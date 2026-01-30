Roma, Sulemana è l’ultima occasione. Il Napoli offre di più, ma…

La corsa della Roma all’esterno offensivo entra nelle ore decisive, ma il quadro che emerge è tutt’altro che rassicurante. Le piste si stanno assottigliando e, al momento, ne resta una sola realmente percorribile, anche se piena di ostacoli: Kamaldeen Sulemana.
Il nome di Yannick Carrasco, a lungo rimasto sullo sfondo come possibile soluzione d’esperienza, è ormai da considerare definitivamente tramontato. Massara aveva tenuto aperti entrambi i dossier, ma l’Al Shabab non ha mai aperto al prestito e il belga è uscito dai radar giallorossi. Tutto, ora, converge sul profilo del classe 2002 dell’Atalanta.
Una trattativa, però, che non dipende solo dalla Roma. Anzi. Il futuro di Sulemana è strettamente legato agli incastri interni della Dea, che prima di lasciarlo partire deve risolvere una questione ben più pesante: quella legata ad Ademola Lookman. L’esterno nigeriano è tornato nel mirino del Fenerbahce e un’eventuale cessione cambierebbe completamente le carte in tavola. In quel caso, a Bergamo non si priverebbero anche di Sulemana. Se invece Lookman dovesse restare, allora sì che il ghanese potrebbe diventare sacrificabile.
Come se non bastasse, sulla scena si è inserito con decisione anche il Napoli. Gli azzurri hanno messo sul tavolo una proposta economicamente più ricca rispetto a quella della Roma, ma con una formula che, al momento, non convince l’Atalanta, quella del prestito con diritto di riscatto. Segno che la partita è ancora aperta, ma resta una trattativa in salita, fatta di attese, incastri e possibili ribaltoni.
La Roma osserva, spera e resta alla finestra, consapevole che il tempo stringe e che l’esterno offensivo richiesto da Gasperini non può più aspettare. Sulemana è rimasto (al momento) l’unico nome davvero caldo, ma la sensazione è che servirà qualcosa in più, o qualcuno che si muova prima degli altri, per trasformare un’idea in un colpo vero.
rimaniamo con il cerino
fatto apposta
Le domande da porci sono sempre quelle: È un giocatore chiesto dall’allenatore? È funzionale al gioco del Gasp? Essendo un giocatore che è stato allenato da lui all’Atalanta l’anno scorso, si presuppone che lo conosca bene, quindi, tendenzialmente mi fiderei. Ho comunque l’impressione che Massara aspettasse il passaggio del turno per avere certezza di una certa liquidità e dunque sferrare il colpo con in nome non ancora citato. Speriamo sia così! Poi, forse sono l’unico, ma ancora non perdo le speranze per un prestito con diritto o obbligo last minute di Zirkzee.
Sulemana e’ arrivato all’Atalanta da 6 mesi. Gasperini non lo ha mai avuto o allenato.
gg questo Sulemana non è stato mia allenato da Gasperini poiché è arrivato con Juric dal Southampton la scorsa estate. Ti confondi con il centrocampista Ibrahim Sulemana che ora sta al Cagliari e che l’anno scorso c’ ha segnato.
È arrivato quest’anno, ergo non è mai stato allenato da Gasperini.
grazie Ghisolfi, mi sfuggivano le date. Quindi rimangio tutto. Tranne la speranza per Zirkzee
Tutto molto lambiccato. Pare improbabile che Lookman si “accontenti” di andare al Fenerbahce dopo aver fatto un diavolo a quattro per andare all’Inter (e proprio mentre l’Atalanta si qualifica al turno aggiuntivo di CL, sì che, nella sua ottica sarebbe un downgrade).
Sulemana, e qui starebbe il punto, è stato realmente chiesto da Gasp?
Ma soprattutto, Massara ha le mani legate finanziariamente o si è solo impantanato (o entrambe le cose)?
