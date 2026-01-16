Calciomercato Roma, dalla Spagna: El Aynaoui incanta e il Barcellona lo mette nel mirino

La Coppa d’Africa di Neil El Aynaoui non è passata inosservata. Anzi. Le prestazioni offerte dal centrocampista della Roma con la maglia del Marocco hanno acceso i riflettori internazionali su uno dei profili più interessanti della rosa giallorossa, protagonista di una competizione definita da molti addetti ai lavori come praticamente impeccabile.

Il classe 2001 è diventato rapidamente un punto fermo anche per il ct Regragui, che lo considera ormai una pedina centrale del suo progetto. Personalità, continuità e capacità di incidere nelle due fasi hanno fatto crescere in modo esponenziale la sua considerazione, ben oltre i confini africani.

Secondo quanto riportato da Managing Barca, tra i club rimasti particolarmente colpiti ci sarebbe anche il Barcellona, che avrebbe iniziato a monitorare con attenzione il centrocampista romanista dopo le prestazioni mostrate nel torneo. In ambienti vicini al club catalano, El Aynaoui viene addirittura accostato a Declan Rice per caratteristiche e impatto sul gioco.

In vista dell’estate, dunque, non sono da escludere assalti da parte di club stranieri. La Roma osserva con attenzione: El Aynaoui cresce, convince e aumenta il suo valore. E quando succede così, il mercato bussa sempre.

Fonte: managingbarca.com