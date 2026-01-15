FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 15 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Pellegrini torna in gruppo

Dopo cinque partite saltate per una lesione al bicipite femorale sinistro, Lorenzo Pellegrini torna in gruppo. Da oggi Gasperini potrà contare sul numero 7 in vista del Torino, mentre Tommaso Baldanzi (in partenza per il Genoa) ed Evan Ferguson sono pronti al rientro per rinforzare un reparto offensivo. (Il Tempo)

Ore 14:15 – Retroscena Malen: la chiamata a De Roon e Koop

Donyell Malen lascia l’Aston Villa e arriva in prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto condizionato all’Europa. Prima del sì a Gasperini, l’attaccante ha chiesto conferme a Marten De Roon e Teun Koopmeiners sulle sue possibilità nella squadra giallorossa. (Corriere della Sera)

Ore 7:25 – Antonio Arena, il giovane predestinato della Roma

Antonio Arena diventa il terzo marcatore più giovane nella storia giallorossa (16 anni e 337 giorni) segnando al debutto, confermando il soprannome di “predestinato” dato da Gasperini. Nato a Sydney ma con passaporto italiano, cresce tra Ucchino Football e Sydney Wanderers, poi scoperto dal Pescara. Massara lo porta alla Roma per 1 milione, battendo Como e Juventus, con contratto fino al 2028 da 100mila euro a stagione. (Il Messaggero)

