Fabrizio Romano: “Frendrup nome caldo per la Roma, contatti continui col Genoa” (VIDEO)

Il nome di Morten Frendrup continua a rimbalzare con forza dalle parti di Trigoria. Nelle ultime ore, infatti, i contatti tra Roma e Genoa si sono intensificati e il centrocampista danese resta uno dei profili più caldi per il mercato invernale giallorosso.

A fare il punto è Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha spiegato come l’operazione possa svilupparsi all’interno di un discorso più ampio, strettamente legato a Niccolò Pisilli. Il giovane mediano romanista è molto apprezzato dal Genoa e l’ipotesi di uno scambio in prestito tra i due club, valido per i prossimi sei mesi, è tutt’altro che tramontata.

La Roma valuta Frendrup come un rinforzo affidabile, pronto e già abituato alla Serie A, mentre il Genoa guarda con grande interesse a Pisilli, considerato un profilo ideale per inserimento e prospettiva. Al momento non si parla di accordi definiti, ma i dialoghi sono continui e il canale è apertissimo.

Ora la partita si gioca tutta sull’incastro giusto da trovare con il club ligure, tra formule, tempi e condizioni. Un equilibrio non semplice, ma sul quale entrambe le società stanno lavorando senza sosta.

Fonte: Fabrizio Romano – YouTube

