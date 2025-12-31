Roma, attacco in uscita: da Ferguson a Baldanzi, a gennaio può cambiare tutto

Il mercato della Roma non passa solo dagli acquisti. Anzi. Per sbloccare gli arrivi tanto attesi – Raspadori e Zirkzee su tutti – a Trigoria si lavora parallelamente anche sul fronte delle uscite in attacco, dove la sensazione è che gennaio possa portare a una piccola ma significativa rivoluzione.

Il primo nome da monitorare è quello di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è stato proposto all’estero, con sondaggi concreti dalla Premier League – Everton e West Ham – e aperture anche dalla Turchia. Al momento, però, a Trigoria non sono ancora arrivate offerte ufficiali. La sua eventuale partenza servirebbe soprattutto a liberare spazio salariale e tecnico per un nuovo centravanti, considerato che la Roma sta spingendo forte su Zirkzee.

Situazione diversa per Evan Ferguson. Nonostante i quattro gol segnati nell’ultimo mese, il rapporto con Gasperini non è mai realmente decollato. L’ipotesi di un ritorno anticipato al Brighton resta più di una semplice suggestione e prende quota giorno dopo giorno. Anche qui, il discorso è chiaro: continuità cercasi, e se non può arrivare a Roma, meglio separarsi senza trascinare la situazione.

Capitolo Baldanzi. Il trequartista è reduce da un periodo complicato, tra influenza e spazio ridotto, e su di lui si sono mossi Verona e Pisa, entrambi interessati a un prestito. La Roma valuta la soluzione con attenzione: da una parte c’è la volontà di non svalutare un investimento importante, dall’altra l’esigenza di permettere al giocatore di ritrovare minutaggio e fiducia. Una sua uscita, anche temporanea, è tutt’altro che da escludere.

Nel quadro generale, emerge una linea abbastanza netta: la Roma è pronta a sfoltire l’attacco per rifondarlo secondo le richieste di Gasperini. Le decisioni definitive arriveranno solo quando entreranno nel vivo le trattative in entrata, ma il segnale è chiaro: nessuno è intoccabile e gennaio può ridisegnare profondamente il reparto offensivo giallorosso.

Fonti: Il Messaggero, Il Tempo, La Repubblica