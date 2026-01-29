ZIOLKOWSKI: “Non è stata la nostra partita migliore ma abbiamo dato il 110%. Felice per il primo gol, spero non sarà l’ultimo”

Jan Ziolkowski parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Panathinaikos-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa ad Atene.

Che emozioni hai provato per il tuo primo gol in giallorosso?

“Sono molto contento, è il mio primo gol con la Roma e spero non sia l’ultimo…”

La partita?

“Non abbiamo giocato la nostra partita migliore ma abbiamo dato il 110% in campo e spero che i tifosi lo abbiano apprezzato”.