MI sembra di capire che alla fine in Turchia i calciatori non facciano una brutta vita, pagati bene, tifosi calorosi, e tutto sommato le squadre di vertice sono anche mediamente competitive in Europa, non mi sembra così superiore al campionato italiano.
Allora mi domando e dico, se devi spendere 20/25 x un mezzo esterno come SULEMANA e hai cmq speso 25 x VAZ, avendo preso il Titolare MALEN e avendo comunque in rosa ancora FERGUSON e DOVBYK non era meglio mettere a disposizione l’intero budget (40/45ml) x andarsi a prendere magari NUSA dal Lipsia?
Vi Immaginate NUSA/MALEN/DYBALA? Mahhhhhhhh
Perché infatti nusa te lo danno a 40 milioni
Il Calcio Mercato reale non è quello di Football Manager o Fantacalcio, il Lipsia è nella galassia RedBull, non hanno problemi di soldi e magari lo girano all’interno della loro organizzazione.
E poi ci sono i mediatori da pagare, le agenzie,, non è che se ti presenti coi pagherò un po’ alla volta questi dicano sempre di si….
NUSA.
Ha brillato nel match contro l’Italia ed è rimasto nei sogni.
È diventato campione ?
Bundesliga =campionato dove si fanno TANTI GOL e tanti assist.
1118 minuti in campo
2 gol 0 assist
_______
LAURENTE è molto meglio ma i RICORDI di 1 match stampanti nel tempo.
giusto per evidenziare
Serie A LAURENTE 1391 minuti
3 gol 3 assist
Si resta così..off topic, ho letto che la lazio sta per vendere noslin al monaco per 20 milioni, dai è una barzelletta vero? 20 MILIONI?!?! Noslin…
I buoni uffici dei procuratori amici, tipo la vendita monstre di Keita Balde ripagata dopo qualche mese , con gli interessi, dall’arrivo di due ragazzini strapagati che non hanno mai visto la prima squadra
abbiamo quattro attaccanti ai box, uno è mezzo nuovi arrivati e uno che spesso non ibrocca la partita. …. e forse arriva il solo Sulemana????
A questo punto farei un tentativo x Atta.
Ultimamente Runjaic l’ha spesso schierato alto a sinistra con buoni risultati.
Il giocatore ha tutto: tecnica, fisico, gamba, dribbling, tiro etc,, x fare bene con Gasperini e con i nostri attaccanti tecnici dialogherebbe a meraviglia.
Sarebbe anche un elemento che completa La Rosa, perché all’occorrenza può essere schierato in mediana dove siamo contati.
Inoltre è un profilo che metterebbe d’accordo mister e ds, perché ancora giovane (23) e quindi con margini di crescita, ma anche già pronto per ogni palcoscenico.
Il timore che Gasperini sbrocchi per il mancato acquisto richiesto da luglio (se non prima) è molto forte, poiché sembra sempre più evidente che non arriverà nessuno. Capisco l’investimento per Vaz futuro crack (speriamo) però l’impatto del mister sull’ambiente e la posizione in classifica richiedevano, a parer mio, un investimento più pronto ed immediato nel ruolo in cui sei scoperto.
Non bisogna fare affari con l
‘Atalanta semplicemente perché essendo nostro competitor ti fa perdere tempo e poi rimanere con il cerino in mano. Storia già vidta
da Giugno che Gasperini chiede un esterno sx, siamo arrivati a Febbraio e ancora non lo hanno trovato!!!
sappiamo he ci manca un esterno alto a sinistra da Agosto e ( al momento )non abbiamo pronto nessuno ??? ma se Friedkin avete scritto ha stanziato 30 mln per chi sono ?
non capisco….
