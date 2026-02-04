Due idee, una Roma: le scelte di mercato che hanno diviso Gasperini e la società

Il mercato invernale della Roma si è chiuso, ma le sue scorie sono ancora tutte lì. E non riguardano solo nomi, ruoli o cifre, bensì una tensione di fondo tra Gian Piero Gasperini e la società, incarnata sul piano operativo da Ricky Massara. Una distanza che Il Messaggero ricostruisce con chiarezza e che aiuta a leggere anche alcuni segnali arrivati dal campo e dalle parole del tecnico.
Il nodo non è tanto ciò che è stato fatto, quanto ciò che non è arrivato rispetto al piano iniziale. Nella riunione tecnica pre-natalizia, l’idea era chiara: rinforzare subito la squadra con profili pronti come Zirkzee, Raspadori e almeno uno tra Dragusin e Fortini. Un progetto pensato per alzare immediatamente il livello competitivo, sfruttando quella che Gasperini ha percepito come un’anomalia del campionato: una corsa Champions più aperta del previsto.
La realtà, però, ha preso un’altra direzione. Una parte cospicua di questi investimenti sono finiti su Vaz e Venturino, operazioni che il tecnico tende ad accomunare, pur con differenze evidenti: il francese costerà complessivamente molto di più ed è un profilo già rodato, mentre il classe 2006 rappresenta una scommessa pura. Ma il punto, per Gasp, resta uno: quelle risorse potevano essere dirottate su un giocatore pronto subito, capace di incidere nell’immediato.
Non è un mistero che i nomi preferiti dall’allenatore fossero altri: Sommerville e Sauer in primis, con aperture anche verso profili di livello come Tel o Nkunku, diventato una priorità negli ultimi giorni di mercato. Ipotesi diverse per ruolo e fattibilità, ma unite dalla stessa logica: accorciare i tempi del progetto.
Ed è qui che nasce il cortocircuito. Non solo – o non tanto – con Massara, che resta un dirigente chiamato a muoversi entro paletti economici dettati dalla proprietà, spesso costretto a fare da cuscinetto tra esigenze tecniche e sostenibilità. Lo scontro è più profondo e riguarda la visione: Gasperini vuole spingere ora, la società è obbligata a guardare anche – e forse soprattutto – al domani, confidando nella capacità del tecnico di plasmare talenti giovani.
Una divergenza che porta inevitabilmente a una domanda centrale: cosa è stato promesso a Gasperini al momento del suo ingaggio? Perché se l’obiettivo era accelerare il piano triennale, il mercato invernale racconta altro. Se invece la linea è sempre stata quella della costruzione graduale, allora il tecnico è chiamato a convivere con una frustrazione comprensibile, ma strutturale.
Nel frattempo, l’ambiente si è già spaccato, tra chi difende il club e chi prende le parti dell’allenatore. In mezzo, una figura che potrebbe riportare equilibrio: Claudio Ranieri, oggi però più defilato rispetto al recente passato. E quando manca una voce capace di fare sintesi, le crepe rischiano di allargarsi.
LEGGI ANCHE – Saelemaekers: “I fischi dell’Olimpico? Mi è dispiaciuto molto, alla Roma ho dato e ricevuto tantissimo”
Fonte: Il Messaggero
Ho paura che uno dei due a fine anno vada via spero che sia Massara FORZA ROMA!
Purtroppo andrà come con Mourinho..Sarà l’allenatore a partire..
Non vi sono due visioni di Roma, ma solo un allenatore che vuole andare in Champions ed un DS mediocre che sta seguendo un progetto incerto con indicazioni poco chiare da parte della società.
Incerto perché se hai un budget limitato ed hai diversi ruoli da coprire non puoi spenderlo tutto per 2 giocatori che hanno lo stesso ruolo, anche se il giovane era una occasione irripetibile. Il mercato invernale serve a sistemare la stagione in corso non per preparare la nuova.
I giovani si prendono quando hai i titolari di esperienza, non per coprire un ruolo per il quale l’allenatore ha chiesto un giocatore pronto.
Non sei una società ricca che può permettersi di fare scommesse. Baldanzi, Abraham, Dovbik.. dovrebbero aver insegnato qualcosa, invece ricadiamo negli stessi errori.
Ma l’idea che la Roma non sia un approdo appetibile per giocatori capaci di cambiare le sorti di una stagione non ha mai sfiorato nessuno?
Mi sa che questo è l’ultimo che infinocchiate.
Il prossimo fa finta che non gli prende il telefono…
e tu che ne sai se qualcuno ha infinocchiato qualcun’altro, mica tutti si chiamano Lotito.
Le dichiarazioni di Ranieri all’ingaggio erano che ci sarebbero stati due anni di sofferenza sul mercato.
Questo è il primo anno.
A scordavo c’è chi il problema del mercato non se lo può proprio porre.
Povero Sarri, lo vedo e lo piango.
il problema è la poca chiarezza, col mister e anche con i tifosi. Facciamo un anno o due fuori dall’Europa, spendiamo come si deve, mettiamo il mister in condizione di giocare una volta a settimana e quindi far crescere con calma i giovani, facendo fuori tutte le vecchie cariatidi che infestano Trigoria da anni, e allora “guardi al domani”. Allora la cosa ha un senso, anche se vuol dire dover aspettare. Così non sei nè carne nè pesce, non cresci mai, o cresci troppo poco per restare attaccato al treno delle 4 (notare che in quel treno ci sono finiti sbiaditi, bologna, atalanta, noi mai…) e continui a giocarti un posto per l’Europa minore, che toglie energie e non porta incassi adeguati. E troviamola una via di mezzo tra tentare la sorte con malati cronici o ragazzini da 18-25 milioni…uno scouting decente non lo vediamo da anni ormai, e parlo di quello scouting che ti fa investire al massimo 8 milioni su un giocatore, che poi ha delle potenzialità reali, non che poi svendi per disperazione
Per poca chiarezza col mister…
Tu eri presente ai loro colloqui ?
