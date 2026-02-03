Celik-Roma, dialogo riaperto: il rinnovo torna sul tavolo

Il futuro di Zeki Celik torna al centro delle valutazioni in casa Roma. Il contratto dell’esterno turco è in scadenza a giugno 2026 e, nelle scorse settimane, il confronto tra le parti sembrava essersi arenato: le richieste iniziali del giocatore, pari a 4 milioni di euro, erano infatti state giudicate troppo elevate dal club.

Lo scenario, però, è cambiato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Roma sarebbe ora pronta a formulare una nuova proposta di rinnovo, trovando nel giocatore un’apertura totale. Celik, infatti, avrebbe espresso piena priorità alla permanenza in giallorosso, segnale chiaro della volontà di proseguire il proprio percorso nella Capitale.

Resta però un fattore da non sottovalutare. Le prestazioni offerte in questa stagione non sono passate inosservate e il classe ’97 continua ad attirare attenzioni dall’estero. In particolare, il Liverpool di Arne Slot segue con interesse l’evoluzione della situazione, colpito dal rendimento del laterale turco.

La Roma osserva, riflette e prepara la mossa. Il dossier Celik è tutt’altro che chiuso, ma il dialogo è ufficialmente ripartito.

Fonte: Tuttomercatoweb.com