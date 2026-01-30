Roma, Sulemana è l’ultima occasione. Il Napoli offre di più, ma…

La corsa della Roma all’esterno offensivo entra nelle ore decisive, ma il quadro che emerge è tutt’altro che rassicurante. Le piste si stanno assottigliando e, al momento, ne resta una sola realmente percorribile, anche se piena di ostacoli: Kamaldeen Sulemana.

Il nome di Yannick Carrasco, a lungo rimasto sullo sfondo come possibile soluzione d’esperienza, è ormai da considerare definitivamente tramontato. Massara aveva tenuto aperti entrambi i dossier, ma l’Al Shabab non ha mai aperto al prestito e il belga è uscito dai radar giallorossi. Tutto, ora, converge sul profilo del classe 2002 dell’Atalanta.

Una trattativa, però, che non dipende solo dalla Roma. Anzi. Il futuro di Sulemana è strettamente legato agli incastri interni della Dea, che prima di lasciarlo partire deve risolvere una questione ben più pesante: quella legata ad Ademola Lookman. L’esterno nigeriano è tornato nel mirino del Fenerbahce e un’eventuale cessione cambierebbe completamente le carte in tavola. In quel caso, a Bergamo non si priverebbero anche di Sulemana. Se invece Lookman dovesse restare, allora sì che il ghanese potrebbe diventare sacrificabile.

Come se non bastasse, sulla scena si è inserito con decisione anche il Napoli. Gli azzurri hanno messo sul tavolo una proposta economicamente più ricca rispetto a quella della Roma, ma con una formula che, al momento, non convince l’Atalanta, quella del prestito con diritto di riscatto. Segno che la partita è ancora aperta, ma resta una trattativa in salita, fatta di attese, incastri e possibili ribaltoni.

La Roma osserva, spera e resta alla finestra, consapevole che il tempo stringe e che l’esterno offensivo richiesto da Gasperini non può più aspettare. Sulemana è rimasto (al momento) l’unico nome davvero caldo, ma la sensazione è che servirà qualcosa in più, o qualcuno che si muova prima degli altri, per trasformare un’idea in un colpo vero.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Corsera