Se si, raccontaci, perchè un conto è quello che riportano i giornali ed una altro è quello che potrebbe eseere l’accaduto.
A me risulta che nessun giornalista fosse presente.
qundi parliamo di notizie fresche ma probabilmente presenti solo nella fantasia di quelli che scrivono.
L’analisi di quest’articolo sul periodo turbolento della Roma è condivisibile in pieno.
L’unico appunto che mi sento di fare è chiedere se Gasperini avesse saputo a giugno scorso che doveva portare avanti un progetto sportivo legato alla maturazione e valorizzazione di giovani calciatori ,sarebbe venuto alla Roma?
Ricordiamoci anche che il tecnico piemontese ha 68 anni e non è più un ragazzino e sicuramente è approdato alla Roma con l’idea di vincere senza perdere tempo ad allenare un’Under 23.
Mi son fatto l’idea ,come già ho affermato,che a Gasp gli siano state fatte promesse regolarmente non mantenute.Troppo evidente e conclamato è il disappunto del tecnico..
Mi preparo ad assistere a una replica del ciclo mourinhano,cosa che non mi sarei aspettato.
Quindi Malen e Zaragoza li ha presi la Roma ma nel multiverso e sempre nel multiverso ogni nome fatto dai giornalisti in questa finestra di mercato invernale lo ha fatto e voluto Gasperini, tutti meno quelli che sono arrivati. Però in questo universo si è appena una spaccatura tra tutti gli attori in causa e guarda caso è merito/colpa di tutti meno che dei giornalisti che su queste cose (in questa città) ce magnano…che strano!
Ma la spaccatura è reale o solo inventata ?
perchè a forza di guardare le piante dal di sotto si diventa Gollum.
(per citare il signore degli anelli)
Perche’ rimestare nella melma……ognuno pensasse a fare il suo……la rosa a mio avviso e’ stata integrata dove necessitava pur con i noti limiti finanziari…..e’ ora che il tecnico abbandoni la sua comfort zone e valorizzi anche i cc.dd. U23 tanto vituperati per restituire energie ad un gruppo dove alcuni elementi mostrano troppa remissivita’
PS che fate mi pubblicate…..
secondo me state pubblicando articoli pensati da voi… Io capisco che Gasperini vuole vincere subito ma non penso che non avesse chiare le idee e le possibilità della società , anche dettate dai parametri FPF. Posso capire che volevi Zirkzee, ma se il Manchester chiude non lo puoi prendere, così come ha fatto anche la Juve con Kolo e il Milan che ha preso un ripiego come Fulkrug. Secondo me andava fatto un innesto di peso a centrocampo, abbiamo bisogno a volte di fare diga in mezzo e non la vedo se non hai Konè…. Credo che sarà molto dura andare in Champions, vediamo ma dovrà Gasperini alzare di molto la resa della squadra.
Se avesse voluto allenare i giovani, sarebbe rimasto a Bergamo a giocare con Scalvini, obric, Bernasconi, palestra, Sulemana, Samardzic tutta gente di ben altro livello rispetto a Vaz e Benturina.
Mi sembra ovvio sia venuto qui aspettandosi calciatori che a Bergamo non avrebbe mai avuto (anche se Raspadori ha rifiutato noi proprio per l’Atalanta).
Alla proprietà tecnicamente detta (gli ammericani in persona per capirci) non gliene frega assolutamente niente di questo o quel calciatore. E’ stato sempre così, hanno dato carta bianca al DS e si sono riservati sempre e solo l’OK definitivo sul nome per valutarne la compatibilità economica e non quella tecnica. Che a loro per 25 milioni arrivi Tizio o Caio a tre milioni di ingaggio non interessa nulla se rientra nei parametri che hanno deciso.
Quindi il problema è solo ed unicamente Massara e la sua incapacità in ben due sessioni di mercato.
Per cui vedrete che a giugno o va via Gasperini oppure Massara.
Come al solito si esagera. E’ chiaro che il Gasp è venuto a Roma per cercare di vincere ma il piano è triennale. Il primo anno è di assestamento mentre è probabile che dal prossimo la squadra sarà competitiva per arrivare subito ad un risultato importante. E’ vero che voleva già calciatori pronti ma come abbiamo visto Zirkzee, il profilo individuato, alla fine è rimasto allo United perchè con il cambio del tecnico il club inglese ha deciso di non fare cessioni. Sugli altri profili c’è stato il muro delle Società e, come nel caso di Fortini, richieste esagerate. Alla fine sono arrivati 4 attaccanti. Venturino è venuto solo per favorire la cessione al Genoa di Baldanzi e comunque è un calcitore come Vaz che può crescere. E’ evidente che la società punta su Gasperini per vedere crescere i suoi giovani migliori come ha saputo fare alla Dea. Probabile, e qui il corto circuito, che il Gasp invece vuole solo elementi già belli e pronti che però non è semèpre facile prendere. Per l’attuale stagione si sapeva che per arrivare nelle prime quattro serviva che una tra le milanesi, Juve e Napoli andasse incontro ad una stagione non positiva. Di solito capita ogni anno che una di queste fallisce. Lo scorso anno il Milan e l’anno prima il Napoli. Come al solito vista la nostra fortuna quest’anno tutte marciano come da previsione. Resta il fatto che siamo ancora in piena lotta. Certo ora conta cercare di andare a vincere a Napoli e battere in casa la Juventus in questo periodo che siamo liberi dagli impegni di coppa. Rstiamo fiduciosi e meno polemiche.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.