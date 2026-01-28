Roma, ore cruciali per l’esterno: spunta Sterling

Muri alzati, porte chiuse, valutazioni fuori scala. Ma la Roma non molla. Negli ultimi giorni di mercato Ricky Massara sta continuando a spingere per consegnare a Gian Piero Gasperini l’esterno offensivo di sinistra che il tecnico chiede da mesi, senza troppi giri di parole.
Il via libera della proprietà c’è: i Friedkin hanno autorizzato un investimento importante, tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il problema è che, fin qui, i tentativi si sono schiantati contro il muro dei club proprietari dei cartellini. Godts, Sauer, Tel e Summerville sono stati tutti sondati, ma Ajax, Feyenoord, Bayern e West Ham non intendono privarsene a gennaio, soprattutto in una fase delicata della stagione. Tradotto: o cifre fuori mercato o nulla di fatto.
In questo scenario prende quota, ma senza entusiasmo unanime, la pista che porta a Yannick Ferreira Carrasco. Il belga spinge per tornare in Europa ed è pronto persino a rinunciare allo stipendio faraonico percepito in Arabia pur di lasciare l’Al-Shabab. La Roma lo prenderebbe solo in prestito secco, ma proprio su questo punto il club saudita continua a fare muro. E c’è di più: all’interno di Trigoria non tutti sono convinti della tenuta atletica del classe ’93, a partire proprio da Gasperini, che preferirebbe un investimento strutturale, su un profilo da far crescere anche in prospettiva.
Per questo la “caccia grossa” non si è mai davvero fermata. Sul tavolo sono finite anche piste molto complicate come Nusa, per il quale il Lipsia ha chiesto addirittura 50 milioni, e nomi più sorprendenti emersi nelle ultime ore. Tra questi Raheem Sterling, con il Chelsea che potrebbe aprire al prestito dopo il rientro di Anselmino, e Yann Gboho del Tolosa. Massara sta comunque battendo più campionati, con sondaggi anche in Bundesliga e Liga, alla ricerca dell’occasione giusta.
Ore frenetiche che hanno inevitabilmente fatto scivolare in secondo piano il discorso terzino sinistro. Al momento è congelato il ritorno di Tsimikas al Liverpool. Ma se dovesse arrivare Carrasco in prestito, allora si libererebbe una parte del budget per intervenire anche dietro: Fortini e Moller Wolfe restano in cima alla lista delle preferenze, in quest’ordine.
Fonte: Leggo
L’importante é non sperperare risorse ma comprare e quindi spendere solo se il giocatore é veramente valido!! Io avrei provato a fare un tentativo pure per Garnacho, visto che al Chelsea non tira una bella aria magari viene
go visto fiorentina -como , Fortini nn è che mi abbbia entusiasmato .
sarebbe bello avere 2 ale brasiliane,
Luciano Juba uno dei migliori terzini sinistri del campionato brasiliano
Se dovemo pija’ questo è mejo carasco , nun se mai visto uno che core coi mignoli dritti
anche oggi tutto e il contrario di tutto.
Anche ieri in coppa Italia ho visto Fortini regalare il goal del vantaggio a Nico Paz con un rinvio maldestro sui piedi del fuoriclasse comasco.
Tutte le volte che l’ho visto all’opera ha commesso errori simili, frutto di una tecnica approssimativa.
È anche vero che nelle mani di Gasperini i giovani migliorano molto sotto tutti gli aspetti, basti vedere la crescita esponenziale di Ghilardi rispetto alle prime uscite, ma ad oggi non mi sembra un elemento che aggiungerebbe qualcosa al reparto rispetto a Tsimikas.
Tenuto anche conto dei progressi di Angelino, in questo mercato mi concentrerei sull’esterno offensivo, rinviando a quest’estate la questione terzini, quando con ogni probabilità dovremo fare i conti anche con l’addio di Celik.
Ad esempio, con i Wolves retrocessi in Championship, quest’estate sarà più facile riuscire a strappare Moller Wolfe a condizioni ragionevoli.
Questo salvo che si presentino occasioni, ma pagare Fortini più di 10 milioni, nonostante la scadenza del contratto a giugno 2027, non può essere considerata un’opportunità da cogliere al volo.
Fortini visto ieri sera sta bene li alla fiorentina,secondo me il terzino non è una priorità se torna angelino sei apposto. Non credo a quello che srivono che ci sono sti 30 ml e non so il rapporto lookman gasperini ma se c’erano quei soldi un prestito con obbligo io ci provavo
Va beh, ma ad oggi è difficile fare una valutazione oggettiva delle prestazioni di Fortini con la maglia della Fiorentina.
Se la squadra viola stesse andando alla grandissima , e l’unico ad andare male , a commettere errori fosse Fortini , allora avresti ragione tu.
