Pellegrini: “La maglia di Tirana quella a cui tengo di più. L’Olimpico lo stadio migliore, sogno il Mondiale” (VIDEO)

Intervistato da Futbolemotion, Lorenzo Pellegrini ha risposto a delle brevi domande in un video condiviso sui sui social.

Qual è la maglia più speciale che hai conservato?
“Quella della finale di Conference League vinta”.

Colore preferito per le scarpe da calcio?
“Bianco, nero, anche se il mio colore preferito è il verde”.

Il tuo artista o gruppo musicale preferito?
“Alicia Keys, Venditti, Ultimo”.

Il tuo piatto preferito?
“Le patatine fritte”.

Se non fossi un calciatore, saresti…?
“Mi è sempre piaciuto stare con i bambini. Infatti ho 3 figli”.

Il tuo stadio preferito dove giocare?
“Lo Stadio Olimpico”.

Il miglior consiglio ricevuto in carriera?
“Da mio papà. Di rimanere sempre quello che sono e di non cambiare mai davanti a nulla”.

Un sogno che vuoi ancora realizzare nel calcio?
“Giocare il Mondiale”.

Fonte: Futbolemotion

6 Commenti

  1. Io che sono sempre critico dal punto di vista calcistico ammetto anche volentieri che è davvero un gran bravo ragazzo. Bella persona.

  4. Massimo rispetto per un calciatore della nostra Roma. Finché scenderai con la Maglia GialloRossa io sarò sempre a tifare per te. Amo la mia squadra e chiunque ne indossi la maglia da me sarà sempre sostenuto, al netto delle bestemmie dette in dirette. E con te, Lore’, é successo troppe volte…

