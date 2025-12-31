Raspadori-Roma, la settimana decisiva: Gasp spinge ma ora c’è anche l’Atalanta

Giacomo Raspadori resta il primo vero obiettivo del mercato invernale della Roma. Gasperini lo vuole subito e Massara è al lavoro per chiudere l’operazione già nei primi giorni di gennaio. L’attaccante ha già detto sì al trasferimento, convinto dal progetto tecnico e dai contatti diretti con l’allenatore, ma resta da trovare l’intesa definitiva con l’Atletico Madrid.

Il club spagnolo continua a respingere le offerte basate sul prestito con diritto di riscatto e pretende l’inserimento di un obbligo, legato a condizioni considerate “non semplici” dalla Roma. La richiesta è chiara: circa 20 milioni complessivi tra prestito oneroso e riscatto obbligatorio. Le prime proposte giallorosse non hanno soddisfatto l’Atletico, che non intende svalutare un giocatore pagato 26 milioni al Napoli la scorsa estate.

Negli ultimi giorni la Roma ha rilanciato, avvicinandosi sensibilmente alle richieste spagnole. Sul tavolo resta anche l’ipotesi di un prestito biennale con obbligo posticipato al 2027, soluzione utile per alleggerire l’impatto sul bilancio. La fiducia è alta e a Trigoria filtra ottimismo, ma Massara non può cullarsi sugli allori: nelle ultime ore si è fatta avanti l’Atalanta, pronta a investire sull’ex Napoli. Una concorrente in più nella corsa a Raspadori.

