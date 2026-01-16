Rinnovi Roma, la scelta del club (e di Gasp): Pellegrini può restare, Celik e Dybala ai saluti

La Roma del prossimo anno prende forma adesso, tra decisioni già prese e altre che parlano da sole anche senza comunicati ufficiali. Gasperini ha indicato la rotta e a Trigoria si stanno allineando di conseguenza.
Il primo focus è su Lorenzo Pellegrini. Negli ultimi mesi il suo percorso è stato una montagna russa, scrive oggi Il Romanista: infortuni, prestazioni intermittenti, discussioni infinite sul suo reale peso nel progetto. Eppure Gasperini ha scelto di esporsi in prima persona, chiedendo a Massara di avviare il discorso per il rinnovo. Una richiesta chiara.
Pellegrini resta un giocatore funzionale alla sua idea di calcio, anche se il prolungamento non potrà avvenire alle condizioni attuali: ingaggio al ribasso e nuova gestione, ma volontà comune di parlarne sì. Il segnale è forte: per Gasp il sette non è un problema da risolvere, ma una risorsa da rimettere al centro.
Secondo focus, in senso opposto, su Zeki Celik. Qui il bivio è già alle spalle. La prima proposta di rinnovo è stata rifiutata dal terzino, che ha chiesto di più per restare. La Roma non ha intenzione di rilanciare: a giugno sarà addio.
Fuori dai due riflettori principali, ma non meno significativa, la situazione di Paulo Dybala. Al momento non esistono contatti per il rinnovo. L’ingaggio elevatissimo e una condizione fisica sempre complicata rendono il suo futuro giallorosso tutt’altro che scontato. Le sirene non mancano, dal Boca Juniors al Monaco, e i segnali vanno tutti nella stessa direzione: oggi rivederlo in maglia Roma anche la prossima stagione appare complicato.
Infine Stephan El Shaarawy, destinato anch’egli a salutare. Nessuna trattativa in corso, nessuna inversione di tendenza: il suo ciclo sembra concluso e l’addio a fine stagione è ormai nell’aria, senza bisogno di sottolineature.
Fonte: Il Romanista
Sarà vero?
Ma anche basta con Pellegrini… il primo che deve andare via… ma per favore…
Ben detto! Pellegrini fuori a fine stagione se non accetta di dimezzrsi lo stipendio, e diamo meta’ del suo stipendio attuale a un giovane piu’ forte, piu’ dinamico e piu’ grintoso di lui!
…sempre parafrasando il Sommo poeta, sui rinnovi “si parrà la nostra nobilitate”…
Io rinnoverei sia Pellegrini che Celik (entrambi a non più di 2 milioni).
Addio a malincuore per il Faraone che è un grandissimo uomo e professionista, ma prima o poi anche queste belle favole devono finire per fare spazio a chi è più giovane e funzionale.
Dybala salvo un contratto quasi a gettone e vincolato a gol e assist non lo rinnoverei perché ormai è quasi una figurina (seppur bella).
farei il contrario
Ecco le fanfare per il rinnovo che partono. E vabbè.
io il faraone lo terrei è un grande uomo professionista tecnica e voglio non gli mancano può essere utilissimo alla causa
per il Romanista Pellegrini può restare, chissà ne pensa la Società.
Con un allenatore che guarda al campo, Pellegrini è al centro del progetto.
Spiegatelo a Guidone Corsi.
se Rinnovano il mediocre Pellegrini sono tutti da mandar via.
Pellegrini una risorsa da rimettere al centro ,si al centro della panchina.
tribuna monte mario…
pellegrini puo’ restare??? bene così, basta abbonamento , non ci posso credere!!! non e’ possibile! qualcuno mi dica che non e’ un fake!
Ieri si discuteva sull’importanza di poter schierare un buon giocatore nella casella alta a sx. Ruolo occupato in questa stagione da Dybala, Elsharawy, Pellegrini, Baily…il risultato complessivo è stato appena sufficiente, e qualche prestazione più fortunata delle altre. A destra invece il Gasp non ha mai rinunciato a Soulé, 6 gol e 5 assist solo in campionato, mi pare. La questione è semplice: Soulé unico top player dell’attacco viene sistematicamente raddoppiato o triplicato dagli avversari, e nell’arco di ciascun match si è sempre dovuto destreggiare tra tre avversari, il laterale del suo lato, il primo dei centrali e spesso uno dei mediani. Questo anche perchè sul lato opposto le difese avversarie non avevano l’obbligo di raddoppiare su Elsha, su Lollo o su gli altri che si sono succeduti. In un paio di match ci ha giostrato Dybala in coppia con Wesley e in quel caso abbiamo attaccato bene anche su quel lato. Ergo su quali basi si può pensare di rinnovare a Pellegrini se Gasp in quella casella ha bisogno di un esterno veloce, aggressivo e integro fisicamente?
