / Gasport)

Ore 9:05 – Baldanzi verso il Genoa

Tommaso Baldanzi (22) è sempre più vicino al prestito secco al Genoa fino a fine stagione, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. La Fiorentina ha deciso di mollare definitivamente la pista. (La Repubblica / Il Tempo)

Ore 8:50 – Dovbyk e Ferguson tra i partenti

La Roma valuta le uscite per fare spazio ai nuovi innesti. Artem Dovbyk (28), alle prese con un infortunio, e uno tra Ferguson o Leon Bailey potrebbero lasciare la Capitale. Bailey potrebbe tornare anticipatamente all’Aston Villa. (Leggo / La Repubblica)

Ore 7:00 – Malen sbarca a Ciampino: Roma pronta a schierarlo

Donyell Malen (27) è arrivato ieri sera a Ciampino dall’Aston Villa. L’olandese arriva in prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, che diventa obbligo in caso di qualificazione alle coppe europee. Oggi effettuerà le visite mediche e firmerà un quadriennale a quasi 4 milioni a stagione. Gasperini potrebbe schierarlo già domenica contro il Torino. (Il Tempo / Leggo)

IN AGGIORNAMENTO…