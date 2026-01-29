GASPERINI: “Bravissimo Ziolkowski, gruppo straordinario. Il playoff evitato? Per me non sarebbe stato un problema…”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per commentare Panathinaikos-Roma, match valido per l’ultima giornata della fase campionato di Europa League. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e al termine della gara.

GASPERINI A SKY SPORT

Risposte positive…

“Non sono mai mancate, questo gruppo è sempre stato straordinario. Poi ci vuole anche l’episodio, non era facile. Ziolkowski è stato bravissimo, ha fatto veramente un bel gol”.

Tanti giovani, c’è poco coraggio?

“Sarà che io lo faccio da una vita, direi di no. Ho sempre avuto un nucleo molto responsabile che da sempre grande fiducia e sostegno ai ragazzi e trasferiscono il loro dna. Sono una bella lezione per questi ragazzi”.

La Roma è una delle favorite insieme a Aston Villa, Porto, Lione…

“Non lo so se siamo tra le favorite, e non sarebbe stato un dispiacere giocare perchè siamo cresciuti giocando e non sarebbe stato un problema il playoff. Ho sentito cose esagerate, giocare due partite non sarebbe stato un problema, anzi, era l’occasione per allargare la rosa. L’unico aspetto negativo sono gli infortuni. La squadra ha giocato con grande slancio, e fosse per me giocherei di più e mi allenerei meno. Anche i giocatori preferiscono giocare più che allenarsi…(ride, ndr). Le partite sono il modo migliore per migliorarsi e crescere, l’aspetto negativo sono gli infortuni”.

Sta aumentando anche l’autostima…

“Avevamo rimontato altre volte, è un periodo in cui facciamo due gol di media, creiamo di più. Stasera era difficile vista l’inferiorità numerica”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

È meglio andare agli ottavi?

“Pareggio importante per l’autostima perché è arrivato dopo una partita in 10, con una formazione inedita e con dei difensori in attacco. Non è un problema giocare a calcio e abbiamo questa fortuna, il fatto di andare agli ottavi mi gratifica dal punto di vista degli infortuni. Ma siamo cresciuti giocando, non saremmo cresciuti guardando gli altri”.

Come mai è uscito Soulé?

“Nessun infortunio, almeno oggi”.

Dybala?

“Lo sapremo domani mattina, non sono così fiducioso per Udine ma spero che recuperi molto presto perché è fondamentale per noi e per Malen. Dobbiamo avere pazienza fino a domani”.

Abbiamo visto di tutto stasera, che sforzo ha chiesto ai suoi ragazzi?

“Stiamo bene. I primi 15 minuti ho contato 4 situazioni pericolose e dovevamo essere più cinici, in undici avremmo visto un’altra partita. Siamo entrati in campo con personalità e volevamo attaccare con più uomini anche senza punte. In dieci è più difficile rispetto ad una volta e le squadre ti costringono a scalare e lavorare molto. Anche nell’intervallo eravamo convinti di non subire gol, avevamo corso pochi rischi. Poi abbiamo fatto un errore e siamo andati sotto. Poi pareggi con un episodio. Ziokowski ha fatto un gran gol. I ragazzi sono stati bravi anche con i ruoli stravolti ma tutti conoscono il ruolo di tutti e questo per me è una grande soddisfazione, sanno cosa vuol dire giocare in attacco o in difesa. Per me è una bella soddisfazione e mi permette di avere una squadra che tiene bene il campo”.

Come mai ha scelto Gollini?

“Si è allenato bene, con lui ho avuto problemi e non lo volevo più vedere, anzi lui aveva problemi con me. L’ho ritrovato qua maturato e cresciuto. Ha lavorato benissimo in tutti questi mesi. Si è tolto un po’ di farfalle, in allenamento fa delle cose straordinarie che non ha fatto questa sera ma è dovuto dal fatto che era tanto tempo che non giocava”.

Dalla prossima ci saranno Malen e Vaz…

“Malen sicuro poi vediamo perché possiamo cambiare tre giocatori. Così era veramente difficile, adesso abbiamo un po’ di tempo per recuperare dei giocatori. Domani Hermoso rientra in gruppo, El Shaarawy è vicino al recupero. L’unico fuori è Koné che preoccupa e vediamo Dybala. Sono dei pezzi importanti”.

