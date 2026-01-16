UFFICIALE: Malen è un nuovo giocatore della Roma, indosserà la maglia numero 14 (COMUNICATO-VIDEO)

12
87

Arriva l’ufficialità dell’acquisto da parte della Roma di Donyell Malen, attaccante olandese di 27 anni, prelevato dall’Aston Villa. Questo il comunicato ufficiale appena apparso sul sito asroma.com anche annuncia l’arrivo del secondo rinforzo di questo mercato invernale.

LEGGI ANCHE – Di Marzio: “I giallorossi non mollano Zirkzee, contatti ancora in corso”

L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Donyell Malen dall’Aston Villa.
L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. L’attaccante, classe 1999, ha vestito le maglie di PSV Eindhoven, Borussia Dortmund e Aston Villa. Con questi club ha totalizzato 294 presenze e 104 gol in tutte le competizioni.

Nazionale olandese, con gli orange conta 49 partite e 13 reti comprese le partecipazioni agli Europei del 2021 e del 2024. In quest’ultima occasione, il suo apporto è determinante nell’ottavo di finale contro la Romania, vinto dall’Olanda per 3-0 grazie ad una sua doppietta. Ha scelto la maglia numero 14. Benvenuto a Roma, Donyell!”

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!

LEGGI ANCHE – La Roma cerca la svolta a sinistra: Seys supera Fortini

Articolo precedenteCalciomercato Roma, dalla Spagna: El Aynaoui incanta e il Barcellona lo mette nel mirino
Articolo successivoRinnovi Roma, la scelta del club (e di Gasp): Pellegrini può restare, Celik e Dybala ai saluti

12 Commenti

  1. se andate a leggere la notizia del leggero rinvio di ieri,
    con tutti i commenti in calce,
    l’enciclopedia del disagio.

    Benvenuto Donyell,
    e faje Malen, non potevo esimermi 😀

  3. Subito era partito alla carica il 7° Cavalleggeri…Benvenuto alla Roma MALEN domenica fagli Malen alla banda bassotti…
    FORZA ROMAAAAAA

  11. prestito con diritto? mi sembrava di aver sempre letto con obbligo condizionato.. Se cosi’ fosse sarebbe una grande operazione, il giocatore verrebbe testato e a giugno si tireranno le somme.

  13. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome