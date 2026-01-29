Dybala, l’infortunio preoccupa: si teme per il menisco, domani gli esami

La lista degli indisponibili in casa Roma continua ad allungarsi e, alla vigilia della sfida europea di Atene, arriva un’altra tegola pesante. Dopo Dovbyk e Ferguson, anche Paulo Dybala è costretto ad alzare bandiera bianca, lasciando Gasperini con un’arma in meno in un momento delicato della stagione.

L’argentino era alle prese da giorni con i postumi della contusione al ginocchio rimediata contro il Milan, un problema che aveva provato a gestire lavorando con cautela nelle ultime sedute. Tanto da essere comunque convocato per la trasferta in Grecia, nella speranza di poter dare almeno un contributo limitato.

Speranza svanita dopo la rifinitura allo Spyros Louis: il dolore al ginocchio si è nuovamente intensificato e le sensazioni non hanno lasciato margine a rischi inutili. Un disagio apparso evidente anche all’esterno, con Dybala visto zoppicare vistosamente mentre raggiungeva il pullman della squadra.

Per la gara contro il Panathinaikos non sarà della partita. Domani, al rientro a Roma, l’argentino si sottoporrà a esami strumentali per chiarire il quadro clinico: c’è il timore di un problema più serio del previsto, con un possibile coinvolgimento del menisco. Un’altra grana che la Roma sperava davvero di evitare.

Fonte: ilromanista.eu