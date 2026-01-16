UFFICIALE: Malen è un nuovo giocatore della Roma, indosserà la maglia numero 14 (COMUNICATO-VIDEO)

Arriva l’ufficialità dell’acquisto da parte della Roma di Donyell Malen, attaccante olandese di 27 anni, prelevato dall’Aston Villa. Questo il comunicato ufficiale appena apparso sul sito asroma.com anche annuncia l’arrivo del secondo rinforzo di questo mercato invernale.
“L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Donyell Malen dall’Aston Villa.
L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. L’attaccante, classe 1999, ha vestito le maglie di PSV Eindhoven, Borussia Dortmund e Aston Villa. Con questi club ha totalizzato 294 presenze e 104 gol in tutte le competizioni.
Nazionale olandese, con gli orange conta 49 partite e 13 reti comprese le partecipazioni agli Europei del 2021 e del 2024. In quest’ultima occasione, il suo apporto è determinante nell’ottavo di finale contro la Romania, vinto dall’Olanda per 3-0 grazie ad una sua doppietta. Ha scelto la maglia numero 14. Benvenuto a Roma, Donyell!”
se andate a leggere la notizia del leggero rinvio di ieri,
con tutti i commenti in calce,
l’enciclopedia del disagio.
Benvenuto Donyell,
e faje Malen, non potevo esimermi 😀
Benvenuto e cerca di panchinare Dovbik con tanti tanti gol
Subito era partito alla carica il 7° Cavalleggeri…Benvenuto alla Roma MALEN domenica fagli Malen alla banda bassotti…
FORZA ROMAAAAAA
Ha preso la maglia fortunata!
è sen dog dei cypress hill, vedere per credere
Se vogliono Wesley, Koné, EA etc sparare alto grazie. Regalare fenomeni a 2 spicci lasciamolo a Pallotta.
Benvenuto nella Magggica!
Domenica titolare e timbra subito, segnatevelo questo è tanta roba….
FORZA ROMA SEMPRE!
Grande!! Non vedo l’ora di vederlo in campo.
bravo massara ,mi hai fatto un po’ arrabbiare però , adesso zirkee
oh finalmente, benvenuto!!!! MASSARA si vede che ieri era a cena fuori😂😂😂
prestito con diritto? mi sembrava di aver sempre letto con obbligo condizionato.. Se cosi’ fosse sarebbe una grande operazione, il giocatore verrebbe testato e a giugno si tireranno le somme.
Risposta agli articoli e ai conseguenti commenti funerei mattutini….
