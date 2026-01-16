Malen-Roma, i dettagli dell’operazione: le condizioni per il riscatto obbligatorio

Ora è tutto nero su bianco. Donyell Malen è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma e emergono tutti i dettagli dell’operazione che ha portato l’attaccante olandese nella Capitale.

Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, Malen arriva dall’Aston Villa con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Un riscatto che, però, può trasformarsi automaticamente in obbligo al verificarsi di condizioni ben precise.

L’acquisto diventerà infatti obbligatorio in caso di qualificazione della Roma alla Champions League o all’Europa League, a patto che il giocatore raggiunga almeno il 50% delle presenze stagionali, considerate valide solo quelle da un minimo di 35 minuti in campo. Un dettaglio non secondario, che chiarisce come l’operazione sia stata costruita sulla centralità immediata del calciatore nel progetto tecnico.

Non solo. Nell’accordo è stata inserita anche una clausola a favore dell’Aston Villa: il 10% di una futura plusvalenza in caso di rivendita del giocatore, segno di quanto il club inglese continui a credere nel valore di Malen anche dopo la sua partenza.