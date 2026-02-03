Serie A, il Milan passa a Bologna (0-3) e stacca la Roma di 7 punti

Il Milan chiude la 23ª giornata di Serie A con un successo netto e pesante, mentre il Bologna incassa un’altra sconfitta. Al Dall’Ara finisce 0-3 per la squadra di Massimiliano Allegri, che allunga ulteriormente in classifica.

E dire che l’avvio era stato favorevole ai rossoblù, più intraprendenti nei primi minuti. A cambiare l’inerzia del match è però il vantaggio rossonero, che apre la strada a una gara a senso unico. A firmare il successo del Milan sono Loftus-Cheek, Nkunku su calcio di rigore e Rabiot, per un risultato che non lascia spazio a interpretazioni.

Con questa vittoria il Milan consolida la propria posizione e vola a +7 sulla Roma, mentre il Bologna continua a faticare in campionato, scivolando ancora.