E’ chiaro da mesi. L’esterno sinistro lo sanno ds e procuratore. A mezz’ora dalla chiusura del mercato prendere o lasciare. Non è un vaticinio, è successo ad agosto. Allora si decise di lasciare. Adesso a livello di rosa, almeno in attacco, la situazione è disperata. Magari stavolta si prende
Che delusione. Io avrei preso Zirkee, ma da un pezzo. Bastava garantirgli l’obbligo secondo me e te lo davano. Certo anche li la fortuna non ci ha aiutati ma ci avevo fatto la bocca. Ahimè.
L’ha detto anche Gasperini, fate finte di non capire? Zirkzee è il panchinaro di Malen. Quindi, preso lui, con Zirkzee che ci facevi?
Gasp vuole un esterno puro, punto. Ma a gennaio i giocatori forti fai fatica a prenderli.
Il perché è presto detto:
1) a gennaio le squadre non devono mettere a posto il bilancio, tranne la Lazio ma quello è un altro film.
2) a metà stagione le squadre non vengono smantellate, tranne la Lazio ma quello è sempre un altro film.
Pensa Malen è venuto a Roma per giocare TITOLARE e fa CENTRAVANTI per non perdere la nazionale olandese.
ZIRKZEE voleva venire alla Roma per poter essere convocato in nazionale dove poter giocare CENTRAVANTI.
La Roma ha lacune in altri ruoli.
centravanti attualmente stipendiati :
Malen Ferguson Dovbyk Vaz.
—–
magari 1 esterno alto a sinistra ?
magari ( lo sanno i dottori della Roma) capire il recupero di Angelino provvedere in quel ruolo ?
Massara è il vero problema di questa Roma.
Senza agganci, senza entrature che contano nel mondo degli squali, senza un vero scouting, con un pò di conoscenza approfondita del solo campionato francese e con una flemma nelle trattative che davvero è estenuante (salvo poi pagare alla fine ciò che il venditore chiedeva dall’inizio).
Era davvero necessario prendere Vaz a 25 milioni assieme a Malen (ragazzo futuribile di 18 anni ma assolutamente acerbo soprattutto per un campionato tattico come quello italiano)?
Non potevano quei 25 milioni essere spesi per questo benedetto esterno sinistro che Gasperini chiede da 10 mesi e due sessioni intere di mercato? Era necessario privarsi di Baldanzi per un altro ragazzotto di 18 anni senza avere in mano a tutt’oggi un asso da calare su quella casella?
Sinceramente questo DS mi ha deluso tantissimo nel complesso e mi spiace perchè ero sicuro delle sue capacità ma devo ricredermi
È quello che ci stiamo domandando in tanti compreso Gasperini a noi serviva uno pronto, adesso o prendi quello che ti capita oppure rimani così
Malo fate apposta? I 25 milioni spesi per Vaz non contano ai fini del FPF perché 18enne. Ma davvero credete che se Massara avesse potuto spendere 50/60 milioni per un giocatore non lo avrebbe già fatto. A quelle cifre ti vendono quasi chiunque e te lo portano direttamente a Trigoria.
Tolto l’investimento per Malen, ti rimangono si e no una ventina di milioni. A quelle cifre i giocatori forti a gennaio non te li vendono, punto. E forse nemmeno a giugno.
Già è un miracolo che l’Aston Villa ti abbia dato Malen a quelle cifre per riprendersi Bailey.
Gasperini deve accettare l’idea che quest’anno chiude così: deve arrivare quarto e la squadra e’ già ampiamente strutturata per farlo.
Mi devo svenare adesso per cosa? Arrivare secondi? E che senso ha?
Vincere l’EL? La puoi vincere già così.
L’idea era di fare un percorso pluriennale facendo crescere anche i giovani.
Mi sembra che in generale stiamo sulla strada giusta.
Grande Leo condivido pienamente……..invece di prendere Vaz con quei soldi ti andavi a prendere o NUSA o TELL…. poi a giugno si puntellava la squadra col terzino sn un centrocampista e un centrale
Dai…anche questa sessione prenderemo l’esterno…la prossima
