Gioca Malen: Gasp ci crede, subito titolare a Torino

La Roma accelera verso la sfida di domenica contro il Torino e Gasperini manda un segnale chiaro: Donyell Malen è pronto da subito. Oggi l’olandese svolgerà il suo primo allenamento in campo con i giallorossi, a soli tre giorni dalla partita, ma questo non sembra frenare le intenzioni dell’allenatore, che lo considera già un’opzione concreta per partire titolare.

Una scelta che racconta molto della fiducia riposta nel nuovo acquisto. Malen arriva infatti con una condizione atletica già collaudata, avendo disputato 29 partite stagionali tra campionato e coppe con l’Aston Villa. Numeri che pesano e che spiegano perché Gasperini non abbia particolari timori nel lanciarlo immediatamente, anche senza un lungo periodo di ambientamento.

Intanto a Trigoria si è vista anche la prima volta di Robinio Vaz, che ieri ha svolto il suo primo allenamento con la squadra, mentre dall’infermeria arrivano segnali incoraggianti. Lorenzo Pellegrini è tornato a disposizione e domenica partirà dalla panchina, pronto a dare una mano a gara in corso.

In difesa, il tecnico potrà finalmente riproporre il terzetto Mancini-Ndicka-Hermoso, ritrovando una soluzione che garantisce solidità e continuità. Restano invece ancora ai box Ferguson, che conta di rientrare in gruppo tra oggi e domani, mentre slitta a febbraio il ritorno di Dovbyk.

Ultimi giorni di attesa anche per El Aynaoui, impegnato domenica nella finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. Poi toccherà anche a lui rientrare nella Capitale. Intanto, però, l’indicazione più forte arriva dall’attacco: Malen è appena arrivato, ma per Gasperini il tempo delle prove sembra già finito.

