La Repubblica: “La Roma culla il sogno Salah”

Il nome è di quelli che fanno rumore, anche solo a pronunciarlo: Mohamed Salah. Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, in casa Roma qualcuno sta davvero accarezzando l’idea di un clamoroso ritorno dell’egiziano, oggi in rotta con il Liverpool nonostante il rinnovo firmato la scorsa primavera fino al 2027. Più che una trattativa, però, al momento si tratta di un sogno ad altissimo costo.

Il nodo principale è l’ingaggio, semplicemente fuori scala. Salah guadagna circa 400 mila sterline a settimana, pari a quasi 24 milioni di euro lordi a stagione: uno stipendio secondo in Premier League soltanto a quello di Haaland. Anche ipotizzando un taglio netto, il solo prestito di sei mesi costerebbe alla Roma circa 12 milioni lordi, una cifra che rende l’operazione estremamente complicata, se non proibitiva.

A Trigoria, infatti, non è stato promesso Salah a Gasperini. L’allenatore attende rinforzi concreti e sostenibili, e i nomi realmente caldi restano quelli di Raspadori e Zirkzee, molto più compatibili con le strategie tecniche ed economiche del club. L’eventuale arrivo dell’egiziano sarebbe un colpo a sorpresa, non pianificato e non prioritario.

Fonti: La Repubblica

