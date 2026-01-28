Calciomercato Roma, possibile tentativo per Tzolis del Club Brugge: la situazione

La Roma studia il colpo a sorpresa per accendere la fascia offensiva. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il nome sul taccuino di Trigoria è Christos Tzolis, esterno greco classe 2002 in forza al Club Brugge, profilo che piace molto per caratteristiche tecniche e potenziale di crescita.

Rapido, tecnico, capace di saltare l’uomo e di incidere sia in zona assist che sotto porta, Tzolis viene considerato un rinforzo perfettamente compatibile con le richieste di Gian Piero Gasperini, che continua a chiedere un esterno offensivo vero. Non un progetto, ma un giocatore già pronto a reggere certi palcoscenici.

Il timing, però, è tutto. La Roma aspetta: ogni discorso è rimandato a dopo la partita di stasera, quando il Club Brugge affronterà il Marsiglia in un match decisivo per il proprio cammino europeo. Un risultato negativo estrometterebbe i belgi dalla Champions League e potrebbe aprire spiragli finora chiusi.

In quel caso Massara è pronto a muoversi, con una formula studiata per limitare i rischi: prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla prossima Champions League. Una proposta che consentirebbe alla Roma di rinviare l’investimento pieno, ma anche di assicurarsi un giocatore funzionale da subito.

La resistenza del Club Brugge resta forte. Privarsi di Tzolis a gennaio non è nei piani, soprattutto senza certezze sul sostituto. Ma il mercato, si sa, vive di incastri e occasioni. E la Roma, stavolta, vuole farsi trovare pronta.

Giallorossi.net – G. Pinoli