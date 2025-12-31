Fabrizio Romano: “Frendrup nome caldo per la Roma, contatti continui col Genoa” (VIDEO)

Il nome di Morten Frendrup continua a rimbalzare con forza dalle parti di Trigoria. Nelle ultime ore, infatti, i contatti tra Roma e Genoa si sono intensificati e il centrocampista danese resta uno dei profili più caldi per il mercato invernale giallorosso.
A fare il punto è Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha spiegato come l’operazione possa svilupparsi all’interno di un discorso più ampio, strettamente legato a Niccolò Pisilli. Il giovane mediano romanista è molto apprezzato dal Genoa e l’ipotesi di uno scambio in prestito tra i due club, valido per i prossimi sei mesi, è tutt’altro che tramontata.
La Roma valuta Frendrup come un rinforzo affidabile, pronto e già abituato alla Serie A, mentre il Genoa guarda con grande interesse a Pisilli, considerato un profilo ideale per inserimento e prospettiva. Al momento non si parla di accordi definiti, ma i dialoghi sono continui e il canale è apertissimo.
Ora la partita si gioca tutta sull’incastro giusto da trovare con il club ligure, tra formule, tempi e condizioni. Un equilibrio non semplice, ma sul quale entrambe le società stanno lavorando senza sosta.
Fonte: Fabrizio Romano – YouTube
Una sola domanda? Perché
Perché Gasp sulla tre quarti prima di mettere Pisilli ha soule Dibba Bailey elsha baldanzi e ci ha provato anche El anaoui e cristante e in mediana vuole recupera palloni.
La prima parte di stagione dice questo, 47 minuti in campo in campionato da inizio anno.
a me non esulta,,
Pisilli deve giocare ma Frendup è uno dei pochi giocatori decenti del Genoa. Lo scambio non è poi così semplice visto che la Roma non vuole perdere la sua promessa e i rossoblù vogliono il cash.
Magariiiii! Sarebbe quello che preferirei per un centrocampo super tosto. É il miglior recupera palloni della serie A e con Gasperini farebbe un ulteriore salto di qualità. Detto francamente se viene é perché Gasperini lo vuole fortemente
Non sottovaluterei neanche la voglia che può avere un calciatore di mettersi nelle mani di un allenatore che trasforma i suoi ragazzi, anche per un banale discorso economico.
in mediana Gasperini ha fatto la fortuna di koopmainers, Ederson, de roon, Fleurer, sembrava forte anche pessina, kessie ecc. di tutti questi solo koopmainers ha piedi molto educati, gli altri sono corridori recupera palloni. se Gasp ti vede poi ti valorizza e il problema di Pisilli è proprio questo, Gasp nn lo vede
Non possiamo perdere il controllo su Pisilli
la cosa importantissima e se si farà mercato sia e solo responsabilità di Gasparerini se no faremo la stessa musica che sojo giocatori non voluti da lui
A lume di naso secondo me questo è un affare che può andare in porto ,con un prestito con obbligo di riscatto per quanto riguarda Frendrup e un prestito con riscatto e controriscatto per quanto concerne Pisilli.
Ambedue le società ne trarrebbero guadagno e così anche i due giocatori.
Resterebbe soltanto da stabilire l’entità delle cifre in ballo.
meglio Ed Wood di massara. almeno lui col Piano B ci ha fatto un film, per quanto trash ora è di culto. Temo che il film di massara invece sarà “pugno di mosche per un ds in ritardo”
intanto su Repubblica una bomba da fare invidia al miglior Maurizo Mosca: la Roma piomba su Salah!
pisilli semplicemente non è ancora pronto e se il genova gli garantisce 6 mesi da titolare è un ottima idea magari con recompra modello frattesi. frendrup è un giocatore pronto corridore e uomo di Gasperini lo avallo volentieri.
