FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 30 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 14:00 – Roma-Genoa, Tzolis in tribuna all’Olimpico

Ospite speciale sugli spalti per Roma-Genoa: Christos Tzolis ha assistito al match per seguire l’amico e connazionale Kostas Tsimikas, poi non sceso in campo. Uno scatto su Instagram ha acceso la curiosità dei tifosi giallorossi, anche per il legame “indiretto” con Gasperini: nella scorsa Champions il suo Club Brugge eliminò l’Atalanta. L’esterno offensivo greco è stato accostato alla Roma in estate.

Ore 10:40 – Gasperini preferisce Disasi a Dragusin

Tra le varie richieste di Gian Piero Gasperini c’è anche un nuovo difensore centrale. Al momento il Tottenham non ha dato segnali di apertura per la cessione di Radu Dragusin. Allo stesso tempo però l’allenatore giallorosso ha segnalato la sua preferenza per Axel Disasi del Chelsea. (Il Tempo)

Ore 9:30 – Ghilardi, prestito bloccato: c’è la clausola

Il futuro di Daniele Ghilardi resta in stand-by. La Roma valuterebbe il prestito del difensore per liberare uno slot in rosa, ma l’operazione è frenata dalla clausola che lega il riscatto all’obbligo che scatterà solo dopo il primo punto conquistato nel febbraio 2026. Il Torino ha già sondato il terreno: per chiudere subito servirebbe un riscatto anticipato da 10,5 milioni o un accordo diretto con il Verona. (Il Messaggero)

Ore 8:55 – Roma-Genoa, Koné MVP: media voto 7,28

La Roma batte 3-1 il Genoa e domina soprattutto nel primo tempo. Il migliore in campo secondo la media dei quotidiani è Manu Koné (7,28), autore del gol del 2-0 e padrone della mediana. Bene anche Soulé (7,07), che sblocca la gara, e Ferguson (6,71), a segno per il tris. Promosso Gasperini (7,07), che vince e convince nonostante le assenze.

Ore 7:30 – Soulè, contusione al ginocchio

Nel corso della ripresa di Roma-Verona Matias Soulé si è fermato, alzando poi bandiera bianca: al suo posto è entrato El Shaarawy per l’ultima mezz’ora di gioco. Il primo responso medico per il talento argentino parla di una contusione al ginocchio destro. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno in vista del match contro l’Atalanta, in programma sabato 3 alle ore 20:45.

