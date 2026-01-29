Dybala, l’infortunio preoccupa: si teme per il menisco, domani gli esami

La lista degli indisponibili in casa Roma continua ad allungarsi e, alla vigilia della sfida europea di Atene, arriva un’altra tegola pesante. Dopo Dovbyk e Ferguson, anche Paulo Dybala è costretto ad alzare bandiera bianca, lasciando Gasperini con un’arma in meno in un momento delicato della stagione.
L’argentino era alle prese da giorni con i postumi della contusione al ginocchio rimediata contro il Milan, un problema che aveva provato a gestire lavorando con cautela nelle ultime sedute. Tanto da essere comunque convocato per la trasferta in Grecia, nella speranza di poter dare almeno un contributo limitato.
Speranza svanita dopo la rifinitura allo Spyros Louis: il dolore al ginocchio si è nuovamente intensificato e le sensazioni non hanno lasciato margine a rischi inutili. Un disagio apparso evidente anche all’esterno, con Dybala visto zoppicare vistosamente mentre raggiungeva il pullman della squadra.
Per la gara contro il Panathinaikos non sarà della partita. Domani, al rientro a Roma, l’argentino si sottoporrà a esami strumentali per chiarire il quadro clinico: c’è il timore di un problema più serio del previsto, con un possibile coinvolgimento del menisco. Un’altra grana che la Roma sperava davvero di evitare.
Fonte: ilromanista.eu
Pensa quanto era importante prendere qualcuno forte in questa parte di mercato.
me raccomando non compriamo nessuno..ma va va e poi la colpa è del solito allenatore de turno…
Paulino, ti voglio davvero tanto bene, e ti auguro di guarire alla grande anche da questo infortunio. Ma a giugno addio, non je la posso fà.
a noi ce mozzicano pure le pecore…..
CHE PALLE questo infortunio.. Spero che non sia nulla di grave..
Ciao a tutti,
in pratica questa sera io solo Suole in avanti?
The defect in the medical staff must be changed
siamo al calvario
il faraone il giamaicano l’irlandese Lollo hermoso angelino l’ucraino
siamo su scherzi a parte
gasp sta facendo un miracolo,e questi je prendono du ragazzini….
se so venduti anche baldanzi,
i fatti parlano chiaro
“La Joya è stato visitato in mattinata dallo staff medico e le prime sensazioni parlano di una semplice contusione. Al momento a Trigoria non c’è grande preoccupazione.”
Con il Milan abbiamo giocato domenica.
Non penso l’avrebbero portato in Grecia se ci fossero stati rischi.
Prenditela comoda massara… bravissimo nello spedire via Baldanzi e Bailey prima di avere un sostituto. Complimenti per le tempistiche e per la scaltrezza dimostrata senza colpo ferire. P.s. Dybala ha i suoi mesi standard per gli infortuni novembre e piu o meno febbraio. Grandissimo giocatore, ma non se ne può più é l’ ora dei saluti. È stato un onore e la sua presentazione mi ha fatto sognare però poi ogni anno ha dato sempre meno e non è mai stato così incisivo da decidere in positivo una stagione. La migliore serie di risultati utili l’ ha fatta Ranieri senza dí lui;impietoso ma vero. Con Konè e dybala fuori un mese si mette male per il quarto posto. Vaz non è all’ altezza .
