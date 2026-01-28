Pellegrini: “La maglia di Tirana quella a cui tengo di più. L’Olimpico lo stadio migliore, sogno il Mondiale” (VIDEO)

Intervistato da Futbolemotion, Lorenzo Pellegrini ha risposto a delle brevi domande in un video condiviso sui sui social.

Qual è la maglia più speciale che hai conservato?

“Quella della finale di Conference League vinta”.

Colore preferito per le scarpe da calcio?

“Bianco, nero, anche se il mio colore preferito è il verde”.

Il tuo artista o gruppo musicale preferito?

“Alicia Keys, Venditti, Ultimo”.

Il tuo piatto preferito?

“Le patatine fritte”.

Se non fossi un calciatore, saresti…?

“Mi è sempre piaciuto stare con i bambini. Infatti ho 3 figli”.

Il tuo stadio preferito dove giocare?

“Lo Stadio Olimpico”.

Il miglior consiglio ricevuto in carriera?

“Da mio papà. Di rimanere sempre quello che sono e di non cambiare mai davanti a nulla”.

Un sogno che vuoi ancora realizzare nel calcio?

“Giocare il Mondiale”.

Fonte: Futbolemotion