Malen, ancora niente ufficialità: da sistemare alcuni dettagli, firma rimandata a domani

L’annuncio di Donyell Malen in giallorosso slitta di qualche ora. Nonostante l’accordo già definito nei giorni scorsi, nella giornata di oggi non è arrivata l’ufficialità dell’operazione con l’Aston Villa.

Secondo quanto riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport, restano da sistemare soltanto alcuni dettagli contrattuali e proprio per questo in serata non si procederà alla chiusura formale dei documenti. Una situazione che ha avuto effetti anche sul campo: Malen non ha infatti svolto il primo allenamento con la squadra, restando in attesa del via libera definitivo.

Il programma ora è chiaro. L’ufficialità è attesa per domani, con il conseguente primo allenamento nel pomeriggio a Trigoria. Nessun allarme, dunque, ma solo tempi tecnici da completare prima di mettere nero su bianco un’operazione già impostata e considerata in dirittura d’arrivo.