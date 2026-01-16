ULTIMA ORA – Dovbyk deve operarsi: stop più lungo e addio cessione

La situazione di Artem Dovbyk è più seria del previsto e cambia radicalmente gli scenari in casa Roma. Secondo quanto fa sapere il club in questi minuti, dopo attente valutazioni e accertamenti diagnostici si è ritenuto procedere a intervento chirurgico per la lesione miotendinea alla coscia sinistra accusata durante la trasferta di Lecce dello scorso 6 gennaio.

Una decisione inevitabile che comporta l’allungamento dei tempi di recupero e mette il giocatore fuori causa per un periodo significativo. Un’assenza pesante sul piano tecnico, ma soprattutto un intoppo rilevante sul fronte mercato.

La Roma, infatti, stava lavorando alla cessione del numero nove, ipotesi che ora si complica drasticamente: con un’operazione alle porte e uno stop prolungato, Dovbyk diventa di fatto inermiabile nel breve periodo. Un imprevisto che costringe Massara a rivedere i piani offensivi, proprio mentre il mercato giallorosso era entrato nella sua fase più calda.

Redazione GR.net