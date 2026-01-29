FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

0
1

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 29 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Della Rocca prepara l’esordio

Contro il Panathinaikos la Roma si presenta senza centravanti di ruolo: Dovbyk e Ferguson ko, Vaz e Malen fuori lista UEFA. Nell’emergenza totale, Gasperini ha convocato anche Mattia Della Rocca, trequartista classe 2006 e punto di forza della Primavera di Guidi (7 gol stagionali). Cresciuto nell’Honey Soccer City e in giallorosso da cinque anni, ha già esordito tra i grandi in amichevole nel 2024: in Grecia può arrivare il debutto ufficiale, inseguendo un sogno che parte dal vivaio. (La Repubblica)

Ore 8:10 – Roma, la formazione secondo i giornali

Ultimo match del girone di Europa League per la Roma, impegnata in Grecia contro il Panathinaikos. Gasperini costretto a scelte quasi obbligate, soprattutto in attacco: Soulé è l’unico pienamente disponibile, con Dybala acciaccato e tutti gli altri attaccanti indisponibili. Nessun dubbio su Svilar, rotazioni in difesa e rientro di El Aynaoui dopo la Coppa d’Africa. Questo l’undici più gettonato dai giornali: Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé.

LEGGI ANCHE – Pinto: “Alla Roma non avevo una vita, lavoravo 24 ore su 24. Non dimenticherò mai il giorno in cui sono andato via…”

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteRoma in Grecia senza attacco: idea Soulè falso nove. Angelino in rampa di lancio

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome