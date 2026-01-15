FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 15 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Pellegrini torna in gruppo
Dopo cinque partite saltate per una lesione al bicipite femorale sinistro, Lorenzo Pellegrini torna in gruppo. Da oggi Gasperini potrà contare sul numero 7 in vista del Torino, mentre Tommaso Baldanzi (in partenza per il Genoa) ed Evan Ferguson sono pronti al rientro per rinforzare un reparto offensivo. (Il Tempo)
Ore 14:15 – Retroscena Malen: la chiamata a De Roon e Koop
Donyell Malen lascia l’Aston Villa e arriva in prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto condizionato all’Europa. Prima del sì a Gasperini, l’attaccante ha chiesto conferme a Marten De Roon e Teun Koopmeiners sulle sue possibilità nella squadra giallorossa. (Corriere della Sera)
Ore 7:25 – Antonio Arena, il giovane predestinato della Roma
Antonio Arena diventa il terzo marcatore più giovane nella storia giallorossa (16 anni e 337 giorni) segnando al debutto, confermando il soprannome di “predestinato” dato da Gasperini. Nato a Sydney ma con passaporto italiano, cresce tra Ucchino Football e Sydney Wanderers, poi scoperto dal Pescara. Massara lo porta alla Roma per 1 milione, battendo Como e Juventus, con contratto fino al 2028 da 100mila euro a stagione. (Il Messaggero)
IN AGGIORNAMENTO…
X le vedove di ghisolfi, Lina, de Rossi, pinto, monchi, leggere di arena presi da massara x chi continua a criticarlo senza motivo. Avere dei massara. Forza la Roma è grande dirigenza finalmente. Poi quando la Roma vincera’ lo scudetto ci Sara’ qualcuno che critichera’ xche non è’ arrivata in semifinale di champions. Con quelli ci fai poco
George, la cosa importante è che ti sei capito almeno tu.
Non ho capito…. nulla, soprattutto cosa c’entra De Rossi ????
Vedremo con questi acquisti di gennaio chi è, definitivamente, Massara. Quanto successo in estate per me conta poco, non ha avuto tempo a sufficienza. Io ne ho stima.
Piccola parentesi su Pellegrini (non ne parlo da secoli). Dopo un buon nuovo inizio Lorenzo era ed è apparentemente ricaduto nel vecchio Mood prestazioni appena sufficienti, passaggio indietro e infortunio. È un enorme peccato, perché immagino cosa potrebbe fare Soulé se solo avesse sull’ altro lato della campo un compagno di cui gli avversari si debbano preoccupare. Invece no, Mati ha addosso gli occhi di tutte le difese e nonostante questo ha statistiche da capogiro. Simili a quelle folgoranti che aveva Lamela. Leggo spesso di chi dice che sparisce nei big match….bullshit…in carriera ha segnato o fatto assist contro Inter, Milan, Atalanta, Bologna e Lazio…lo scorso anno abbiamo vinto a Milano con un suo gol. La verità è che quest’ anno è l’ unico attaccante che abbiamo su certi livelli, anzi con 5 gol e 5 assist (ma non ho controllato) sta facendo miracoli.
Criticare Massara è sbagliato. Significa non conoscere la situazione della Roma. Deve comprare buoni calciatori senza avere un portafogli sufficiente per la solita storia dei paletti Uefa. Guardando alla sessione estiva, ha preso con una spesa complessiva di 50 mln 2 buoni calciatori come Wesley e il marocchino a cui ha aggiunto due giovani scommesse come il difensore polacco e Ghilardi. Il resto sono prestiti. Ora ha preso Vaz e questo Malen con una spesa programmata anche questa sui 50 mln.. La media è di 25 mln a calciatore e ci sta perchè per meno non ti danno nessuno salvo prendere qualche scommessa. Semmai Massara deve ancora dimostrare di essere bravo a vendere. Noi vedo che troviamo sempre delle difficoltà anche perchè dai pennivendoli siamo sempre descritti come una Società in cerca di soldi e quindi ti offrono cifre al ribasso visto che i giornali li leggono anche gli altri.
mascara è serio e capace… Basta vedere anche gli acquisti Che ha fatto il Milan… avete fretta come dei bambini viziati
