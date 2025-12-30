Fabrizio Romano: “Scout inglesi all’Olimpico per Ziolkowski, per la Roma è incedibile” (VIDEO)

Jan Ziolkowski continua a crescere e a farsi notare. Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, durante la sfida dell’Olimpico contro il Genoa erano presenti scout di due club di Premier League per seguire diversi prospetti, tra cui proprio il difensore polacco della Roma.
Nonostante l’interesse dall’Inghilterra, la società giallorossa considera Ziolkowski incedibile, riconoscendo nel giovane centrale un elemento fondamentale per il presente e soprattutto il futuro della squadra.
La prestazione molto convincente del 20enne contro il Genoa ha ulteriormente confermato le qualità del giocatore, che sta guadagnando fiducia e minuti in un momento cruciale della stagione.
LEGGI ANCHE – Sabatini non arretra: “Roma da scudetto. Lo so, sono un eretico”
Fonte: Fabrizio Romano, YouTube
Con Pallotta avrebbe già una chiappa all’Aston Villa, na coscia al Tottenham e un piede al Newcastle. 🙂 Vendetelo almeno fra un paio d’anni..
In Inghilterra cercano giocatori giovani, mentre in Italia acquistiamo giocatori verso la fine della carriera e quindi con infortuni cronici. Per competere con loro noi dobbiamo fare lo stesso, possibilmente anticipandoli come fatto con Kone, Wesley, Zioltowski, Reinch, Soule Ghilardi e ci riesce come scommessa anche Ferguson. Avremmo una base solida e giovane.
È incedibile anche perché Ndika la prossima estate sarà il giocatore che porterà la plusvalenza che servirà ai conti della Roma
Ma Massara non era quello che porta solo poppe e non capisce nulla?
Oltre al gioiello polacco, mi sembra che Wesley ed El Aynaoui li abbia portati lui….
30 milioni se lo volete
Tra n’paro de anni nun ce compri nemmanco ‘na gamba co’ 30 cucuzze!
Massara viene criticato molto ma non ha fatto questi disastri come molti gli imputano… stesso discorso che ho fatto Ghisolfi e Pinto…hanno commesso errori..ma hanno portato anche giocatori che oggi hanno un valore molto alto…Ndicka Svilar HErmoso a parametro zero…Kone Wesley Ziolkowski Soule EA ci metto anche Dahl e Rench…tutti giocatori che possono o hanno aumentato di molto il loro valore …. poi ci sono stati errori ma vorrei vedere chi non ne fa nel proprio lavoro e quanti si giustificano senza metterci la faccia, mentre loro l hanno sempre messa a differenza di MOnchi che scappo come un coniglio…quello è stato il DS piu incompetente che si sia mai visto nella nostra società
dimenticavo voglio citare anche Ghilardi di cui tutti ne parlavano molto bene… spero che possa confermare quello che ha fatto vedere l anno scorso dove veniva definito insieme a Leoni come uno dei futuri pilastri della nazionale italiana per i prox anni
Zip nun se tocca : sarà uno de li mejo centrali difensivi in circolazione ner giro de n’paro d’anni.
