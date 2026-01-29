LIVE! PANATHINAIKOS-ROMA: 0-0. Espulso Mancini, giallorossi in dieci dopo un quarto d’ora

Una notte europea che pesa più dei novanta minuti. Panathinaikos-Roma si gioca all’Apostolos Nikolaïdīs, l’ultima curva della fase campionato di Europa League, una partita che può sistemare classifica e prospettive prima di voltare pagina.
L’Olimpico ateniese sarà caldo, rumoroso e tutt’altro che accogliente, ma la Roma arriva con l’obbligo di fare risultato per assicurarsi il passaggio agli ottavi di finale senza passare per il playoff. Segui su Giallorossi.net il live minuto per minuto di una sfida che vale tanto.
LA CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
15′ – ROSSO A MANCINI! L’arbitro, richiamato al VAR, cambia il colore del cartellino: espulso il difensore giallorosso.
14′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Mancini, che però rischia per fallo da ultimo uomo.
11′ – OCCASIONE ROMA! Ziolkowski colpisce a pochi passi dalla porta su punizione tagliata di Pellegrini ma manda a lato!
10′ – CARTELLINO GIALLO: Siopis colpisce duro El Aynaoui e si becca il primo giallo della partita.
7′ – OCCASIONE ROMA! Il portiere avversario regala palla a Soulè che incredibilmente non lo castiga e serve a Pellegrini, anche il sette perde l’attimo e spreca! Una doppia occasione clamorosa che non doveva essere sciupata così!
3′ – La Roma sta giocando con Mancini centrale di difesa, Ghilardi a destra e Ziolkowski a sinistra.
1′ – OCCASIONE ROMA! Ripartenza rapida con Pellegrini che libera Tsimikas, sinistro dall’interno dell’area, grande risposta di Lafont in angolo!
0′ – Fischio di Munuera, comincia il match!
IL PREPARTITA LIVE DALL’APOSTOLOS NIKOLAIDIS
Ore 20:05 – Questa la formazione ufficiale del Panathinaikos: Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba; Katris, Bakasetas, Siopis, Kyriakopoulos; Taborda, Pantović, Zaroury.
Ore 20:00 – La Roma annuncia il suo undici ufficiale: sorpresa Gollini tra i pali, all’esordio in giallorosso, Mancini in difesa con Ziolkowski e Ghilardi, torna El Aynaoui, in attacco Pellegrini e Soulè.
La nostra formazione per #PAOFCRoma 🐺#ASRoma #UEL pic.twitter.com/xWKYNuftUn
— AS Roma (@OfficialASRoma) January 29, 2026
Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé.
Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Pioggia sopra Atene nel corso della mattinata, ora il meteo sembra in miglioramento. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma Gasperini deve fare i conti con l’emergenza, specie in attacco.
PANATHINAIKOS-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
PANATHINAIKOS (3-4-3): Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba; Katris, Bakasetas, Siopis, Kyriakopoulos; Taborda, Pantović, Zaroury. All.: Benitez.
A disposizione: Kotsaris, Geitonas, Renato Sanches, Vyntra, Kaloskamis, Terzis, Skarlatidis.
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé. All.: Gasperini.
A disposizione: De Marzi, Svilar, Rensch, Angelino, N’Dicka, Dybala, Wesley, Della Rocca.
ARBITRO: Munuera. ASSISTENTI: Fernandez-Martinez. IV UFFICIALE: Ortiz Arias. VAR: Villanueva. ASS. VAR: Ruiz.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Si, Pisilli davanti mi pare un’opzione più che plausibile.
E mannaggia, Svilar non ha mai una pausa…
Ecco, l’avevo giusto detto, gioca Gollini
è vero che mancano un po’ di giocatori ma nemmeno tanto. a leggere la formazione, sembra una squadra da 10mo posto. nella Roma scudetto 2001, (evito di parlare di quella di Bruno per non piangere), solo Svilar giocherebbe.
solo lui. e forse anche in tantissime altre Roma post scudetto 2001. per una volta che c’è una proprietà con la grana, che ti fanno? accordi cappio decennali con la UEFA.
quando ti chiedono se sei credente, rispondi che sei della Roma. nemmeno Cristo richiede una Fede così cieca affinché tutto vada bene. siamo i più grandi credenti della storia dell’umanità.
è un discorso più generale, i campioni che c’erano 20 anni fa adesso non esistono proprio più, nel Real dei galaticos chi giocherebbe fra quelli di oggi? e nella Juve del 2006? nell’ inter del 2010? non vale solo per noi , il calcio è finito
Dybala ormai deve essere pagato a presenza è gol se vuole Restare. ferguson vuole Restare da turista!
Arieccoli i formellesi: tutte pippe! N’è bono nessuno. DS incompetente! Quelli che se fanno male, lo fanno apposta… e voi stasera co chi giocate ?
Formazione più che sufficiente per portare a casa il risultato. Non comprendo tutto questo piagnisteo da donzelle vereconde, che mi pare molto preconcetto. Molte squadre europee hanno fuori uso 10 giocatori per volta, la Roma non fa eccezione alla regola. Sono tutte polemiche pretestuose contro la società e soprattutto Massara, che poveraccio fa tutto quello di cui è capace.
detto così non hai fatto un complimento a Massara.
