CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 11:30 – Schjelderup resta al Benfica: pronto il rinnovo

Tra i nomi individuati dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo c’è anche quello di Andreas Schjelderup (21), grande protagonista della vittoria del Benfica contro il Real Madrid con una doppietta. Come scrive Gianluca Di Marzio, il norvegese classe 2004 rimarrà alla corte di Mourinho, con i portoghesi che hanno intenzione di proporre un rinnovo all’esterno.

Ore 10:50 – Il Racing Club ha fatto un’offerta per Mannini

Il club argentino del Presidente Diego Milito ha offerto un prestito con diritto di riscatto per Mattia Mannini (19), esterno destro della Roma in prestito alla Juve Stabia. La proposta di 3 milioni più il 40% sulla futura rivendita non soddisfa i giallorossi, che preferiscono valorizzare il classe 2006 in Europa. (Radio Sportiva, TMW)

Ore 10:30 – Carrasco spinge, ma l’Arabia frena

Yannick Carrasco (32) vuole la Roma ed è pronto a rinunciare all’ingaggio monstre dell’Al-Shabab pur di tornare in Europa e rientrare nel giro del Belgio. Il club saudita però non apre al prestito e la trattativa resta bloccata. Pessimismo in aumento, intermediari al lavoro. (Corriere dello Sport)

Ore 10:05 – Kumbulla, possibile ritorno in Serie A

Marash Kumbulla (25) può lasciare il Maiorca già a gennaio. Sul difensore della Roma ci sono Espanyol, Torino e Udinese: proprio i friulani, prossimi avversari dei giallorossi, lo considerano un profilo ideale per rinforzare la difesa. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:15 – Terzino sinistro rimandato all’estate

Con i miglioramenti di Angeliño e la permanenza di Tsimikas, anche il capitolo terzino sinistro slitta a giugno. Fortini (19) e Moller Wolfe (23) restano obiettivi, ma solo per l’estate. In uscita resta Celik. (Il Messaggero)

Ore 8:30 – Sulemana idea, ma serve l’ok dell’Atalanta

Tra le piste alternative prende quota Kamaldeen Sulemana (23), profilo che intriga Gasperini. Ma tutto dipende dalla disponibilità dell’Atalanta a trattare: senza aperture, si tornerebbe dritti su Carrasco. (Il Messaggero, Corriere della Sera)

Ore 7:35 – Ferguson resta, nessun caso

L’infortunio di Evan Ferguson (21) non è legato al mercato: il giocatore sta realmente male e resterà alla Roma fino a fine stagione. Smentite quindi le voci su una possibile cessione. (Il Messaggero)

