Zirkzee-Roma, cresce la fiducia: United a caccia del sostituto

Joshua Zirkzee segna, ma non basta per cambiare il quadro. Il gol contro il Wolverhampton, arrivato nel primo tempo, non ha cancellato un dato che a Trigoria viene letto come un segnale incoraggiante: Amorim lo ha tolto all’intervallo, confermando una gestione tutt’altro che da intoccabile.
La Roma resta in attesa, con le speranze che sono aumentate. L’accordo con l’entourage dell’olandese è già stato trovato da tempo, mentre il vero nodo resta il Manchester United, che non ha fretta e non intende liberarlo prima di metà gennaio. Le assenze in attacco e la Coppa d’Africa complicano i tempi, ma non la direzione.
I giallorossi lavorano su un prestito oneroso con diritto (quasi obbligo) di riscatto, spostando l’investimento sul prossimo esercizio. La valutazione resta alta (38–40 milioni), ma a Trigoria confidano in uno sconto. Sullo sfondo anche una pista alternativa: l’Everton potrebbe acquistarlo per poi girarlo in prestito alla Roma.
Zirkzee ha già fatto sapere allo United di voler venire a Roma. Ora serve solo che a Manchester trovino il sostituto. Non a caso i Red Devils stanno lavorando su Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, operazione che potrebbe sbloccare definitivamente la situazione.
Fonti: Fabrizio Romano; Il Tempo; Corsera; Gasport; La Repubblica
Mah sempre lo stesso articolo…
Ogni giorno leggiamo articoli in cui…è più vicino. Ma ancora non attraversa nemmeno la Manica. Secondo me stiamo caricando questo eventuale arrivo di troppe aspettative.