Vedremo.
vero, inoltre a sx abbiamo avuto la sfortuna di non poter schierare Angelino che l’anno scorso con le sue percussioni e cross aveva spesso funto da apriscatole.
io tendenzialmente sono nel farmi andare bene qualsiasi scelta faccia il Mister per 2
motivi 1) ha avuto quasi mezza stagione per valutare i giocatori che possono seguirlo per i prox anni in base al suo credo calcistico… quindi non c’è nessuno megljo di lui che sappia quali profili siano adeguati e tenuti e quali invece che devono esssre ceduti 2) il mister ci ha mostrato che vuole puntare in alto quindi ha bene in mente il progetto tecnico che deve seguire e questo passa anche dalla scelta dei giocatori da tenere… io come tutto ho le
mie preferenze su chi vorrei che rimanesse ma non mi faccio influenzare da questo
A parte la veridicità della notizia, mi pare una scelta sensata.
Pellegrini con stipendio a cifre ragionevoli,può ancora garantire la copertura di vari ruoli per 2-3 anni e la vittoria in altri derby (cosa non secondaria per i Romanisti nati a Roma).
Dybala mi pare invece arrivato al termina della sua carriera in Italia e può regalarsi qualche altro annetto in patria,mentre Celik rischia di scontare l’avidità dei suoi procuratori ,che evidententemente pensano sia diventato chissà che giocatore.
pensa che io mi terrei comunque dybala e non pellegrini, almeno dybala e’ un campione
Pellegrini oggi guadagna 4mln netti l’anno più bonus per un rendimento di basso livello, la stessa cosa di dybala che netti, totali, ne guadagna 8 di milioni.
Insieme hanno fatto 5 goal e 3 assist guadagnano un totale di 12mln netti, cioè quasi 25mln lordi l’anno per questo rendimento scadente per due giocatori offensivi.
Mi sembra chiaro che non sono sostenibili.
Ora le parole di lusingo ovvio che possono volare, ma è quasi scontanto che alla fine dell’anno entrambi lasceranno roma.
Perche pellegrini a 29 anni deve decurtarsi lo stipendio per rimanere a roma? per quale logica bieca?
Neanche DDR lo fece ai tempi quando si parlava del city, neanche totti lo fece nel fiore degli anni, perchè a 29 anni hai raggiunto la maturità calcistica.
Dai ragazzi, un po di realismo.
Zenobio caro, rinnovare a Lollo a una cifra accettabile per il calciatore può voler dire un ingaggio intorno a 4 o 5M lordi, minimo e se accetta. Non sono soldi miei ma ci farei altro.
Vista la fonte non credo a nulla
Ma a 1,5 annui possono rimanere pure tutti e tre… il problema è che non accettano…quindi ciaone.
pellegrini neanche gratis. la lazio arriva sempre sotto. sarebbe ora di vincere a Torino contro la Juventus.
L’unico che rinnoverei è Celik ma, non alle condizioni richieste dal giocatore (4mln).
Non andrei oltre il 1,5 mln anno, altrimenti addio…
A dx siamo ben coperti con Wesley e Rensch..
Per il resto è giusto rinnovare e lasciare andare chi ha dato e fatto una signora carriera ma, che ora non possono più garantire la stessa sostanza e continuità..
Onestamente non considero Pellegrini all’altezza delle aspettative del Mister.
Per tenuta atletica, cattiveria e agonismo.
Altro discorso sotto l’aspetto tecnico.
La Roma del Gasp avrà interpreti sempre più specifici, tuttalpiù con varianti sul ruolo (chi gioca sulla fascia di sx deve saper stare anche a dx.., il cc deve saper stare più alto e più basso….).
Pellegrini renderebbe la Roma monca sempre di aspetti fondamentali: capacità di tenere botta sui contrasti, coperture preventive, sprint nei contropiedi…
Quindi, direi anche basta.
Di Dybala, ElSha e Celik ca va sans dire.
FORZA ROMA
Personalmente non rinnoverei nessuno dei giocatori citati non solo per motivi tecnici, anagrafici o di lunga permanenza, ma anche e soprattutto per la necessita’ di bonificare lo spogliatoio da presenze comunque ingombranti che nel lungo periodo potrebbero inquinare l’ambiente…..
articolo del ” romanista” notoriamente sponsor di Lollo. E’ ora di risparmiare una barca di milioni con i saluti a Pellegrini e company
Se fosse vero che si tengono a fare sia il faraone che dybala ! giocatori che a fine anno tireranno la gamba indietro per non farsi male . Celik si vendesse adesso e riguardo pellegrini e il rinnovo di cristante mi sa di società che non vuole provare a vincere . se devo dare 3 milioni a pellegrini che è un giocatore modesto anche rotto gli do a un reitz nazionale tedesco se devo dare 3,5 milioni a cristante a 2 ,5 prendo frendrup o keita del Parma . Ripeto se il prossimo anno di devo subire le cessioni di kone e dicka e vedere rinnovati i contratti di gente scarse che MANDA via l alkenatori l abbonamento e il freddo per vedere prendere 3 pare dal Torino perché non si è operato bene sul mercato anche no . Via i pellegrini,cristante,faraone ,dybala e celik oltre i soliti si è deciso di prendere Gasperini ecco si facesse la rivoluzione .
Notizia priva di fondamento perché per pellegrini è stato detto “niente rinnovo” e rinnovi di di dibala e celik sono da valutate….
Ho solo dei dubbi su Celik visto che con il Gasp sta giocando la sua migliore stagione. Per Pellegrini dipende dall’ingaggio e questo già lo sappiamo come è pensabile che con El Sha sarà addio anche per l’età. Su Dybala non mi espongo ma la sua stagione attuale è salvo qualche spunto abbastanza deludente e poi prende troppo.
io non rinnoverei nessuno, perchè oltre che onerosi sono tutti profili inefficaci nel calcio di Gasperini. Meglio prendersi suoi ex giocatori 30 enni sparsi nella serie a a parametri zero che insistere su giocatori che non hanno caratteristiche fisiche, atletiche e neanche tecniche.
largo a giovani, e comunque giocatori che fisicamente diano garanzie di rendimento.
Pellegrini pur essendo piu giovane di dybala gli sta vicino come numero di assenze, rendimento inadeguato, monopasso, non è un esterno per corsa dribbling e rapidità.
Elsha ormai troppo lento per saltare l’uomo, ha duttilità tattica, ma sarebbe andato bene 8 anni fa per giocare con gasp. Dybala non puo giocare da esterno alla gasp, ne in un calcio di pressing e ripartenze, andrebbe forse ancora bene con un calcio piu compassato e “palla sui piedi”, che difficilmente trova spazio oggi. Un ottimo giocatore, quasi campione, ora buono per sud america, arabia e cosmos. I numeri dicono tanto di piu della classe che rimane sempre a chi ce l’ha.
Il turco ottimo gregario, affidabile braccetto di difesa, un po’ carente come goal e assit per fare esterno a tutta fascia, con un contratto gia rinnovato e modico sarebbe stato da tenere, erroneamente portato a scadenza, inutile alzare il rinnovo in competizione con campionati dove lo pagherebbero di piu.
Di fondo vale la considerazione che il modello vincente è quello di delaurentis, nonchè di bergamo dell’atalanta: i giocatori non devono superare i 4/5 anni di permanenza nella squadra, perchè il loro rendimento non sarà mai superiore dopo.
Ci possono essere piccole eccezioni ( i soliti mancini e cristante, ahimè perche lungi dall’essere fuoriclasse, comunque utili alla causa), il resto devono “circolare”, non si puo tenere uno perchè romanista, uno perche bravo ragazzo e simpatico, uno perchè si impegna, uno perchè ha la fidanzata bona, uno perchè fa ride, uno perchè e amico dell’amico..
abbasta diceva a suo tempo verdone…”abbasta” voltare pagina,
credo che Pellegrini neanche in serie b possa trovare una squadra, è un giocatore lento che fa sempre finta di pressare e quando tira in porta tira buste di pesce fracico ed in ultimo ogni contrasto va a terra, ancora pensare al rinnovo
