Calciomercato Roma, dalla Spagna: El Aynaoui incanta e il Barcellona lo mette nel mirino

La Coppa d’Africa di Neil El Aynaoui non è passata inosservata. Anzi. Le prestazioni offerte dal centrocampista della Roma con la maglia del Marocco hanno acceso i riflettori internazionali su uno dei profili più interessanti della rosa giallorossa, protagonista di una competizione definita da molti addetti ai lavori come praticamente impeccabile.
Il classe 2001 è diventato rapidamente un punto fermo anche per il ct Regragui, che lo considera ormai una pedina centrale del suo progetto. Personalità, continuità e capacità di incidere nelle due fasi hanno fatto crescere in modo esponenziale la sua considerazione, ben oltre i confini africani.
Secondo quanto riportato da Managing Barca, tra i club rimasti particolarmente colpiti ci sarebbe anche il Barcellona, che avrebbe iniziato a monitorare con attenzione il centrocampista romanista dopo le prestazioni mostrate nel torneo. In ambienti vicini al club catalano, El Aynaoui viene addirittura accostato a Declan Rice per caratteristiche e impatto sul gioco.
In vista dell’estate, dunque, non sono da escludere assalti da parte di club stranieri. La Roma osserva con attenzione: El Aynaoui cresce, convince e aumenta il suo valore. E quando succede così, il mercato bussa sempre.
Fonte: managingbarca.com
Il Barcellona non ha bisogno di Neil. Noi si!!! Non lasciar partire i migliori, vi prego ;(
oggi, la Roma ha aumentato il valore della rosa: questo è il parametro che dovrebbe indicare le capacità di un buon ds. il resto sono chiacchiere da bar. Manca l’attacco, dove non si è riusciti ad incidere. vediamo il 1 Febbraio.
Gasperini li allena bene eh? Guarda li!
60 milioni ed è vostro.
Si, 60 per la gamba sinistra
Troppo poco….piuttosto a Giugno vendo Konè
storia già vista con pjanic , salah , samuel , alisson , marquinho e tanti altri ; e poi ci si lamenta dei quinti posti
farfarello trallallero
lo paghi 25 ora 60? minimo dato l’età sono 80
ogni giorno un articolo diverso pur di continuare a destabilizzare l’ambiente…..
Declan Rice ha una valutazione intorno ai 120mln di €, se non mi sbaglio… 🤔
ahah ragionavo sul fatto che comunque va coi giocatori mai na gioia: se esce fuori che sono scarsi ce li teniamo fine a fine contratto, se esce fuori che sono bei giocatori ce li vogliono subito prendere. mestiere duro tifare
Massara l’incompetente … chissà se prima o poi chi si lancia in questi commenti, sapendo a stento che a calcio si gioca in 11, imparerà la lezione.
Tranquilli che faremo un po’ di cassa con altri….Pellegrini, Dybala, Bayley, Ferguson Tsmiktas, El Shaarawy, celik (tutti ingaggi risparmiati per oltre 30 milioni di euro e pochissima resa in termini sportivi). Dovbik, Baldanzi, Sangarè ceduti ed ingaggio anche risparmiati.
I pezzi pesanti non verranno toccati.
ah si? 90/100 milioni e può volare.
Chissà perché il Barcelona non cerca Rios…
70 million with future sales of 10 million
Un club che ha intenzione di crescere non si priva delle pedine migliori. Svilar, Wesley, Ndicka, El Ayanaoui e Kone devono costituire l’asse portante da cui partire.
Fuori piuttosto le “vecchie glorie” insieme ai loro faraonici ingaggi. Li ringraziamo per il loro “prezioso” contributo ma adesso è ora di dare una svolta decisiva
ora così per dire … che sia vera o no questa voce per coerenza quelli che hanno criticato aspramente l acquisto di questo ragazzo ancor prima di vederlo giocare non iniziassero a criticare queste voci .. dato che sono stati i primi a non credere alle sue potenzialità… o almeno prendessero atto della loro incompetenza nel giudicare chi viene acquistato ancor prima che l scenda in campo con la nostra maglia
Pero’ a Roma fa la riserva a Cristante…..che tristezza…..avvisate Gasperini…..che a dare retta a media e digitatori vari neanche li voleva……
Sta facendo una grande coppa d’Africa, qua doveva solo ambientarsi. Troppi giudizi affrettati
ormai chi vuole un nostro giocatore deve mettere mano al dindarolo considerato la sua crescita in relazione all’età siamo anche per lui come kone oltre i 70 milioni. tra loro, Wesley, ndicka,Svilar, soulè la rosa ha quasi raddoppiato il valore e anche vaz a breve farà lo stesso se non di più
i migliori devono restare , basta Europa League
