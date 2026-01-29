PANATHINAIKOS-ROMA 1-1: le pagelle

La Roma riprende il Panathinaikos a dieci minuti dalla fine e strappa il pass per gli ottavi di finale evitandosi l’insidioso playoff di febbraio: decisivo il colpo di testa di Ziolkowski a dieci dalla fine.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo allo stadio del Panathinaikos per l’ultima giornata della fase campionato di Europa League:
Gollini 5 – Un’uscita avventurosa in area fa venire qualche brivido. L’unico tiro insidioso è di Katris, e la traversa lo salva. Si arrende con troppa facilità al destro rasoterra di Taborda, non propriamente irresistibile.
Ghilardi 5,5 – Argina le giocate avversarie con buon piglio e giusto vigore. Poi però commette una delle innumerevoli leggerezze fatte stasera dai giallorossi che rischiava di compromettere il passaggio diretto agli ottavi. L’errore non può essere ignorato, tolto quello però la prestazione è convincente.
Mancini 4 – Si fa cacciare con un ingenuo fallo da ultimo uomo che poteva tranquillamente evitarsi. La sua leggerezza cambia un match che appariva in comodo controllo della Roma.
Ziolkowski 7,5 – Schierato sul centro-sinistra, difende con efficacia e realizza un gol da centravanti puro con uno splendido colpo di testa. Applausi.
Celik 6 – La partita si mette in salita per l’inferiorità numerica e il turco deve badare soprattutto a difendere, pur non disdegnando qualche sortita offensiva. Dal 63′ Rensch 6 – Tenta un lob rivedibile a tu per tu con Lafont. Ma l’impegno c’è.
El Aynaoui 6,5 – Pressing continuo con qualche pallone recuperato. Ci prova dal limite con un destro che esce non di molto. Giocatore prezioso, tornerà molto utile vista l’assenza di Konè.
Cristante 6,5 – Inizia in mediana, ma poi l’espulsione di Mancini lo costringe ad arretrare per piazzarsi in mezzo alla difesa. Provvidenziale su Pantovic lanciato a rete. Gasp tiene anche un’occhio a lunedì sera e lo toglie. Dal 63′ Wesley 6 – Entra per dare più gamba alla squadra.
Tsimikas 6 – Parte forte con un bel sinistro che scalda i guanti di Lafont. Poi deve essere più prudente, e la sua prestazione ne risente. Dall’87’ Angelino sv. Bentornato!
Pisilli 6,5 – Prestazione positiva nel suo complesso. Dai suoi piedi nasce il cross che porta al pari di Ziolkowski.
Pellegrini 5 – Gioca da falso nove, lo fa con alterne fortune. Spreca in tandem con Soulè un regalo clamoroso di Lafont perdendosi in dribbling superflui. Anche nel secondo tempo fallisce l’unica buona chance per arrivare al gol del pari. Dal 67′ Della Rocca 6 – All’esordio con i grandi, non poteva fare molto di più.
Soulè 5 – Lafont gli passa un pallone che andava solo scagliato in rete ma lui riesce a incartarsi da solo. Dal 46′ Ndicka 6 – Entra a inizio ripresa per dare più solidità a una retroguardia che, senza quello svarione di Ghilardi, difficilmente avrebbe preso gol nonostante la partita giocata in inferiorità numerica per quasi tutto il match.
GIAN PIERO GASPERINI 6,5 – Missione compiuta. La Roma strappa il pass dopo una partita strana, che la squadra si complica da sola ma che riesce a riequilibrare nel finale strappando un punto meritato e decisivo per gli ottavi.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Soulè molto involuto.
poi ogni tanto sfodera la magia e ci abbaglia,
ma si incarta troppo spesso,
e quante palle perse.
Ghilardi altro partitone,
peccato per quell’erroraccio.
Mancini 2, da lui non mi aspetto questi orrori.
DAJE ROMA Daje
grande rientro di El aynaoui, sarà fondamentale in attesa di kone, per il resto da apprezzare il sacrificio di tutti , gollini da non vedere più mi é bastato oggi…. al mancio voglio bene ma spero il gasp lo abbia appeso al muro!!!!!!
Secondo me ghilardi meritava almeno 6 e Pisilli 7!!
Troppo ingiusto il voto per Ghirardi. Ha fatto ancora una grande partita e l’errore sul gol è stato indotto anche da un retropassaggio malfatto. 6,5 ci sta tutto. Per il resto, chiudiamo il capitolo ed andiamo a casa felici.
