“ON AIR!” – ROSSI: “Malen-Vaz-Soulè il tridente del futuro”, FERRAZZA: “La Roma non è il Como, qua servono giocatori pronti”, NARDO: “C’è bisogno di un terzino sinistro che alzi il livello”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Malen può giocare centravanti a Torino perchè lui può giocare anche in quel ruolo. La Roma ha il Napoli a un punto, ti stai giocando il terzo posto, e capisco che sia dura fa giocare il ragazzino (Vaz, ndr). Non è solo ragazzino perchè ha 18 anni, anche se ha già giocato 20 partite e fatto 4 gol. Ma io non parlo solo di campo, parlo anche come testa: passare da 100 mila euro l’anno a 100mila al mese, penso che sia euforico… Poi per quello che vuole fare la Roma, avrebbe più senso fare il tridente Malen-Vaz-Soulè, che io spero sia il tridente dell’anno prossimo. A meno che la Roma non prende davvero Zirkzee, allora Vaz potrebbe crescere alle spalle di Zirkzee, che sarebbe tanta roba…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io spero che Malen sia stato preso per fare l’esterno. In attacco hai Ferguson, e ora anche Vaz. L’infortunio di Ferguson? Sento battute sul fatto che sta ancora fermo, ma io in un Milan-Brescia presi una botta sul gluteo da Gattuso e ancora me la ricordo: a fine partita ero tutto nero. Sono stato per diversi giorni bloccato a letto. Vaz? Un giocatore pagato 25 milioni non è più un ragazzino, ma un giocatore vero…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Tridente per domenica? Io, se stesse bene Ferguson, farei un trio Soulè, Malen e Ferguson. Ma secondo me alla fine Gasperini farà Soulè, Dybala e Malen. Se Pellegrini fosse al 100% lo vedrei tatticamente meglio di Dybala, ma è rientrato ieri dopo un mese di stop ed è difficile che giochi dal 1′. Sia Malen che Vaz sono giocatori pronti a giocare. Scudetto? Se fossi nell’Inter mi preoccuperei del Milan: vince partite incredibili, il Como specie nel primo tempo li aveva maltrattati…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io spero che l’attacco della Roma sarà Malen-Zirkzee-Soulè, allora sì…Io ci spero ancora, leggo che sono quasi tutti molto positivi sulla possibilità che Zirkzee arrivi alla Roma. El Aynaoui? A parte le caz*ate dei giornali che lo paragonano a Lothar Matthaus, però sicuramente è diventato un idolo nella sua terra, sta giocando molto bene col Marocco, fisicamente sta bene poi con i piedi non è male. Per me non va perso…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “A Vaz bisogno dargli tempo. La Roma non è il Como, il discorso dei giovani puoi farlo in provincia. In una realtà come la Roma devi avere prima i giocatori pronti, che possono farti la differenza e portarti in Champions. Come operazione, quella di Vaz spero sia un’ottima operazione, ma il fatto che tu pronti via spendi 25 milioni per un diciottenne e Gasperini poi non ha il titolare contro il Torino, mi fa pensare. Poi è arrivato Malen. Ora tu hai speso 50 milioni a gennaio per il titolare e la scommessa, Vaz non è il di più che tu vai a inserire in una squadra già competitiva per la Champions, è metà del tuo budget che spendi per un buon prospetto…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “E’ vero che la Roma si è già impegnata con due operazione in attacco, ma noi dobbiamo partire dal presupposto che a sinistra questa squadra non ha più il suo titolare, che era uno dei giocatori migliori della squadra. Se compri un altro Tsimikas è inutile, se prendi, devi prendere uno che alzi il livello. La Roma due anni fa comprò Angelino a condizioni vantaggiose, e io spero si possa trovare un profilo del genere. Non mi stupirei se uscisse un nome nuovo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Oltre a Zirkzee, che è un obiettivo sempre vivo, la Roma sta cercando un terzino sinistro. Fortini potrebbe essere più un’occasione per giugno, e la Roma sta guardando anche all’estero. Si cerca un giocatore che abbia caratteristiche adatte a Gasperini. Tsimikas potrebbe tornare al Liverpool: lo abbiamo visto, ha un buon piede, ma non è minimamente un esterno gasperiniano. Non offre mai soluzioni, non attacca mai lo spazio, è troppo poco offensivo e partecipe. Il cambio con Wesley in Roma-Sassuolo è emblematico sul cambio di passo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Come cambia la Roma con Malen? Penso si sia cambiati in meglio. Spero che dopo tutta sta tiritera di nomi, non salti fuori che questo non sia un calciatore affidabile. Io mi sono permesso di non fidarmi di Emery, ma l’importante è che funzioni con Gasperini. La sua duttilità è oro colato, teoricamente potrebbe giocare con una delle due punte che sono ancora qua. Ma il mercato è lungo, e magari ci sarà un’ulteriore sorpresa…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Robinio Vaz difficilmente metterà il naso in prima squadra in queste prime settimane, sarebbe un azzardo. Giocare subito nella Roma non è facile, bisogna stare attenti. Se fai un paio di partite dove non funzioni, ti bruciano subito. Malen invece è un giocatore più maturo, pratico, e può fare bene in Italia. Gasperini ha un bel da fare…”

Redazione Giallorossi.net