Zirkzee-Roma, cresce la fiducia: United a caccia del sostituto

Joshua Zirkzee segna, ma non basta per cambiare il quadro. Il gol contro il Wolverhampton, arrivato nel primo tempo, non ha cancellato un dato che a Trigoria viene letto come un segnale incoraggiante: Amorim lo ha tolto all’intervallo, confermando una gestione tutt’altro che da intoccabile.

La Roma resta in attesa, con le speranze che sono aumentate. L’accordo con l’entourage dell’olandese è già stato trovato da tempo, mentre il vero nodo resta il Manchester United, che non ha fretta e non intende liberarlo prima di metà gennaio. Le assenze in attacco e la Coppa d’Africa complicano i tempi, ma non la direzione.

I giallorossi lavorano su un prestito oneroso con diritto (quasi obbligo) di riscatto, spostando l’investimento sul prossimo esercizio. La valutazione resta alta (38–40 milioni), ma a Trigoria confidano in uno sconto. Sullo sfondo anche una pista alternativa: l’Everton potrebbe acquistarlo per poi girarlo in prestito alla Roma.

Zirkzee ha già fatto sapere allo United di voler venire a Roma. Ora serve solo che a Manchester trovino il sostituto. Non a caso i Red Devils stanno lavorando su Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, operazione che potrebbe sbloccare definitivamente la situazione.

Fonti: Fabrizio Romano; Il Tempo; Corsera; Gasport; La Repubblica