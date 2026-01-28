Pellegrini: “La maglia di Tirana quella a cui tengo di più. L’Olimpico lo stadio migliore, sogno il Mondiale” (VIDEO)

Intervistato da Futbolemotion, Lorenzo Pellegrini ha risposto a delle brevi domande in un video condiviso sui sui social.
Qual è la maglia più speciale che hai conservato?
“Quella della finale di Conference League vinta”.
Colore preferito per le scarpe da calcio?
“Bianco, nero, anche se il mio colore preferito è il verde”.
Il tuo artista o gruppo musicale preferito?
“Alicia Keys, Venditti, Ultimo”.
Il tuo piatto preferito?
“Le patatine fritte”.
Se non fossi un calciatore, saresti…?
“Mi è sempre piaciuto stare con i bambini. Infatti ho 3 figli”.
Il tuo stadio preferito dove giocare?
“Lo Stadio Olimpico”.
Il miglior consiglio ricevuto in carriera?
“Da mio papà. Di rimanere sempre quello che sono e di non cambiare mai davanti a nulla”.
Un sogno che vuoi ancora realizzare nel calcio?
“Giocare il Mondiale”.
Fonte: Futbolemotion
Io che sono sempre critico dal punto di vista calcistico ammetto anche volentieri che è davvero un gran bravo ragazzo. Bella persona.
Rinnovo a lui e Dybala.
Io sogno la Liotta…. chissà se ja famo…
Ray Liotta?
Strani gusti… 🤔
Massimo rispetto per un calciatore della nostra Roma. Finché scenderai con la Maglia GialloRossa io sarò sempre a tifare per te. Amo la mia squadra e chiunque ne indossi la maglia da me sarà sempre sostenuto, al netto delle bestemmie dette in dirette. E con te, Lore’, é successo troppe volte…
A proposito di mondiale, speriamo che Kone’, N’Dicka,
ed EL Aynaoui non giochino le loro partite a Minneapolis!!!
