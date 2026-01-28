FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 28 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:15 – Konè può tornare a metà febbraio
Manu Koné, fermato da una lesione al bicipite femorale accusata nel corso del secondo tempo di Roma-Milan, ha iniziato le terapie e potrebbe tornare in campo a metà febbraio. (Gasport)
Ore 9:30 – Pellegrini contro Corona: chiesti 100mila euro di danni
Lorenzo Pellegrini passa al contrattacco nel procedimento per diffamazione che vede imputato Fabrizio Corona davanti al Gup di Roma. Il capitano giallorosso ha chiesto 100mila euro di risarcimento, costituendosi parte civile per l’intervista pubblicata su dillingernews.it con accuse ritenute «costruite ad arte» dalla procura. La donna che lo accusava è indagata per calunnia e minacce. «Se arriverà un risarcimento, sarà interamente devoluto in beneficenza», ha fatto sapere Pellegrini tramite il suo legale. Udienza rinviata al 17 marzo. (Leggo)
LEGGI ANCHE – Rinnovi Roma, la scelta del club (e di Gasp): Pellegrini può restare, Celik e Dybala ai saluti
Ore 8:15 – Europa League, Roma già a quota 19,2 milioni
La vittoria contro lo Stoccarda garantisce alla Roma almeno l’accesso agli spareggi di Europa League, facendo scattare il bonus playoff (che scenderebbe a 300mila euro solo in caso di uscita dalle prime otto). Con la nuova formula, i giallorossi hanno già incassato 19,2 milioni: 4,31 per la partecipazione, 10,26 dal coefficiente value, 2,25 per le cinque vittorie e 1,72 come bonus legato al piazzamento. Andando avanti nel torneo, gli introiti potrebbero salire fino a quota 40 milioni, senza contare il botteghino. (Il Messaggero)
IN AGGIORNAMENTO…
Detto tante volte: la differenza in guadagni tra un’Europa League dove arrivi in fondo e una Champions dove al massimo giochi gli ottavi non è tale da giustificare tutta la narrativa sul maledetto “quarto posto” che pare aprirci le porte del paradiso. Il Bologna, l’Atalanta, ecc. sono tutte arrivate in Champions e non è che nottetempo si sono trasformate in corazzate europee.
Quindi si alla Champions se ce la possiamo giocare da protagonisti. Se dobbiamo andarci a fare gli sparring partner, allora molto meglio l’Europa League.
è una questione di introiti la Champions a prescindere dalla competizione e il risultato
Stai parlando seriamente ???
non è solo questione di incassi…giocando in Champions hai sicuramente più possibilità di prendere un main sponsor a cifre molto più alte rispetto all Europa… oltre alla possibilità di poter giocare il mondiale per club che porta molto altri soldi … se non giochi stabilmente in Champions difficilmente ti chiamano
Peraltro occorre sottolineare che l’Europa League nella prima fase te la puoi giocare tranquillamente con molte riserve, la Champions no, risparmiando preziose energie per poter lottare per il titolo. Da parte mia va benissimo arrivare in Champions ma vincendo l’Europa League, altro che quel porto posto che è ormai la vigna dei mediocri.
Non è proprio così. In champions, pure se perdi TUTTE le partite, ti spetta un TOTALE di 46,715 milioni di euro
I dati li ho presi da calcio e finanza, dove spiega proprio la differenza.
Se poi vinci qualche partita, e passi la fase, solo per esserti qualificato arrivi a più di 60 mln.
A questo si aggiunge:
Le squadre che si qualificano alla fase a eliminazione diretta ricevono i seguenti premi:
qualificazioni agli spareggi: 1 milione di euro a squadra;
qualificazione agli ottavi di finale: 11 milioni di euro a squadra;
qualificazione ai quarti di finale: 12,5 milioni di euro a squadra;
qualificazione alle semifinali: 15 milioni di euro a squadra;
qualificazione alla finale: 18,5 milioni di euro a squadra;
vittoria in finale: 6,5 milioni di euro
I due club che si qualificheranno alla Supercoppa Uefa riceveranno 4 milioni di euro ciascuno, con la vincente che riceverà 1 milione di euro supplementare.
Insomma, sono altre cifre!
L’Atalanta con I soldi guadagnati in champions league ci ha comprato dei campioni che la tengono stabilmente nel gruppo delle prime. E quei campioni magari hanno rifiutato la Roma perché non fa la Champions
Se dovessi scegliere tra Pellegrini e Dybala, sceglierei quest’ultimi anche per un solo anno.
Bravo Lorenzo !! Io j avrei chiesto molto de più a quel buffone!!!
Si, ma i risarcimenti previsti per le diffamazioni non prevedono mai somme astronomiche.
Tipo, tra persone comuni, se insulti qualcuno nel web al massimo ti condannano ad un migliaio di euro di risarcimento.
Corona deve ringraziare Dio che lo ha fatto nascere in Italia.
Stando alle ultime notizie circolanti, sembra che stia per sbarcare in politica. Non è difficile immaginare con quale partito.
Il rientro relativamente rapido di Koné è per me la notizia migliore della settimana. Temevo si parlasse solo di Marzo
Voglio prendere questo infortunio come una chance per capire quanto effettivamente è insostituibile Konè, quanto è davvero forte e pronto El Anaoui (dal quale, a questo punto, mi aspetto che si imponga e si prenda il posto da titolare se ha fatto il fenomeno in Africa come dicono, sennò c’è qualcosa che non torna) e se finalmente si può contare su Pisilli.
Tocca a loro.
E’ questo il momento di dimostrare di essere da Roma.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.