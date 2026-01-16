TORINO-ROMA: arbitra Chiffi, Abisso al VAR

Sarà Daniele Chiffi l’arbitro della sfida tra Torino e Roma, valida per la ventunesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino.
Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Rossi C., mentre il IV Uomo sarà Tremolada. Al VAR ci sarà Abisso, Guida sarà l’AVAR. Di seguito le designazioni complete del prossimo turno di campionato.
PISA – ATALANTA Venerdì 16/01 h. 20.45
MARCHETTI
MELI – LUCIANI
IV: MARINELLI
VAR: MARINI
AVAR: LA PENNA
UDINESE – INTER Sabato 17/01 h. 15.00
DI BELLO
BERCIGLI – ZINGARELLI
IV: FELICIANI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: LA PENNA
NAPOLI – SASSUOLO Sabato 17/01 h. 18.00
FOURNEAU (foto)
BARONE – POLITI
IV: COLLU
VAR: AURELIANO
AVAR: ABISSO
CAGLIARI – JUVENTUS Sabato 17/01 h. 20.45
MASSA
DEI GIUDICI – MORO
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: GHERSINI
AVAR: GUIDA
PARMA – GENOA h. 12.30
PAIRETTO
BACCINI – TRINCHIERI
IV: ALLEGRETTA
VAR: PATERNA
AVAR: DI PAOLO
BOLOGNA – FIORENTINA h. 15.00
DOVERI
ROSSI L. – FONTEMURATO
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARESCA
TORINO – ROMA h. 18.00
CHIFFI
BERTI – ROSSI C.
IV: TREMOLADA
VAR: ABISSO
AVAR: GUIDA
MILAN – LECCE h. 20.45
ZUFFERLI
CECCON – LAUDATO
IV: MARCENARO
VAR: NASCA
AVAR: MAZZOLENI
CREMONESE – H. VERONA Lunedì 19/01 h. 18.30
ARENA
COSTANZO – CIPRESSA
IV: COLOMBO
VAR: DI PAOLO
AVAR: PICCININI
LAZIO – COMO Lunedì 19/01 h. 20.45
FABBRI
PERROTTI – CAVALLINA
IV: FELICIANI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARESCA
A posto, nsia mai che dai fastidio alla Juve. Prevedo rigori negati e gialli a pioggia per noi.
mancano solo le divise 2026 della juventus. a posto cosi’.
contro tutto e tutti, sempre Forza Roma
Chiffi e Abisso ? mamma mia ..
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.