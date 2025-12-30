Zirzkee gioca e segna con lo United. Amorim: “Deve dimostrare il suo talento” e lo sostituisce all’intervallo

Mentre il suo nome resta stabilmente al centro dei discorsi di mercato in casa Roma, Joshua Zirkzee dà segnali sul campo. All’Old Trafford, nella sfida serale contro il Wolverhampton valida per la 19ª giornata di Premier League, Ruben Amorim lo rilancia dal primo minuto, una scelta tutt’altro che scontata considerando che l’olandese era partito titolare appena tre volte in campionato.

Alla vigilia il tecnico portoghese era stato chiaro: fiducia sì, ma accompagnata da una richiesta precisa. “Deve solo fare la sua parte, dimostrare il suo talento. È un ragazzo talentuoso, deve dare il massimo nei duelli. Per il resto ha tutto, i tifosi lo adorano”, le parole di Amorim.

Zirkzee incassa e risponde al 27’, quando trova il gol del vantaggio con un sinistro dal limite dell’area, deviato quel tanto che basta per battere il portiere avversario. Un segnale importante, anche se la sua partita si chiude all’intervallo, con l’uscita dal campo e la sostituzione con Fletcher.

La partita dello United però non decolla, e alla fine il Manchester deve accontentarsi di un deludente 1 a 1 contro il Wolves fanalino di coda tra il disappunto dell’Old Trafford.

  6. 60 milioni tra lui e raspadori che sono due che non giocano io non ci credo che la Roma spenda quei soldi a gennaio in quel modo. Zirkee posso anche capire ma raspadori con Dybala Baldanzi pellegrini Ed el sharawy senza contare Bayley non posso pensarlo. Anche xche siamo a corto di centrocampisti è non abbiamo il terzino sx . Per me al massimo arriva zirkee se va via Ferguson.

  10. questo allenatore e’ un fenomeno: e’ talentuoso…deve fare la sua parte…e poi non lo fa’ mai giocare…cmq perche ‘ e’ uscito …al 45simo?