Speriamo bene certo è un emergenza continua. Per la partita di stasera potrebbe anche bastare questa formazione. Ma come si fa a stare sempre in emergenza con gli infortuni che ti capitano e con i giocatori che sai ormai essere fragili per non dire altro vedi Dybala. La società non ha colto anche in questa sessione di mercato il grido di allarme dell’allenatore . Se tu società gli chiedi di entrare in champions o di vincere una competizione europea così non gliela farai mai !!
la roma di stasera è questa , senza se e senza ma, si possono battere lo stesso, loro non sono nessuno
questa superiorità che “loro sono nessuno”facevi meglio risparmiare,se gli prendi sotto gamba,in Europa nessuna partita ed nessuna squadra non e facile!!! non impariamo mai niente!!! spero di trattare seriamente avversario ed ottenere un risultato degno di AS Roma!!!! forza ragazzi
Meno male che gioca Gollini, rischiava di fare la fine di Alessandrelli.
vedemo chi se ricorda chi era alessandrelli 🤣🤣🤣, una de’e figurine più inutili dell’ arbum panini…
io resto dell’idea che senza centravanti difficilmente riesci a fare risultato, una domanda ma il ragazzino poteva essere schierato?
Gollini oggi non lo avrei messo.
Se vinci ti eviti due partite e potrai fare più punti in campionato.
Non lo ha messo neanche contro il Torino in Coppa Italia, non capisco perché oggi.
certo ancora ste critiche e famola finita con Dybala però se manca lui se vede la differenza nel gioco della Roma stasera si vince anche contro le vostre critiche sempre sempre sempre forza Roma
Che poi ha una contusione, io spero che rimanga, tt si scordano che guadagna tanto perché non hai pagato il cartellino, dobik 40 milioni di cartellino + ingaggio se fai due conti e’ costato più di Dybala come parecchi altri
ma è giusto, doveva giocare anche in coppa italia , se lo merita sto ragazzo
Strana scelta quella di Gollini, soprattutto perchè l’hanno sempre bollato come uno indigesto a Gasp.
Boh, mi sarei aspettato Vazquez che almeno un campionato intero lo ha fatto, mentre Gollini non gioca una partita da Usa ’94.
e quindi Gollini esisteeeee !!!! 😅😅💪💪
❤️🧡💛
Bravo e coraggioso Gasperini.
Ha fatto bene a risparmiare anche Svilar.
Per andare diretti ai quarti al 95% ci basta anche un pareggio.
Il Pana ha ancora meno di noi da chiedere a questa partita, né sta meglio ad assenti/acciaccati.
Detto questo la qualificazione diretta deve essere portata a casa.
Su questo Gasperini ha voluto alleviare la pressione, ma ne è perfettamente consapevole anche lui.
Evidenzio che il playoff di ritorno cadrebbe il 26 febbraio, 3 giorni prima della partita con la Juve, decisiva per la lotta Champions.
Daje Roma Dajeeeee….E BASTA!!! Le partite europee sono sempre più spesso impronosticabili. Ieri il Benfica dell’amico Mou ha massacrato il Real Madrid, pur segnando l’ultimo gol in quel modo e all’ultimo istante ma già nel primo tempo potevano fargliene 3…vacce a capì qualcosa!!!
Approfitto per osannare per l’ennesima volta LO SPECIAL ONE!!!
FORZA ROMA
Non avevo finito…quindi, per quanto sopra, figuratevi se non possiamo fare lo stesso con il Panathinaikos.
spero di non pentirmi di quello che sto per scrivere… ma sono contento per Gollini
allora se guardi la formazione è una cosa, se guardi la panchina tiri un sospiro, se pensi a chi non è in lista ma potrà esserci dalla prossima in poi, ti senti un pochino più tranquillo…
leggo, a disposizione, renato sanches !
quel, renato sanches?
la scommessa di Pinto?
è nella legge delle cose della Roma. entra e ci segna.
Capisco che siamo in stra emergenza ma del resto il primo obiettivo è il campionato ed è giusto che queste partite si giochino con le seconde linee.
Peccato per la punta che manca ma per il resto la squadra c’è.
Io credo che questa formazione non sia sufficiente per arginare il Panathinaikos, non andiamo a giocare con il Canicattì, e il clima ambientale in questi stadi è come il 12mo uomo, come lo è un po’ come da noi del resto… Speriamo bene…
12° minuto 3 occasioni incredibili non concretizzate … è assurdo
Come si fa a non segnare con un assist del portiere avversario ? Clamoroso ! Magari faremo un gol più difficile da realizzare, un pò come quando Vucinic sbagliava i gol facili e faceva quelli difficili. Fatto sta ma che se semo magnati !
cosi restiamo in 10 troppi falli del c….
Il fallo di mancini era da espulsione
Purtroppo determinati giocatori non ti faranno mai vincere
Complimenti a Mancini!!! Per la sua pigrizia a non posizionarsi. Complimenti!!! Come complicarsi la vita. Ma vaff…. ma se non gli andava…
3000000 goal magnati e poi la stupidaggine da sufficienza che rovina la partita…… con ste fenomenate avete rotto le ⚽⚽
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.