UFFICIALE: Malen è un nuovo giocatore della Roma, indosserà la maglia numero 14 (COMUNICATO-VIDEO)

Arriva l’ufficialità dell’acquisto da parte della Roma di Donyell Malen, attaccante olandese di 27 anni, prelevato dall’Aston Villa. Questo il comunicato ufficiale appena apparso sul sito asroma.com anche annuncia l’arrivo del secondo rinforzo di questo mercato invernale.

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Donyell Malen dall’Aston Villa.

L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. L’attaccante, classe 1999, ha vestito le maglie di PSV Eindhoven, Borussia Dortmund e Aston Villa. Con questi club ha totalizzato 294 presenze e 104 gol in tutte le competizioni.

Nazionale olandese, con gli orange conta 49 partite e 13 reti comprese le partecipazioni agli Europei del 2021 e del 2024. In quest’ultima occasione, il suo apporto è determinante nell’ottavo di finale contro la Romania, vinto dall’Olanda per 3-0 grazie ad una sua doppietta. Ha scelto la maglia numero 14. Benvenuto a Roma, Donyell!”