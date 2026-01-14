LIVE! Malen alla Roma, è fatta: formula e cifre dell’affare. Il giocatore atterrerà stasera alle 21 a Ciampino

ORE 14:15 – Malen atterra a Ciampino stasera alle 21
La Roma fa sapere che il centravanti Donyell Malen atterrerà questa sera a Ciampino alle ore 21. Il giocatore effettuerà le visite mediche e firmerà per la Roma nella giornata di domani, giovedì 5 gennaio.
…..
ORE 12:30 – Fatta, Malen è della Roma
La Roma accelera sul mercato e si assicura Donyell Malen. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano, l’operazione con l’Aston Villa è ormai definita: il club inglese ha autorizzato il giocatore a volare oggi verso Roma, dove completerà le visite mediche e firmerà il contratto con i giallorossi.
L’affare prevede un prestito oneroso da 2 milioni di sterline con un diritto di riscatto fissato a 25 milioni, che diventerà obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni. Tutti i dettagli sono stati definiti con la supervisione del direttore sportivo giallorosso Ricky Massara, che ha seguito personalmente la trattativa fino alla fumata bianca.
Malen arriva alla Roma come rinforzo per l’attacco, pronto a essere impiegato sia come seconda punta sia, all’occorrenza, nel ruolo di centravanti, integrandosi nel progetto di Gasperini e completando il reparto offensivo dopo l’arrivo di Robinio Vaz. L’olandese, reduce da esperienze in Premier League, è atteso oggi nella Capitale per ufficializzare il trasferimento.
Sono davvero contento, Malen mi piace!
E anche il ragazzino francese mi piace e credo sia pronto già!
Bene così
Grande Forza Roma
E ci sarà qualcuno che si lamenterà perche’ non abbiamo comprato Yamal e Mbappè, a questi dico cambiate squadra, non meritate la Roma.
Sono comunque 30 zucchine, visto che i prezzi sono in sterline.
Ora però davanti siamo coperti. Può giocare largo a sx con Ferguson al centro oppure da centrale con Bailey riportato sulla fascia
senza esaltarci troppo, ricapitoliamo, al momento 4 attaccanti puri, quello meno caro , un giovane diciottenne di prospettiva con un valore di 25 mil, un nazionale titolare olandese di ancora 26 anni altri 25 mil, un altro ancora giovane , mi riferisco a Ferguson, del valore stimato di 38 mil ed infine , anche se ora infortunato, Dobvik pagato lo scorso anno un quarantino. Dimenticavo Dybala, Soule ,Bailey e elsha . Non mi sembra poco ,anzi, Ora la palla passa a Gasperini.
amen, ora pressare zirkzee a chiedere la cessione. per il man utd prestito a 3 ml + obbligo a 32 ml in caso di arrivo in Champions/Europa League.
poi un centrale di difesa in prestito e va bene così
Vorrei capire a che serve il centrale, siamo piu che coperti.
Chi viene a fare il 6 centrale a Roma e dai un po’ di razionalita’, potrei capire un centrocampista in piu’.
Secondo me la Roma oggi come oggi ha bisogno di vendere per fare altre operazioni in entrata.
Se e’ vero che Baldanzi esce in prestito secco siamo nei guai.
E si se mi nonno c’aveva 4 palle era un flipper
Io aggiungerei (magari con priorità sul difensore) un centrocampista !
A me pare già un miracolo siano arrivati in due senza aver ceduto nessuno, se non esce dovbyk al momento mi pare difficile
il centrale serve perché Ziolkowski sa fare solo le scivolate e Ghilardi manco quelle.
più che un difensore centrale ci serve un esterno a sinistra
Lo avevo scritto nell’ articolo di zirkzee prima che venisse pubblicato qua! Finalmente uno forte e pronto per non veder più partite come quella di ieri. Domenica a Torino gli deve fare i bozzi… daje Toro Malen!!!
Ad onor del vero anche biafora lo ha scritto in contemporanea con Romano.
Biafora con Romano sono come la Cassazione!
Sei contento?
Bene… e fidate quando te dico le cose….
Grande Pasquino! Ha ragione mea culpa,Te vojo bene…
13 gol in 50 presenze con l’Olanda,
100 gol tra PSV e Borussia Dortmund.
Classico profilo per la primavera direi….
ps: un anno in più di Raspa, ha segnato il triplo.
Eh ma Raspadori….
Guarda che Raspadori era una scelta di gasperini, tu hai sempre l’ ardire di criticare ciò che vogliono gli allenatori… lo avevi fatto anche con Soulè definendolo iturbe 2.0 che aveva voluto de Rossi e con wesley dicendo che costava troppo e le tue conoscenze in Brasile ti avevano informato che ogni anno era in vendita ma poi non si muoveva. Poi personalmente posso essere d’accordo con te su raspadori perché l’ ho specificato anche prima del volta faccia che per me non spostava nulla ma era comunque meglio di tutti quelli che abbiamo a parte Soulè e Dybala. Quanto a Malen è sicuramente più forte, parliamo di un titolare della nazionale olandese con la quale ha fatto partendo dall’ inizio 7 delle ultime 8 partite, che ha una media realizzativa di un gol ogni 93 minuti quest’ anno nonostante non abbia giocato spesso dall’ inizio per un noto diverbio con emery che si è allargato a monchi. Chiamasi opportunità di mercato al momento giusto perché fino ad una settimana nemmeno era in vendita e quindi non si poteva pensare di comprarlo. Vale 3 raspadori perché alla fine sono coetanei ma Malen ha esperienze da protagonista nei migliori campionati europei; a Dortmund era un idolo e li di attaccanti forti se ne intendono abbastanza direi. Questo è uno forte da mettere subito in campo per non trovarci come ieri sera. Quanto all’ ironia su vaz, si l’ età fa presupporre ad un giocatore non ancora pronto a caricarsi una squadra sulle spalle e che venendo da un altro campionato proprio per la poca esperienza vada inserito con cautela per non bruciarlo. Poi certo che se lo metti in campo si beve tutti e ci troviamo il nuovo osimhen possiamo brindare tutti i giorni in piena allegria e soddisfazione. Però fare ironia sulle parole di gasp che ha provocato col progetto giovani dopo che sta facendo i miracoli con una rosa non eccellente mi sembra un po’ fuori luogo.
Acquisto TOP a gennaio non è roba da poco. Avanti con Zirkzee!
Anche molto versatile
C’è sempre da notare che la Proprietà fa dipendere sempre i suoi acquisti SOLO al raggiungimento della Champions.
Ovverosia SE arrivano i Soldi della Champions, li compriamo. Altrimenti…
Ergo COME al Solito non spendono che quattro soldi.
Questo spiega la scelta di Raspadori. Lui voleva essere acquistato. Punto
Gasp forever, di miracoli Gasperini non ne sta facendo visto che ha perso 10 partite ed ha già salutato una coppa. I miracoli semmai li ha fatti Svilar ed infatti la sua prestazione di ieri ti dovrebbe far capire dove staresti in campionato con un portiere normale… metà classifica?
Bòn, mo’ vediamo se almeno questo va bene a Gasp, perché pare che tutti gli attaccanti che non sono Raspadori (che ha firmato per QUATTRO milioni netti, 4) fanno cagare…
Poi aspetto pure di sentire tutti quelli che ieri dicevano che non avremmo preso nessuno
Ed ora andiamo alla conquista almeno del 4^ posto in campionato… ma spero di più. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Penso che questo acquisto vada incontro alle aspettative di Gasperini.
E’ uno tosto e cattivo,con la faccia bruta come di chi è abituato a violare la rete.
Non c’ha la faccia da seminarista di Raspadori.
Ti voglio bene quando tiri fuori questi giudizi tranchant… 🙂
Oltre che da seminarista, Raspadori ha la faccia da laziale, non scherzo mi ha sempre dato questa idea!
Perché, i seminaristo che faccia hanno?
Seminarista 😀
Ottimo! E adesso Zirkzee per completare l’attacco (e finalmente Gasp non si potrà lamentare!).
benissimo al momento è inutile nascondere la mediocrità della squadra la la cosa preoccupante e il calo fisico
La squadra è talmente mediocre da essere al quarto posto avendo giocato quasi sempre senza centravanti. Straordinario!
Tana x tony73
Fate pace con il cervello…calo fisico,col Sassuolo nel 2 tempo li hai demoliti
Mediocrità della squadra stai al 3°posto
Ma non e che hai sbagliato sito?
ottimo giocatore, veloce e con un tiro potente.
evviva
io inserirei anche arena tra i convocati stabili della prima squadra e avremmo un centravanti di riserva, a fianco al nuovo ragazzo francese.
Bene!!!!!!
Completando il reparto offensivo non direi. Bisogna tagliare qualche mancino (Bailey, Dovbik e forse Baldanzi) e aggiungere Zirkzee assolutamente.
daje 💛❤️
Evvai !!
A mio avviso è il colpo dell’ anno in serie A.
Dopo il fenomeno brasiliano, Massara ha preso un altro fantastico crack.
Miglior DS della Roma dopo Walter Sabatini
Vaz é Nato in Francia, ha origini senegalesi e guineensi. Se la smettessi di fare l’ hater mascherato sarebbe meglio, comunque al momento non è un fenomeno. Malen è fortissimo.
Peccato che sia francese vaz
Si riferiva a Wesley…
Non ci voleva molto a capire che il fenomeno brasiliano fosse Wesley.
Così per dire, eh.
Un rinforzo di cui avevamo bisogno. Benvenuto ragazzo e DAJE ROMA DAJE
daje! è ora sotto con Zirkzee e magari un cc…
L’ideale sarebbe uno scambio di prestiti tra Dobvyk e Zirckze fino a giugno, Baley ritorna all’Aston Villa e Dybala al Boca!
Sarebbe l’ ideale ma è alla stregua di un sogno.
questo è forte, da video che ho visto questo farà malen a molti
adesso solo, soltanto e solamente ZIRKZEE!!!
Ora Zirkzee, per essere un mercato di spessore e per raggiungere l’obiettivo Champions
Benvenuto💛❤️
Ohh questo è forte, finalmente!! Altro che Raspadori.
Ora via Baley e Dovbik e pensiamo a Zirkzee e poi non ci ferma più nessuno.
Annientare la bestia nera Domenica
Un buonissimo calciatore. Mi sembra un acquisto azzeccato .Adesso via subito Dovbyk Baldanzi e il Faraone per rientrare delle spese come altri elementi decorativi. Massara ha tantissimo da farsi perdonare ..
Bene, abbiamo preso Asso di Roma. Ora mancano Sickwolf e Gabboman e l’attacco è completo 😀
Zenone sono d’accordo con te rispetta le aspettative di Gasp , ma il Gasp non si accontenta anche perché come avevo detto ieri è confermato da Gasp il ragazzino non è che lo gradisca tanto, ciò mi spiego lo gradisce ma lui preferisce calciatori già pronti e non da far crescere, non dobbiamo dimenticare che ha 67 anni lui vuole vincere subito, non vuole fare il percorso fatto con l’Atalanta, cioè 6/7/8 anni sa’ anche lui che è avanti con l’età vuole giocatori pronti
e mo’ je famo Malen a tutti!
meno malen
Lo so ,lo so , bisogna sempre tenere il profilo basso , rispettare gli avversari , fare gli scongiuri.
Ma stavolta è più forte di me, vorrei mandare un messaggio a Baroni e i suoi piccoli fan.
Domenica portatevi l’elmetto , il giubbotto antiproiettili, na corazza, quello che volete insomma.
Perché vi facciamo Malen….ma tanto MALEN…
le ultime parole famose.
No no ma quale profilo basso, E così sia …
Come detto 3 giorni fa, ci presenteremo a Torino con Vaz e Malen.
Manca poco per arrivare a Zirkzee. attenzione.
Verrà preso poco prima la fine del mercato dopo aver ceduto Baldanzi, Dovbyk e Bailey.
Serviva anche un centrocampista, resta in piedi la possibilità di Fendrup con scambio di baldanzi
Bisogna vedere quali siano le determinate condizioni, perché a quel punto se difficilmente raggiungibili credo proprio ci sia posto per zirkzee sarebbe l’acquisto più giusto per noi, esterno sx lo può fare malen punte vaz, ferguson a destra soule dietro a loro zirkzee, certo mancherebbe il cc che panchina cristante ( non ho nulla contro lui anzi) ma tutto non si può avere ,daje co zirkzee daje
Malen è un acquisto valido e pronto per continuare a competere per la rincorsa champions,probabilmente Dovbik verrà ceduto con qualche formula in questa sessione di mercato,forse al Fenerbache?
Altri partenti sono previsti a breve,Baley,Ferguson o El Sharaawy,ma molto dipende dagli intrecci di mercato,di certo sivcerca di liberarci di alcuni di questi per fare spazio ai nuovi arrivati e per accelerare su altri possibili acquisti,vedi Zirkzee.
Si parla di Baldanzi in prestito secco al Genoa,se ciò dovesse verificarsi la considero una mossa intelligente,il ragazzo 22 enne rimane di proprietà della Roma,ma a Genova avrà modo di giocare e magari anche di farsi apprezzare per il mercato di Giugno,in tal caso potrebbe rientrare a Roma,per fare cassa o essere usato come pedina di scambio per acquisti più funzionali per la prossima stagione.
Bello Chicco….t’aspettamo…
Ottimo Malen e magari Zirkzee, ma secondo me serve assolutamente un centrocampista, Cristante deve andare in panchina è inguardabile. Spero rientri presto El Aynaoui dalla coppa .
bene, anzi molto bene, e bravo massara….. ora vediamo se Gasp è contento.
Saluti al gigante raspadori ed ai bergamotti con cui si accinge a vincere i trofei. Solo CAMPIONI, niente bidoni ! P.-S.: l’ atletico m. prende incarta e porta a casa.
oooo bene, grande reattivita del ds alla faccia di chi diceva non avesse piani b pronti, benvenuto Malen, finalmente non sentiremo piu’ parlare di playmobile raspadori che fatemelo dire si e’ comportato da perfetto laziale, snobbando Roma al punto tale di negarsi e di non rispondere alla societa’, chiedo un favore alla curva ed allo stadio piu’ bello del mondo, quando verra’ a giocare all’olimpico, di cii jack ha paura, auspico una serie di spernacchiate roboanti e una bordata di fischi cosi’ forte da fargli venire la sciolta istantanea..Sempre forza Roma!!!!
per completare l opera zirke e poi un grande centrocampista che metta cristante in panchina perche sarà anche un professionista encomiabile ma è lento e ogni 5 lanci ne sbaglia 4
Ottimi aquisti in attacco,
Personalmente alle buone condizioni
terrei anche Ferguson che fisicamente
é strutturato in altro modo e completerebbe
un reparto ricco di alternative con un mix
di caratteristiche compatibili a seconda
dell’avversario.
Grande massara, averne dei ds come te punto. Se hai vinto scudetto con Milan puoi vincerlo anche a Roma.
avete finito de piagne? ancora no? pe me de olandesi ne arrivano 2
Ottimo. Ma ci voleva un Gasp tagliente ed arrabbiato per far smuovere le acque.
Soprattutto in tempi rapidi a cui certi Ds non erano abituati
Questo è il giocatore “Allla Lookman” che ci mancava.
Penso che per caratteristiche possa piacere molto a Gasperini.
Ora vediamo come si muove Massara con le cessioni.
Quasi fuori Baldanzi, purtroppo in prestito secco.
Speriamo che con DDR si rivaluti così da poterlo cedere a giugno.
In uscita anche Dovbyk 🤞.
La sua cessione potrebbe riaprire la questione ZIRKZEE.
Ottima notizia in grado di alzare morale a popolo romanista!!!! Dopo la serata di ieri, ci voleva proprio…Forza dony e benvenuto 💛❤️
Bene.. giocherà al posto di pellegrini
Ottimo profilo!
Spero sia con noi già contro il Torino…..
C’ho na rabbia per ieri che ancora non mi è passata!
A onor del vero la coppa italia assume dai quarti in poi il livello di una Champions con Inter a Milano, Napoli ed eventuale finale, quindi difficilmente alla nostra portata attualmente…..
(Le vere grosse occasioni le abbiamo perse, per tanti anni consecutivi, in passato!!!)
FORZA ROMA
Giocatore interessante e completo.
Per me ottimo acquisto.
ORA andando a contare i giocatore offensivi per tre ruoli, sono:
1- Dovbyk
2- Ferguson
3- Soule
4- Dybala
5- Bailey
6- Baldanzi
7- Pellegrini
8- Malen
9- Vaz
NUMERICAMENTE sarebbe impossibile aggiungerne un altro a meno che non vengano venduto 2/3 giocatori per un fattore di stipendi anche.
Avresti un centrocampo di formato da 4 giocatori dove solo Kone ne fa uno di livello quando è in condizione, il resto EL e Cristante buoni giocatori e pisilli secondo me ancora non si capisce che giocatore sia.
Uno squilibrio enorme, contando anche gli esterni di centrocampo dove hai il solo Wesley di livello e il resto di basso… bassissimo livello.
MA In tal senso il problema di oggi sorge dal fatto che hai un attacco non da gasperini, ma che con Vaz, Malen e forse Zirkzee avresti l’optimum per poter fare bene.
Speriamo di venda qualcuno per fare posto a Zirkzee che io penso sia vicino.
