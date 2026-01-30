Saelemaekers: “I fischi dell’Olimpico? Mi è dispiaciuto molto, alla Roma ho dato e ricevuto tantissimo”

Il comportamento di Alexis Saelemaekers in campo non è passato inosservato agli occhi dei tifosi di Bologna e Roma, le sue due ex squadre, che lo hanno accolto con i fischi. Il belga, ora tornato al Milan, ha raccontato la sua delusione per ciò che si è creato ed ha provato a dare una spiegazione nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport.
Da ogni palla può nascere qualcosa di importante, proprio come a Roma domenica…
“Come a Roma, dove siamo partiti bene ma dopo 15 minuti sono cresciuti tanto loro. A quel punto però sapevamo come comportarci, avevamo l’obiettivo di non prendere gol. Abbiamo sbagliato qualche uscita, molti passaggi, questo si”.
Per dirla alla Max, la partita dura 95 minuti, non 45.
“Ripete spesso che il risultato può dipendere da un solo episodio… Allegri ti cambia la testa”.
Sui fischi di Roma.
“Mi è dispiaciuto tanto essere accolto così all’Olimpico. Posso capire i tifosi, ma quando gioco per una squadra non mi risparmio mai, per questo non ho niente da rimproverarmi. Alla Roma ho dato tantissimo e ricevuto tantissimo, in estate abbiamo preso altre strade perché sono maturate alcune situazioni”.
Motta e Ranieri?
“Motta era l’ideale per quel Bologna, per quella squadra. Ranieri per quella Roma. Immagino che invertendo gli allenatori avrebbero fatto ugualmente bene, ma non ne sarei così sicuro. Motta era tattica e lavoro: dodici ore al campo, l’ideale per quel Bologna. Ranieri alla Roma cercava il gol”.
Fonte: Corriere dello Sport
BUFFONE.
😅😅😅😅
semplice e diretto, duro ma giusto !
❤️🧡💛
Chissà quale sarà mai il motivo, magari dipende tutto dalle sceneggiate fatte all’andata. Comunque direi che i fischi hanno funzionato visto che ha sbagliato tutto lo sbagliabile, sembrava di vedere il saelemakers della partita di coppa Italia contro il bilan dell’anno scorso
Ma te guarda che faccia di palta, se ci teneva tanto a essere accolto bene sapeva come comportarsi all’andata, questo pinocchio strisciato. Stai bene dove stai
Non hai capito niente, come prevedibile.
I fischi li hai meritati tutti perché a Milano hai fatto il buffone prendendo in giro i tuoi ex compagni dopo il rigore sbagliato da Dybala a seguito del teatrino ignobile che voi del Milan avete insegnato prima che tirasse. Ringraziando anche l’arbitro che ha permesso che ciò avvenisse. Ti dovresti vergognare.
Anche a Roma, ci avete provato a fare la stessa cosa ma, finalmente Maignan è stato ammonito
e ve la siete presa in saccoccia….
P. S. Avete fatto gli idioti antisportivi anche con il Genoa, prima che tirassero il rigore….
Comportamento da “squadretta”…
E vi chiamate Milan….!!!?????
un bel tacer…
E ti potevi comportare meglio all’andata invece di fare il buffoncello
Diciamo che gi sono giocatori e ci sono professionisti. Nulla da togliere ai primi, alla cui categoria, appartiene costui. Il professionista, ovviamente gioca per la squandra in cui è tesserato, ma anche in campo avverso è uno di quelli che dove passa lascia il segno. Un esempio eclatante? Kevin Strootman. Puoi giocare da avversario, ma quello che hai lasciato lo troverai sempre. Tutti abbiamo visto gli atteggiamenti di Saelemaekers … è passato che si è già dimenticato
si però quando eri alla Roma e hai giocato contro il Milan hai fatto ride, al contrario ti sei pure incattivito…
Ma di cosa ti stupisci?Da noi eri applauditissimo ad ogni partita, davi sempre il fritto e noi lo apprezzavamo (complici anche i tanti i gol e assist), poi hai voluto fare il fenomeno all’andata con quell’atteggiamento indisponente e quell’esultanza assolutamente irrispettosa (forse ce l’avevo con qualcuno in società? ) e hai cancellato tutta l’ammirazione che noi tifosi avevamo per te. Tutto molto semplice:bastava solo comportarsi normalmente da avversario e non da rancoroso nemico:se semini vento, raccogli tempesta
FORZA ROMA SEMPRE!
Cosa pensavi succedesse all’Olimpico dopo i tuoi “atteggiamenti” all’andata? Sei il passato e il presente non ti gratifica. Addio Salamandra. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
però all’andata hai fatto il puzzone e ecco il risultato e wesley t ha portato a spasso
antipatico e antisportivo come pochi
per me, è l’erede di Cuadrado
la vergogna è stata averlo preso
e me ne sbatto se ha segnato nel derby perché se il metro è questo, allora Zaniolo è Falcao.
Queste interviste una volta venivano fatte per Zico, Falcao, Dirceu, Edinho, Cerezo, Careca, Totti , Van Basten, che avevano e hanno cose da raccontare, oggi? Caliamo un velo pietoso .
Però il giornalista che lo ha intervistato, mica gli ha ricordato, i comportamenti che ha avuto in campo ( tranne quando ha giocato contro il Milan da avversario, embè) contro le sue ex squadre, in particolare nella gara di andata ?
Nooo, non sia mai.
Meglio fare passare per senza cuore i tifosi giallorossi.
Sei stato trattato bene a Roma?
E allora potevi pure sbattere i pugni e dire: io da Roma non mi muovo!
E poi quali 15 minuti avete giocato a Roma?
Solo i primi 5/6 minuti , dopo è stato un assedio , neanche contro il Parma abbiamo creato tante azioni e tiri in porta, ringrazia al fenomeno in porta che quest’anno si sta superando, se no finiva 5-0
…nel caso specifico, caro Gaetano, caliamo un Pelo pietoso…
SSFR 🐺 💛❤ 🐺 💛❤
Mi spiace, ma i fischi te li sei meritati tutti per il comportamento avuto nella sfida di andata
ma statte zitto che fai piu bella figura l’Olimpico ti dà quello che meriti
te li sei cercati tu col tuo comportamento specialmente a Milano
C’è una gran bella differenza nel dare tutto e fare il pupazzo, e lo sai fin troppo bene
ma cosa ti aspettavi? il tifoso giallorosso
ti da tutto e di più, ti ama senza se e senza ma ,se tu lotti per la sacra maglia.
ma se tu ,come hai fatto all’andata, ti prendi gioco o deridi gli avversari e i suoi
tifosi, dall’amore sviscerato passa subito
all’odio più profondo. medita ,Pupazzo.
sfr. ❤️🧡💛
Ha la memoria corta. A S.Siro poteva avere un comportamento più rispettoso della Roma e dei suoi tifosi.
Se non avessi fatto lo str…o a Milano, forse qualche applauso lo avresti rimediato.
Ma evidentemente essere una 💩 è più forte di te.
