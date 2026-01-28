FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 28 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:15 – Konè può tornare a metà febbraio

Manu Koné, fermato da una lesione al bicipite femorale accusata nel corso del secondo tempo di Roma-Milan, ha iniziato le terapie e potrebbe tornare in campo a metà febbraio. (Gasport)

Ore 9:30 – Pellegrini contro Corona: chiesti 100mila euro di danni

Lorenzo Pellegrini passa al contrattacco nel procedimento per diffamazione che vede imputato Fabrizio Corona davanti al Gup di Roma. Il capitano giallorosso ha chiesto 100mila euro di risarcimento, costituendosi parte civile per l’intervista pubblicata su dillingernews.it con accuse ritenute «costruite ad arte» dalla procura. La donna che lo accusava è indagata per calunnia e minacce. «Se arriverà un risarcimento, sarà interamente devoluto in beneficenza», ha fatto sapere Pellegrini tramite il suo legale. Udienza rinviata al 17 marzo. (Leggo)

Ore 8:15 – Europa League, Roma già a quota 19,2 milioni

La vittoria contro lo Stoccarda garantisce alla Roma almeno l’accesso agli spareggi di Europa League, facendo scattare il bonus playoff (che scenderebbe a 300mila euro solo in caso di uscita dalle prime otto). Con la nuova formula, i giallorossi hanno già incassato 19,2 milioni: 4,31 per la partecipazione, 10,26 dal coefficiente value, 2,25 per le cinque vittorie e 1,72 come bonus legato al piazzamento. Andando avanti nel torneo, gli introiti potrebbero salire fino a quota 40 milioni, senza contare il botteghino. (Il Messaggero)

