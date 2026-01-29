ZIOLKOWSKI: “Non è stata la nostra partita migliore ma abbiamo dato il 110%. Felice per il primo gol, spero non sarà l’ultimo”

Jan Ziolkowski parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Panathinaikos-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa ad Atene.
Che emozioni hai provato per il tuo primo gol in giallorosso?
“Sono molto contento, è il mio primo gol con la Roma e spero non sia l’ultimo…”
La partita?
“Non abbiamo giocato la nostra partita migliore ma abbiamo dato il 110% in campo e spero che i tifosi lo abbiano apprezzato”.
Grande Zio. Vali tanto. E aumenterai con il passare del tempo.
la tua irruenza ci ha regalato gli ottavi.
grazie e che non sia l’ultimo.
L’immagine più bella di questa sera, a fine gara ad un collaboratore: ” ma… siamo qualificati?” ed un sorriso gli si stampa sul volto .
Bravo Jan… voto 10!
Io lo ho apprezzato tantissimo, grande Zio! Mancini sicuramente ti deve una cena….
