Malen-Roma, i dettagli dell’operazione: le condizioni per il riscatto obbligatorio

Ora è tutto nero su bianco. Donyell Malen è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma e emergono tutti i dettagli dell’operazione che ha portato l’attaccante olandese nella Capitale.
Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, Malen arriva dall’Aston Villa con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Un riscatto che, però, può trasformarsi automaticamente in obbligo al verificarsi di condizioni ben precise.
L’acquisto diventerà infatti obbligatorio in caso di qualificazione della Roma alla Champions League o all’Europa League, a patto che il giocatore raggiunga almeno il 50% delle presenze stagionali, considerate valide solo quelle da un minimo di 35 minuti in campo. Un dettaglio non secondario, che chiarisce come l’operazione sia stata costruita sulla centralità immediata del calciatore nel progetto tecnico.
Non solo. Nell’accordo è stata inserita anche una clausola a favore dell’Aston Villa: il 10% di una futura plusvalenza in caso di rivendita del giocatore, segno di quanto il club inglese continui a credere nel valore di Malen anche dopo la sua partenza.
ora corri ad allenarti pero’!
operazione perfetta bravo Massara
Non mi serviva Malen per raggiungere la Europa League (che vuole dire arrivare prima di Lazio, Atalanta e Bologna), ci arrivavo anche con Baldanzi centrale.
Praticamente, salvo infortuni o prestazioni talmente indecenti da preferirgli due ragazzi di 16 e 18anni), è certo che riscattiamo Malen con più del 50% di presenze (facile per l’unico attaccante centrale) anche se arriviamo quinti (come l’anno scorso).
Quindi quella quasi certezza del suo acquisto definitivo che non abbiamo dato a Raspadori, l’abbiamo data a Malen.,
Personalmente l’unico obiettivo cui vincolare il suo acquisto era la qualificazione Champions perché è l’unica competizione che mi assicura quelle entrate finanziarie che mi consentono nei prossimi anni di coprire il costo del compenso e del cartellini di Malen.
Operazione perfetta, così lo riscattiamo solo se dimostra di valere. Complimenti alla società. Andrebbero fatte tutte così le operazioni
Adesso in campo subito domenica dal primo minuto!
bravo massa ,mi hai fatto arrabbiare però , adesso zirkee
Ottimo acquisto per carità….ma se l’ Astonvilla avesse creduto in lui non se ne sarebbe mai privato!!!
