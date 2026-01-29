LIVE! Si accende la corsa per Sulemana: la Roma bussa all’Atalanta, ma ora ci sono anche Napoli e Juve

La Roma prova l’accelerata sul mercato per colmare la lacuna sulla fascia sinistra offensiva, e al centro delle attenzioni c’è Kamaldeen Sulemana, 23enne attaccante ghanese dell’Atalanta. Il giocatore, poco impiegato da Palladino fin qui, potrebbe lasciare Bergamo già a gennaio.

Da capire però le intenzioni dei bergamaschi e se saranno disposti a trattare la cessione del calciatore a cifre ragionevoli. In questo live seguiremo minuto per minuto tutti gli aggiornamenti sulla trattativa, dai contatti con l’Atalanta alle mosse dei club rivali, fino a eventuali conferme ufficiali o clamorose sorprese.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30 – Stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà, oltre a Roma e Napoli (che segue anche Tyrique George del Chelsea), anche la Juventus si sta interessando a Sulemana. La concorrenza aumenta, ma resta da capire cosa vorrà fare la Dea con il suo attaccante.

AGGIORNAMENTO ORE 12:20 – Non c’è solo la Roma su Sulemana: stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport in questi minuti, anche il Napoli ha bussato alla porta dell’Atalanta per avere informazioni sul ghanese. Nella lista degli azzurri resta anche Alisson Santos dello Sporting.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…