Fabrizio Romano: “Scout inglesi all’Olimpico per Ziolkowski, per la Roma è incedibile” (VIDEO)

Jan Ziolkowski continua a crescere e a farsi notare. Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, durante la sfida dell’Olimpico contro il Genoa erano presenti scout di due club di Premier League per seguire diversi prospetti, tra cui proprio il difensore polacco della Roma.

Nonostante l’interesse dall’Inghilterra, la società giallorossa considera Ziolkowski incedibile, riconoscendo nel giovane centrale un elemento fondamentale per il presente e soprattutto il futuro della squadra.

La prestazione molto convincente del 20enne contro il Genoa ha ulteriormente confermato le qualità del giocatore, che sta guadagnando fiducia e minuti in un momento cruciale della stagione.





Fonte: Fabrizio Romano, YouTube