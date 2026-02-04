Roma, Champions per forza

“Champions per forza”. La prima pagina del Corriere dello Sport fotografa senza giri di parole il momento della Roma e la missione che attende Gian Piero Gasperini da qui a fine stagione. Un obiettivo che è sportivo, economico e strategico insieme: riportare i giallorossi nell’Europa che conta dopo troppi anni di assenza.

Il tecnico si gioca un doppio traguardo: da una parte centrare il quarto posto, dall’altra valorizzare i giovani su cui la società ha deciso di puntare. Da Ziolkowski a Vaz, passando per Pisilli, Soulè e Venturino, il progetto tecnico deve camminare su un equilibrio delicato, fatto di crescita, sostenibilità e risultati immediati.

Il ko di Udine ha complicato il cammino, ma non lo ha chiuso. Restano 15 partite per provare l’assalto alla Champions, sapendo che ogni passo falso pesa doppio. Perché senza il quarto posto, lo scenario è già chiaro: in estate potrebbe tornare d’attualità il tema delle cessioni eccellenti, con i pezzi pregiati sacrificabili per esigenze di bilancio.

Gasperini lo sa bene. Deve spingere la squadra a dare tutto subito, senza bruciare i giovani e senza perdere di vista la classifica. Una corsa sul filo, con un solo traguardo possibile: la Champions League. Tutto il resto, semplicemente, non basta.

Fonte: Corriere dello Sport