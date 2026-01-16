Rinnovi Roma, la scelta del club (e di Gasp): Pellegrini può restare, Celik e Dybala ai saluti

La Roma del prossimo anno prende forma adesso, tra decisioni già prese e altre che parlano da sole anche senza comunicati ufficiali. Gasperini ha indicato la rotta e a Trigoria si stanno allineando di conseguenza.

Il primo focus è su Lorenzo Pellegrini. Negli ultimi mesi il suo percorso è stato una montagna russa, scrive oggi Il Romanista: infortuni, prestazioni intermittenti, discussioni infinite sul suo reale peso nel progetto. Eppure Gasperini ha scelto di esporsi in prima persona, chiedendo a Massara di avviare il discorso per il rinnovo. Una richiesta chiara.

Pellegrini resta un giocatore funzionale alla sua idea di calcio, anche se il prolungamento non potrà avvenire alle condizioni attuali: ingaggio al ribasso e nuova gestione, ma volontà comune di parlarne sì. Il segnale è forte: per Gasp il sette non è un problema da risolvere, ma una risorsa da rimettere al centro.

Secondo focus, in senso opposto, su Zeki Celik. Qui il bivio è già alle spalle. La prima proposta di rinnovo è stata rifiutata dal terzino, che ha chiesto di più per restare. La Roma non ha intenzione di rilanciare: a giugno sarà addio.

Fuori dai due riflettori principali, ma non meno significativa, la situazione di Paulo Dybala. Al momento non esistono contatti per il rinnovo. L’ingaggio elevatissimo e una condizione fisica sempre complicata rendono il suo futuro giallorosso tutt’altro che scontato. Le sirene non mancano, dal Boca Juniors al Monaco, e i segnali vanno tutti nella stessa direzione: oggi rivederlo in maglia Roma anche la prossima stagione appare complicato.

Infine Stephan El Shaarawy, destinato anch’egli a salutare. Nessuna trattativa in corso, nessuna inversione di tendenza: il suo ciclo sembra concluso e l’addio a fine stagione è ormai nell’aria, senza bisogno di sottolineature.

Fonte: Il Romanista