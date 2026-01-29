MASSARA: “Nessun affare in via di definizione. Carrasco? Definitivamente tramontato. E su Dybala…”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono il calcio d’inizio di Panathinaikos-Roma, ultima gara della fase campionato di Europa League. Queste le parole del ds sulla sfida europea in programma questa sera ad Atene.

La sfida con il Napoli per Sulemana?
“Non c’è nessuna sfida, le sfide sono in campo. Ci sono molti nomi che si susseguono, mancano poche ore. Se ci sono opportunità che ci possano aiutare cercheremo di coglierle. Al momento non ci sono cose in via di definizione”.

Il focus è sull’esterno sinistro?
“Avevamo sempre identificato come il reparto avanzato potesse essere quello da cercare di completare. Sono arrivati giocatori che, secondo noi, ci daranno una grande mano. Vedremo se ci saranno altre soluzioni utili. Carrasco? Il nome è stato fatto, si era pensato a quell’ipotesi ma è definitivamente tramontato”.

Dybala come sta?
“Con questo fastidio è più prudente che non sia in campo. Non siamo particolarmente preoccupati ma dobbiamo fare gli esami e li faremo domani rientrando a Roma”.

Il percorso in Europa ha dimostrato la crescita del gruppo, la rosa è competitiva per il doppio cammino.
“Noi abbiamo intrapreso un cammino diverso, abbiamo cercato di rinnovare l’organico e ringiovanirlo, quella è la strada. Siamo consapevoli che i ragazzi devono crescere e migliorare, lo fanno giocando le partite e possono commettere errori ma dobbiamo avere la forza per sostenerli in questi momenti. Abbiamo la fortuna di avere un grande allenatore che è capace di sviluppare il talento e il valore dei giocatori come nessun altro”.

  3. Comunque una cosa doveva fare: comprare l’esterno alto a sinistra. È riuscito ad arrivare al 30 gennaio senza averlo preso e a spendere 25 mln per un 17enne, magari fortissimo, ma sicuramente ancora non pronto

  4. Se non prendi L esterno di grande valore che stiamo inseguendo da anni COME RUOLO INESISTENTE DEVI ANDARE VIA SEDUTA STABGE

    • Sperando che invece non sarà Gasperini a salutare dato che non aveva capito che doveva allenare i primavera invece di una squadra che deve puntare al posto in Champions

  11. Tradotto in parole povere non arriva più nessuno bisogna arrangiarsi con quegli che ci sono. Se non si va in Champions manco quest’ anno vedremo se avranno il coraggio di prendersela con Gasperini che da giugno chiede un esterno di attacco titolare e invece gli è arrivato un prospetto di 19 anni che è palesemente non pronto a giocare a certi livelli

