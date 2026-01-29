FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 29 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Della Rocca prepara l’esordio

Contro il Panathinaikos la Roma si presenta senza centravanti di ruolo: Dovbyk e Ferguson ko, Vaz e Malen fuori lista UEFA. Nell’emergenza totale, Gasperini ha convocato anche Mattia Della Rocca, trequartista classe 2006 e punto di forza della Primavera di Guidi (7 gol stagionali). Cresciuto nell’Honey Soccer City e in giallorosso da cinque anni, ha già esordito tra i grandi in amichevole nel 2024: in Grecia può arrivare il debutto ufficiale, inseguendo un sogno che parte dal vivaio. (La Repubblica)

Ore 8:10 – Roma, la formazione secondo i giornali

Ultimo match del girone di Europa League per la Roma, impegnata in Grecia contro il Panathinaikos. Gasperini costretto a scelte quasi obbligate, soprattutto in attacco: Soulé è l’unico pienamente disponibile, con Dybala acciaccato e tutti gli altri attaccanti indisponibili. Nessun dubbio su Svilar, rotazioni in difesa e rientro di El Aynaoui dopo la Coppa d’Africa. Questo l’undici più gettonato dai giornali: Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé.

