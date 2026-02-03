FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 3 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Udinese-Roma, Sacchi sotto accusa: voti e polemiche

La Roma perde 1-0 a Udine ed esce dalla top four, ma a far discutere è la direzione di Juan Luca Sacchi. Dubbi sulla punizione fischiata a Mancini su Davis, da cui nasce il gol di Ekkelenkamp: per Gazzetta e CorSport la decisione è corretta (voto 6), mentre Il Tempo parla di errore sull’episodio chiave e Il Romanista boccia l’arbitro con 5, criticando metro confuso e troppi cartellini. Corretta invece per tutti l’annullamento del gol di Cristante per fuorigioco di Tsimikas.

Ore 9:05 – Multa di 4 milioni per il fair play: ma era prevista

La Roma ha fornito aggiornamenti sul rispetto dei parametri del Fair Play finanziario della UEFA. I calcoli preliminari indicano che il club dovrebbe mancare di poco il target stabiliti per la scorsa stagione, con una multa fissata a circa 4,2 milioni, già accantonati peraltro dai Friedkin a giugno 2024. Secondo la regola della Squad Cost Rule, che riguarda il rapporto tra ricavi e costi dei professionistici, la Roma ha rispettato il target del 2024, ma, potrebbe non farlo con quello del 2025, con rischio di una nuova sanzione. (gasport)

Ore 8:40 – Testa subito al Cagliari: c’è Zaragoza da inserire

Dopo il ko di Udine la Roma di Gasperini deve ripartire subito, azzerando il margine d’errore a partire dal prossimo match col Cagliari di Pisacane. Oggi ripresa immediata e giorni utili per inserire Bryan Zaragoza, esterno in arrivo dal Bayern, chiamato a dare imprevedibilità all’attacco. A febbraio meno rotazioni: difesa confermata con Mancini-Ndicka-Hermoso, Celik e Wesley sulle fasce, Pisilli insidia Cristante accanto a El Aynaoui. Davanti Soulé e Malen verso la titolarità, con Zaragoza variabile decisiva. (Il Romanista)

IN AGGIORNAMENTO…