ROBINIO VAZ: “Una gioia essere qui. Gasp allenatore offensivo, contento di giocare per lui. Punti di forza? Velocità e gioco aereo” (VIDEO)

“Un onore essere qui”: sono queste le prime parole da giocatore della Roma di Robinio Vaz. Il giovane attaccante francese, neo-acquisto dal Marsiglia, si è presentato ai tifosi attraverso un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, raccontando la sua emozione e le sue ambizioni.

Quali sono le tue prime sensazioni da giocatore della Roma? Hai già visto la squadra all’Olimpico.
“Grazie, è un onore essere qui. Intanto ringrazio il club per l’invito. Ero qui solo da poche ore e il club mi ha invitato ad assistere al match contro il Torino. Penso sia stata comunque una partita molto bella ed è stato bello vederla. È un momento di gioia, un momento che mi farà crescere. Penso di avere qualcosa da dimostrare qui”.

Cosa rappresenta per te il calcio?
“È una passione e un lavoro, fin da piccolo volevo giocare a calcio. Penso che sia più di un lavoro, non trovo altre parole”.

Cosa conoscevi della Roma?
“Conoscevo già la Roma, so che gioca in uno degli stadi più grandi d’Italia e che ha vinto 9 Coppe Italia”.

Hai già avuto modo di conoscere Gasperini? Cosa pensi del suo calcio?
“Ho visto che è un allenatore che ha un calcio molto offensivo nel DNA. Da attaccante, sono contento di far parte della sua squadra, del suo progetto e di quello del club”.

Quali sono le tue caratteristiche principali?
“Penso che i miei grandi punti di forza siano la velocità, il gioco aereo e la finalizzazione”.

Un messaggio per i tuoi nuovi tifosi?
“Sono contentissimo di essere qui, voglio ringraziare il club e la famiglia Friedkin per avermi voluto portare qui. Sono contento di essere qui e non vedo l’ora di incontrarvi. Forza Roma!”.

16 Commenti

    • Ha 18 anni ed è fortunato a finire nelle mani di un vero insegnante di calcio che lo utilizzerà e lo valorizzera’, non cominciamo ad accollargli responsabilità più grandi di lui.

  2. Massara e la società si stanno giocando una grande fetta di credibilità visto anche l’esborso oneroso e pure quelli che lo stanno già echitettando come un crack e sparano addosso a Gasperini perché preferiva un Raspadori vedremo poi giudicheremo come è giusto che sia

    • La società ha provato in tutti i modi ad accontentare Gasperini, nonostante le difficoltà economiche sta mettendo sul piatto 50 mln nel mercato di Gennaio. Sono andati a prendere Raspadori richiesto dal Gasp, ma alla fine dopo giorni di trattative abbiamo capito che non vuole venire a Roma. Siamo andati a prendere Zirkzee ma il MU non lo vuole vendere, almeno non nei tempi che richiede la Roma. Preso atto di questa situazione Massara ha avuto una reazione più che veloce acquistando due ottimi giocatori, uno già formato e molto forte, l’altro forte ma ancora acerbo. Non capisco questo disfattismo.

    • Io infatti se è un fenomeno chiedo scusa ma se si rivela un giocatore normale e non utile per il quarto posto li aspetto tutti al varco

  6. spero che sia così Robinio che sia per te e per tutti noi tifosi Romanisti una Gioia che tu stai qui per i colori Giallorosso sempre sempre sempre forza Roma

  7. secondo me l’eta’ e relativa se uno e forte e forte…e sto ragazzo da quello che ho visto male nn e’…forse ci vorra’ un po’ per ambientarsi ma io ho fiducia che dire…in bocca alla LUPA !!!

  8. Ha un piede solo, col sinistro non scende neanche dal letto…tecnicamente e’ poca cosa, speriamo siano sfruttate le altre caratteristiche, quelle positive, velocita’, bel tiro secco e atletismo.

  9. Ah proposito di giovani da valorizzare.

    Questa sera i cartonati hanno avuto la meglio sul Lecce( non Real Madrid) dopo 80 minuti,grazie ad una prodezza di un giovane ” da valorizzare” ,tal Pio Esposito.(20 anni)

    Credo più semplicemente,che si debba avere fiducia in questi ragazzi.
    Fiducia significa avere( anche) il Coraggio di Osare .

    Ad ogni modo… benvenuto Robinio!

