Roma, ore cruciali per l’esterno: spunta Sterling

Muri alzati, porte chiuse, valutazioni fuori scala. Ma la Roma non molla. Negli ultimi giorni di mercato Ricky Massara sta continuando a spingere per consegnare a Gian Piero Gasperini l’esterno offensivo di sinistra che il tecnico chiede da mesi, senza troppi giri di parole.

Il via libera della proprietà c’è: i Friedkin hanno autorizzato un investimento importante, tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il problema è che, fin qui, i tentativi si sono schiantati contro il muro dei club proprietari dei cartellini. Godts, Sauer, Tel e Summerville sono stati tutti sondati, ma Ajax, Feyenoord, Bayern e West Ham non intendono privarsene a gennaio, soprattutto in una fase delicata della stagione. Tradotto: o cifre fuori mercato o nulla di fatto.

In questo scenario prende quota, ma senza entusiasmo unanime, la pista che porta a Yannick Ferreira Carrasco. Il belga spinge per tornare in Europa ed è pronto persino a rinunciare allo stipendio faraonico percepito in Arabia pur di lasciare l’Al-Shabab. La Roma lo prenderebbe solo in prestito secco, ma proprio su questo punto il club saudita continua a fare muro. E c’è di più: all’interno di Trigoria non tutti sono convinti della tenuta atletica del classe ’93, a partire proprio da Gasperini, che preferirebbe un investimento strutturale, su un profilo da far crescere anche in prospettiva.

Per questo la “caccia grossa” non si è mai davvero fermata. Sul tavolo sono finite anche piste molto complicate come Nusa, per il quale il Lipsia ha chiesto addirittura 50 milioni, e nomi più sorprendenti emersi nelle ultime ore. Tra questi Raheem Sterling, con il Chelsea che potrebbe aprire al prestito dopo il rientro di Anselmino, e Yann Gboho del Tolosa. Massara sta comunque battendo più campionati, con sondaggi anche in Bundesliga e Liga, alla ricerca dell’occasione giusta.

Ore frenetiche che hanno inevitabilmente fatto scivolare in secondo piano il discorso terzino sinistro. Al momento è congelato il ritorno di Tsimikas al Liverpool. Ma se dovesse arrivare Carrasco in prestito, allora si libererebbe una parte del budget per intervenire anche dietro: Fortini e Moller Wolfe restano in cima alla lista delle preferenze, in quest’ordine.

