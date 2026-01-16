Roma, un piano Marshall per Zirkzee. E intanto la Roma guarda a sinistra: c’è Sauer

Un vero e proprio piano Marshall per provare a mettere la ciliegina Zirkzee su un mercato di gennaio già molto più movimentato del previsto. Dopo i circa 50 milioni investiti per Robinio Vaz e Donyell Malen, però, la Roma è chiamata a una strategia diversa per arrivare all’attaccante olandese, che nel frattempo ha preso posizione con il Manchester United.

Il punto di partenza è chiaro: per aprire davvero la porta a Zirkzee, la Roma deve prima liberare spazio in attacco. L’idea del club è cedere almeno uno tra Dovbyk e Ferguson, ma entrambe le situazioni presentano ostacoli non banali. L’infortunio dell’ucraino lo rende di fatto invendibile nel breve periodo, mentre l’irlandese continua a spingere per restare a Trigoria almeno fino a giugno, rallentando qualsiasi manovra in uscita.

Se Massara riuscisse a far cambiare idea a Ferguson, allora il discorso Zirkzee tornerebbe d’attualità. Il centravanti ex Bologna, anche nelle ultime ore, avrebbe ribadito il suo gradimento per la Roma. Dal canto suo, Michael Carrick non vuole trattenere giocatori poco motivati e diverse voci autorevoli dell’ambiente United starebbero consigliando all’olandese di cambiare aria.

In questo scenario, però, cambierebbero anche le condizioni dell’operazione. Non più un prestito con obbligo di riscatto, ma una formula più morbida, con diritto, perché la Roma – forte dell’arrivo di Malen – non ha più la necessità di forzare i tempi per un altro attaccante. Un rischio concreto, invece, sarebbe per i Red Devils, che potrebbero ritrovarsi in rosa un centravanti poco coinvolto e senza reali motivazioni.

Nel frattempo, il lavoro di Massara non si ferma a Zirkzee. Gasperini continua a chiedere rinforzi sulla corsia sinistra, dove l’idea è quella di un doppio intervento: un esterno alto e uno basso. Per il ruolo più offensivo prende quota il nome di Leo Sauer, slovacco classe 2004 del Feyenoord, valutato intorno ai 15 milioni. Resta sullo sfondo anche Schjelderup del Benfica, altro profilo seguito con attenzione.

Il mercato della Roma resta quindi aperto e in movimento: Zirkzee è un’opzione affascinante, ma prima servono incastri, cessioni e sangue freddo. Tradotto: niente corse, ma manovre chirurgiche.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport