Roma, Champions per forza

“Champions per forza”. La prima pagina del Corriere dello Sport fotografa senza giri di parole il momento della Roma e la missione che attende Gian Piero Gasperini da qui a fine stagione. Un obiettivo che è sportivo, economico e strategico insieme: riportare i giallorossi nell’Europa che conta dopo troppi anni di assenza.
Il tecnico si gioca un doppio traguardo: da una parte centrare il quarto posto, dall’altra valorizzare i giovani su cui la società ha deciso di puntare. Da Ziolkowski a Vaz, passando per Pisilli, Soulè e Venturino, il progetto tecnico deve camminare su un equilibrio delicato, fatto di crescita, sostenibilità e risultati immediati.
Il ko di Udine ha complicato il cammino, ma non lo ha chiuso. Restano 15 partite per provare l’assalto alla Champions, sapendo che ogni passo falso pesa doppio. Perché senza il quarto posto, lo scenario è già chiaro: in estate potrebbe tornare d’attualità il tema delle cessioni eccellenti, con i pezzi pregiati sacrificabili per esigenze di bilancio.
Gasperini lo sa bene. Deve spingere la squadra a dare tutto subito, senza bruciare i giovani e senza perdere di vista la classifica. Una corsa sul filo, con un solo traguardo possibile: la Champions League. Tutto il resto, semplicemente, non basta.
Fonte: Corriere dello Sport
Champions per forza con senatori che rallentano la squadra (Pellegrini-Cristante)
… e un allenatore che le perde tutte allo stesso modo
Ovviamente è partita la caccia al capro espiatorio.
Spero che con il Cagliari tolga i bradipi e a centrocampo faccia giocare Pisilli e El Aynaoui. Le partite si vincono a centrocampo, fondamentale in fase di copertura e impostazione.
L’era Pallotta è stata bella per i traguardi raggiunti ma pessima per la svendita di molti campioni. Ora io non vedo cosa ci sia di male a vendere un giocatore forte e reinvestire il denaro “cum grano salis”.
Non seguire la filosofia opportunista di Pallotta ma facendola più mirata.
Io continuo a ritenere anche El Aynaoui un buon giocatore ma non uno che sposta alla Kone, che è fondamentale. Io penso che se ci giochiamo anche Gasperini e non ci rendiamo conto che a livello di rosa non siamo affatto al livello di Juve Milan e Inter (secondo me te la puoi giocare con il Napoli ma è molto dura), facciamo l’ennesimo errore di valutazione.
Invece gli altri sono saette in un gioco dove gli interpreti sono 16 a partite ma i capri espiatori delle sconfitte sono sempre gli stessi.
Lunedì a Udine Pellegrini è stato sostituito ma mi pare che non sia cambiato niente ,nè in tema di gioco che di risultato.
Poi per voi è un particolare trascurabile che LP7 giochi in un ruolo da esterno che non ha mai ricoperto in carriera,per mettere una toppa a un buco che dura da anni.
Per l’anno prossimo auspico anch’IO che Pellegrini e Cristante se ne vadano da altre parti,
così finalmente la Roma vincerà (secondo il vs. ragionamento) scudetto e Champion Lik ( col binocolo…).
La corsa Champions è stata compromessa da Massara, come la corsa di Mourinho fu compromessa da Pinto.
DS mediocri che in un mercato invernale dove devi mettere toppe agli errori del mercato estivo o cercare di rafforzare la squadra per giugno ti portano.. i Solbaken, i Vaz, i Venturini.
E Massara lo sapeva che avevamo già Dybala, El Sharawy infortunati o mezzo servizio, Kone ai box, Pellegrini che spesso si ferma., e cosa ti compra?? ragazzi di 18 anni..
Ho finito gli insulti sabato sera.. e peraltro non è colpa solo del povero Massara perché qualcuno lo ha ingaggiato e gli ha dato delle indicazioni per il mercato che doveva fare..
se fossi in gasp nn rilascerei più un intervista ,sono sempre ambigui questi giornalisti
Stamattina poca creatività vedo…
Io proverei a fare allinn prendendo a parametro zero Sterling. Messo a sinistra con la sua velocità e classe potrebbe essere un uppgrade pazzesco. Se non dovesse rendere comunque non avresti speso niente a parte l’ingaggio.
abbiamo sforato squad cost rule a -13M
e tu metti Sterling
Io ho il timore che Gasperini non sia fatto per la…. no vabbè niente, altrimenti mi riempite di insulti.
p s
La Roma ha preso calciatori giovani e tecnici, un po come fa il Como con Fabregas, solo che il Como gioca bene a calcio in stile Spagna, noi giochiamo fino ad un certo punto…. e poi credo che per fare calcio non si possa ancora puntare sui Cristante o i Pellegrini.
Forza Roma !!!!
Ancora l’esempio del.Como?
A Como non hanno pressioni.
Il Como nella sua storia non è mai stato così in alto in classifica, o finisce 5 o finisce 12esimo, non cambia niente..Prendiamo l’esempio di Nico Paz.
Ha sbagliato 3 rigori, di uno più che decisivo al 97 esimo.
Che è successo ?.Niente!
Non viene massacrato 24 ore al giorno.
Ora , pensa se lo avesse fatto con la maglia della Roma addosso.
Per quanto riguarda la corsa Champions,sembra che sia già tutto finito , eppure ci sono tanti scontro diretti pure per le altre, fra le tre strisciate, ci sono ancora Napoli Milan , Napoli Roma Como Napoli.Roma Juve…
C’è una fetta di tifosi, tra cui il mio nick, che non riesce proprio a comprendere come nonostante il nuovo corso di gamba come il gegen di Gasp, ci si affidi ancora a questi due calciatori che sono assolutamente piosizionali, e uno dei due direi anche fermo da due stagioni. Purtroppo viste le ultime due partite molto fallose di Mancini e poco lucide direi, forse forse anche il suo ciclo sta volgendo al termine, mi sento quasi più sicuro con Ghilardi e Zio là dietro.
per la Champions ? non ti insulto… però motiva questo pensiero perché mi è difficile comprenderne i motivi dato che il Gasp in Europa ha quasi sempre fatto bene …
ancora con Cristante, che noia!!!! pochissimi infortuni ha segnato ma, per fuorigioco NON SUO, purtroppo non è servito. tutti gli allenatori che si sono avvicendati lo hanno sempre fatto giocare ritenendolo imprescindibile, anche in nazionale quasi sempre convocato (anche quando la squadra di club faceva pena) e quasi sempre schierato o titolare o subentrato a partita in corso. continuate a dire di ammirare gasp e di condividere (o comunque accettare) le sue scelte. la maggior parte di voi ha ripetuto durante il mercato che se un giocatore (pur se non vi convinceva) andava bene al mister andava bene anche a voi. siate coerenti… gasp lo ha fatto capitano appena arrivato a Roma….quindi??????
Meglio uno yesman infatti
il problema è il mercato estivo e invernale! la società non ha preso i giocatori richiesti dal tecnico e gasp è da luglio che continua a farlo notare. rileggere: sto lavorando con quello che ho, non mi aspettavo tante difficoltà dal mercato, mettetevi d’accordo se sto allenando u23 o mi sto giocando la champions ecc. ecc. ALMENO QUESTO LO CAPITE????????🤔
Se volevi arrivare in Champions, dovevi fare un altro mercato… Con Venturino e Vaz (Afena Gyan 2.0) non vai da nessuna parte. Ma avete visto gli organici dei nostri competitor?
Eh già, tutti squadroni…. si vede in Europa che squadroni che sono
Bollare Vaz in questo modo dopo spiccioli di minuti non è da tifosi.
UTR
Afena Gyan è stato un capolavoro economico/finanziario del duo Mourinho/Pinto, fatto esordire e venduto a peso d’oro (10mln) in fretta e furia.
serie b turca oggi, dopo lega pro italiana…
spero per Vaz ma soprattutto per noi che finisca diversamente visto che è stato pagato un’enormità, a differenza di Afena che mi pare arrivò per 3 lire.
❤️🧡💛
Si però diciamola tutta.
Venturino, Vaz e ci metto pure Arena solo la nona, la decima e l’undicesima scelta.
Prima ci sono Soulé e Dybala a dx, Malen, Dovbyk e Ferguson al centro, Pellegrini, Elsha e Zaragoza a sx.
Basteranno? Non lo so. Spero di sì, ma come si dice… è meglio essere ottimista e avere torto che essere pessimista e avere ragione…
Forza Roma Sempre
Vaz già bocciato. ? 😂
Malen è uno degli attaccanti titolari dell’Olanda. Fulkrug non so se è titolare di qualcosa. La juve non ha preso nessuno anche se si è svejato David. Tanta differenza non la vedo. Il cOmo che sta salendo ha una squadra di ragazzi semisconosciuti al grande pubblico, il Napoli rivaleggia con noi per infortunati e si è inventato dal nulla un certo Vergara (visto giocare, davvero convincente). Servono idee, Malen, Vaz, Pisilli, Zaragoza, Venturino, Dybala, Soulé, Pellegrini, Ferguson, Dovbik, sono un parco attaccanti con carattersitiche diverse che probabilmente nessuna altra squadra al momento ha. Certo tre so infortunati cronici e Pellegrini è sotto soglia, ma Gasp lo abbiamo ingaggiato e lo paghiamo per far rendere tutti, non basta Wesley, Koné e Soulè, perchè appena uno di loro si ferma poi è lo sprofondo.
Non è un attacco a Gasp, ma insomma bisogna mettercela tutta.
Secondo me il mercato è perfettamente coerente con il progetto che ha in mente la società. Autofinanziamento attraverso le plusvalenze che un allenatore come Gasperini ha saputo ben fare all’Atalanta.
Il problema è che c è un fraintendimento tra le parti perché Gasp è andato via dall’Atalanta per vincere e forse non gli hanno detto che vincere non è l’obiettivo della società, perlomeno non nell’immediato.
Oppure Gasp ha cambiato idea e si sta preparando il terreno per andare via a fine stagione, magari avendo già in tasca un accordo con qualche società importante.
Li vedo in Europa che squadroni che sono …
se non vinciamo MAI jno scontro diretto, brutto da dire, ma non siamo “pronti” per il 4′ posto.
❤️🧡💛
bastava aver pareggiato 5 delle 8 partite perse ed eravamo messi piuttosto bene.
Era il minimo che ci si potesse aspettare visto che quanto fatto da Ranieri.
Lui perse le prime due con Napoli e Atalanta che non facevano testo perché prese la squadra a pezzi, poi perse solo a Como e Bergamo, di certo non perse con Cagliari Udinese e Torino
potrei darti ragione, ma Torino Cagliari e udinese 9 punti in meno. sommali agli attuali e rivedi la classifica e poi dimmi se vale lo stesso lo scontro diretto. intanto non regalare punti alle piccole che poi vedi tutti dall’alto altro che scontri diretti buoni solo per gli sfottò a lavoro
basta vince che piccole, questo dicevano
8 sconfitte in 23 gare, praticamente abbiamo perso un terzo delle partite giocate. E la proiezione è 14. Con 14 sconfitte in Champions non ci si va, e infatti piano piano siamo scivolati fuori dalle prime 4.
Questa squadra continua a non segnare, i numeri sono ridicoli. E nove volte su dieci, quando va sotto non riesce a recuperare. Mi dispiace, credevo fosse l’anno buono ma non c’è niente da fare, continuiamo ad esser fuori dal calcio che conta. Speriamo in un grande cammino in coppa, sennò so dolori.
alcune di quelle sconfitte ancora bruciano per le occasioni sprecate sullo 0-0, quasi tutte le hai poi perse per un gol di scarto a ribadire che senza attaccanti che segnano non si pareggiano e meno che mai si ribaltano. Il nostro attacco fa ridere, segniamo quanto una squadra di media-bassa classifica. Siamo sempre lì con Dybala è una cosa senza è una tragedia..Ma ora con Venturino e Zaragoza…
in coppa hai Lione ed aston villa che, obbiettivamente, sono superiori.
Brutta botta a Udine contro un gran bel centrocampo, o almeno migliore del nostro. Magari è stato un caso, Gasp ha sempre visto il problema in attacco e chi meglio di lui può sapere dove sta il problema. Ma davanti, senza infortunati si intende, ha un mondo di giocatori con caratteristiche diverse e da ora ha anche un ala destra. Al centro invece, tolto Koné, e con un ElA post Coppa d’Africa, siamo messi male. Staremo a vedere. Ora il campionato entra nel vivo, siamo stati bravi fino a qui adesso bisogna addirittura fare meglio.
in questa Roma ElAynaoui lo vedo troppo arretrato, opinione personale.
Finalmente qualcuno che pone il problema del centrocampo, senza il gigante Kone’ il duetto Pellegrini e Cristante insieme non funziona, troppo lenti e macchinosi, è un favore fatto alle squadre avversarie.
Per risolvere il problema bisogna correre ai ripari e acquistare un cagnaccio che mozzica a parametro zero e/o svincolato 📌
Gasp ha bisogno di esterni bassi e alti, a giugno è arrivato Wesley esterno basso che gioca nella fascia sbagliata perchè non abbiamo nessuno da mettere a sinistra, peggio con il mistero Angelino, emerso a settembre. A gennaio Venturino e l’ultimo giorno Zaragoza, esterni alti, disfunzionali a Gasp ( Hateboer/Zappacosta e Malinovskyi/Boga/Muriel a destra; Gosens/Maehle e Papu/Lookman/Koopmainers a sinistra) alle nostre esigenze perchè il gol non è certo il loro mestiere. Poi a certificare il fallimentare mercato estivo degli attaccanti, Bailey già rimandato a calci a casa, Ferguson pure ma non l’hanno rivoluto, sono arrivati Malen e Vaz, che spero un giorno di vedere giocare insieme, con Dybala, in un 3-5-2 che però non sarebbe l’ideale per Gasp…se si arriva 5 non è un fallimento di Gasp ma il nostro target.
Io ritengo la Roma abbia una una classifica migliore e parecchi piú punti rispetto a quelli che mi sarei aspettato visto il valore reale della rosa (non quello che si dovrebbe desumere dal monte ingaggi).
Da depressione il livello palesato nel primo tempo di udine.
Dunque se l’operato di Gasperini fosse giudicato sull’eventuale qualificazione champions lo troverei illogico.
Guarda che l’anno scorso la Roma (con Ranieri) andava molto meglio. Quindi in base a cosa ti aspettavi un percorso peggiore?
Contro il cagliari bisogna vincere 4-0 🍀 senza se e senza ma, serve una prova offensiva e super convincente.
No al catenaccio di Udine!!
comincio a pensare alla maledizione dei trettre ….
Se si vuole il calcio verticale veloce e atletico di Gasp mi chiedo cosa c entrano Cristante e Pellegrini titolari… Se si vuole questa agognata qualificazione champions poi, l unico modo è fare all in sull europa league e tenere sotto controllo la 5a e 6a posizione in campionato dalle inseguitrici, la nostra vera dimensione in classifica
contro il Cagliari Zaragoza – Malen – Soulé.
Pellegrini titolare e mi tolgo la vita.
Per finire tra le prime 4 servirebbe una Roma da scudetto, l’avete capito o no che non ci vogliono vedere prendere i soldi dell’accesso CL?Io le guardo le altre partite, e quando hanno deciso che devono vincere le strisciate o perdere le dirette concorrenti vi posso assicurare che le decisioni arbitrali sono chiaramente a loro favore.
E’ tutto un gran teatro, un ultra dell’inter butta un petardo sul portiere avversario, tifosi interisti vietati di trasferta …fino al 23 marzo, mentre finto romanisti fanno scemate fuori dallo stadio e tutti i nostri tifosi vietati di trasferta fino a fine stagione.
Poi un’ultima cosa va detta: Gasperini è un uomo con i suoi pregi ma anche con i suoi difetti, e a me ricorda in un certo senso Mourinho che quando perdeva non era mai colpa sua.
In ogni caso pazienza con i ragazzi, non distruggeteli prima che possano sbocciare, piuttosto prendetevela con Massara che non ha cercato sostituti di Cristante e Pellegrini l’estate scorsa.
A sentire i commenti televisivi durante le partite Pellegrini viene descritto come talento virtuoso,a partita terminata risulta assente dal gioco,creando aggiungo io non pochi problemi alla squadra.Caro allenatore prova a non farlo giocare se va bene è un panchinaro.
Purtroppo la Roma è dove deve essere, perché la suqadra è da 5° posto, e se fa un grandissimo campionato potrebbe arrivare 4, ma come risultato eccezionale, non come risultato “normale” ed in linea con la rosa.
Poi dobbiamo deciderci, o tutti gli allenatori che sono passati da qui sono scarsi e superati, oppure c’è un problema profondo di qualità dei giocatori.
D’altronde se spendi dai 15 ai 35 milioni massimo per un giocatore, alla fine avrai atleti che nella migliore delle ipotesi ricalcheranno quel valore anche sul campo.
Può capitare, certo, che un giocatore da 20 esploda e diventi un grande giocatori da 50 o 60 o 70 (cui seguono tutti gli “aspettiamo” che leggo sempre qui sul sito e che creano false speranze e mai vittorie) ma l’esplosione di un buon giocatore in grande giocatore è caso raro, la dirigenza invece si comporta come se dovesse accadere sempre ad ogni acquisto, con la speranza di.vincere e il.”segreto” desiderio di rivenderlo bene, ma la vita ed il calcio non vanno cosi.
Se non.cominciamo a capire che dobbiamo preferire 2 giocatori da almeno 50 milioni piuttosto che 5 da 20 non alzeremo mai la qualità vera della rosa
Ci siamo assefuatti, stiamo guardando al.4° posto come una chimera bellissima e forse raggiungibile, come.un traguardo speciale, quando dovrebbe essere la normalità per noi
Ricordo che, malgrado le grandi promesse profuse, non vinciamo uno scudetto da 25 anni!!!
25!!!!
Io come ribadito più volte non ho aspettative per questa stagione e spiego quella che per me è la situazione del Gasp che non sembra chiara a molti, soprattutto sulla questione calciomercato da parte sua.
Scrivo questa volta perché mi sembra di leggere spesso delle inesattezze o presupposti sbagliati in chiave di scelta dei calciatori.
Posso dirvi che nessun allenatore in Serie A ed in Italia ha autonomia di scegliere calciatori specifici di loro iniziativa, fare una lista propria e pretendere che vengano presi quei calciatori indicati, le cose non funzionano soprattutto così in Italia.
Vorrei chiarire che quello che si fa è in genere un incontro preliminare tra allenatore ed operatore di mercato. L’allenatore delinea le caratteristiche che cerca per rafforzare la rosa e l’operatore annota quello che vuole l’allenatore ed inizia un processo dove cerca i profili che ritiene più consoni in vari modo, all’estero ci sono diversi processi di scouting, ma in genere in Italia funziona che si sonda la propria cerchia di contatti, di solito agenti e mediatori vari, si manda le indicazioni e caratteristiche che il club cerca con anche i parametri economici (anche dei calciatori in uscita).
Da lì agenti ed intermediari in contatto mandano profili di calciatori che dovrebbero essere pertinenti, possibili da trattare con condizioni tra formule di acquisto, costi di cartellino, contratti e vari oneri resi chiari, per chiudere senza eccessive difficoltà. Dalle proposte inviate, l’operatore di mercato di turno poi seleziona i profili che ritiene più idonei ma anche che piacciono di più a lui ma anche in teoria più semplici da chiudere, e questi profili poi vengono girati all’allenatore di turno che valuta e definisce un ordine di quali calciatori preferisce con un ordine di priorità e quelli che scarta. Da lì l’operatore di mercato incomincia trattative per chiudere.
Per spiegarvi per come so lavora il Gasp, lui ha sempre lavorato anche lui così. Non è che abbia scelto di sana pianta dei calciatori specifici, ha scelto in base ai calciatori proposti e che lui pensava, essendo stato proposti a lui che di conseguenza sarebbero poi arrivati da lì in pochi giorni. Si lavora in questo modo di solito.
Finché non cacciano a pedate i vari Pellegrini, Elsharawi, Cristante, Celik semo condannati a vita ai sesti posti purtroppo. In Champions ci vai con i calciatori forti e non con bradipi del genere. 8 stagioni non vi sono bastate di questa gente?
nonostante la sconfitta di Udine che pesa non poco, la Roma degli ultimi minuti mi era sembrata molto competitiva, avessimo giocato così dall’inizio !! Siamo forse entrati senza troppa fame? senza veleno negli occhi? forse si, come ogni tanto accade quest’anno (torino, cagliari…) però dopo la squadra si riassesta. Probabilmente perchè è una squadra nuova, con troppi infortuni, giocatori che non sono veterani, ruoli che Gasp ha dovuto adattare, troppe cose per avere un rendimento costante. Non vuole essere una pietosa giustificazione, solo una possibile analisi della situazione. Venturino non mi è dispiaciuto affatto. Vaz ancora non possiamo valutarlo, Ghilardi, Zio in crescita, vedremo poi l’ultimo acquisto. Sarò un credulone ma questa squadra può benissimo dire ancora la sua. Se fosse entrato ai primi minuti il tiro di Malen magari stavamo commentando ben altro o se alla fine avessimo agguantato il meritato pareggio … Gasp è fuori discussione, quelle che qui dentro si sono additate come delle sue scelte sbagliate di formazione, in linea di massima sono state delle esigenze e esperimenti dovuti dal momento. Roma è una città che spesso porta alla sufficienza, alla distrazione, c’è ancora Giulio Cesare che sfreccia per le strade della città, la dolce vita Felliniana che , in forme diverse, ancora si respira , il Vaticano, il Governo, l’Arte, Cinecittà, gli Internazionali di Tennis e tanta altra roba, infine la “Romanità” contagiosa, con la sua allegria, gigioneria, quel pizzico di superficialità, l’ironia, le spacconerie, difficile fare una vita appartata, semplice, dedita al lavoro e basta. Anche la lazie ha concluso poco. Il Nord è una realtà più produttiva, più concentrata, meno protagonista, (più triste) ma più efficiente. Magari c’entra poco o nulla, ma sono sempre alla ricerca della causa di questi momenti di vuoto inspiegabili che affliggono la nostra Roma.
Sondaggio:
👍 Vorrei andare in Champions League
👎 Preferirei rivincere la Conference League
sarà lo scoramento per la partita di Udine, ma lo vedo molto difficile e che la classifica finale sarà più o meno questa con noi fuori dalla champions e attenti al Como…..
Perchè dovrebbe andare in Champions Gasperini con una rosa che non è da Champions?
Perchè deve essere lui a dover fare il miracolo e non la società a fare il suo dovere?
Gasperini di essere da Champions lo ha già dimostrato.
La società no.
Calma e sangue freddo. Miglioreremo sicuro e gli apporti nuovi faranno bene. Vanno osservate due cose. La prima è che Pellegrini è arrivato alla frutta, è il caso di fare spazio ad altro e ed altri. La seconda è che vuoi o non vuoi Dybala funziona anche quando non brilla perché destabilizza gli schemi, si porta dietro due difensori e fa giocare meglio i compagni.
per me rimane un miracolo
Ce l’ha dimostrato già Ranieri lo scorso anno che la rosa è importante ma non fondamentale.
Eppure qui, dopo che abbiamo comprato più delle altre, si continua a dare la colpa al mercato.
Un tecnico bravo fa analisi tattiche e si assume le proprie responsabilità, i piangina danno la colpa al mercato o “minacciano” di andarsene.
Eh si scrivete pure cosi almeno accantonano la EL e a giugno rientri col ciufolo
Le promesse del Presidente non sono state mantenute Gasperini a fine campionato se ne andrà anche perché i Freedkin non sopportano che i tifosi diano ragione all’allenatore. Stessa fine di Mourinho la salvezza della Roma e che vendino la società!
Non credo che centrino i Friedkin, quest’anno dobbiamo azzerare i conti con il FPF, credo che stiamo già fuori di 60 milioni e dovremo vendere Ndicka e qualche altra cosa per non essere esclusi dalle coppe europee. Semmai i 24 mil spesi per Vaz e i 10/12 per Zaragoza, magari con 40 si poteva prendere un Lookman?
A parte Mancini che a volte addirittura eccede, pochi sono in grado di dare combattività, grinta, determinazione e cattiveria, invece con un certo tipo di squadre devi reggere l’urto sul piano fisico, rispondere colpo su colpo, ma è difficile quando la maggioranza dei giocatori si affloscia…
mah se si vuole qualificarsi per la champions credo che l’unico modo sia vincere l’europa league