Ma renditi conto di che stiamo parlando, di una squadra allo sbando totale.
Comunque almeno è finita la storia del :
Ehhh pure Bologna e Fiorentina ci hanno superato….
completamente daccordo , ho visto anchio Fortini ieri sera e mi chiedevo cosa avesse di speciale al di fuori del fisico , se dobbiamo spendere 10/15 per Fortini e’ meglio aspettare giugno e puntare tutto sull’esterno …. off topic – Nusa per 50 mln lo prenderei anche con le cambiali ; D ehehe
…19 anni, rinnovo rifiutato, campionato di A dei Viola orribile, mercato in corso, pressione per andare via.
Tutti buoni motivi per pensare che forse sono giudizi che vanno sospesi…
alla Fiorentina sui social hanno augurato la morte a Dodo”…uno come De Gea ha messo insieme paperate a pioggia, Dzeko non ha visto palla, Gudmunsson e altri si stanno svegliando adesso, Kean non sarà Mbappe’ ma non è nemmeno quello spaventapasseri di quest’anno…
Io non conosco FORTINI ma non lo giudico. È un ragazzino. Credo che se l’AsRoma lo cerca, non sarà per quel che si vede ora.
Un Capitano … ma se non l hanno dato a 45 all Inter questa estate secondo te lo danno a noi a meno e oltretutto in prestito ?… iPercassi, ho conosciuto personalmente Luca, sono una famiglia che non ha bisogno di risorse finanziarie e non cede se non alle loro condizioni … ti assicuro che con la proprietà dell inter hanno strettissimi rapporti e se non l hanno dato a loro a quelle
condizioni vuol dire che lo cederanno solamente all estero come d altronde hanno sempre detto
Se è vero che Angelino è quasi pronto…il terzino sinistro non è una proprietà
Dite che anche questo è na poppa……
L’esterno sinistro di piede destro, questa creatura mitologica impossibile da trovare
Unicorno
in due sessioni di calciomercato, tra l’altro. È un po’ come il terzino destro di qualche anno fa, dove ne avevamo 15 che moltiplicati fra loro non me facevano uno buono.
Incredibile, comunque.
Ormai siamo a fine mese, magari ci sorprende..
Macché, Nela era un piede sinistro che giocava a destra, Candela giocava a sinistra privilegiando il destro. Di solito giocano sulla propria fascia (Maldera, Cafù, Maicon) se devono andare sul fondo e crossare, a piede invertito se devono accentrarsi per lasciare la fascia all’ala.
È più facile che spunti fuori un unicorno dal bosco magico di Pietralata.
“Tutto tutto, niente niente… ”
Il giornalismo d’oggi.. 😱😔
Sterling ? Non mi ispira per niente.
Sono andato a vedere: le ultime partite (17 tra tutte le competizioni) le ha fatte nel 2024/25… 1 rete in tutto l’anno.
Quest’anno neanche 1 minuto… e ha 31 anni fatti.
Le qualità di Sterling sono note a tutti, ma parliamo del giocatore X distacco più pagato del Chelsea, oltre 20 mln lordi di sterline l’anno (!).
Proprio per questo stipendio è stato messo fuori dal progetto ed in questa stagione non è mai stato impiegato.
Il suo contratto scade nel 2027 e tra i blues ed il suo agente è in corso da tempo un braccio di ferro: il giocatore vorrebbe una rescissione del contratto con una buonuscita che compensi almeno in parte la differenza tra l’attuale stipendio e quello che prenderebbe in un nuovo club, il Chelsea se ora disposto a lasciarlo a marcire in tribuna fino a giugno 2027 piuttosto che cedere alle richieste.
La situazione appare simile a quella vissuta qualche anno fa da Alexis Sanchez al Man Utd.
In quel caso la cosa alla fine si risolse con un prestito all’Inter e due terzi dello stipendio rimasti a carico dei Red Devils.
Stiamo a vedere.
Sul giocatore ci sarebbe anche il Napoli che deve ovviare all’infortunio di Neres.
In ogni caso parliamo di un 31enne ancora integro fisicamente, anche se sicuramente la condizione sarà approssimativa dopo questa lunga assenza dai campi.
…sono quattro anni più o meno che “le qualità ” di Sterling si raccontano ma non si vedono…
la Nazionale Inglese fa parte del passato ormai. Per quanto riguarda lo stipendio… bho…. non credo che per il Chelsea i problemi siano l’ingaggio X come, dicono, Dybala per noi..🙂
…però hai perfettamente ragione 👍… nel sottolineare che a libro paga STERLING è il più caro con distacco. Sterline buttate 😅…
E niente, questo esterno alto è destinato a fare soffrire ancora Gasp (e tutti noi). Si arriverà all’ultimo secondo di mercato e dovremo considerarci fortunati.
sterling è forte forte!
Secondo me invece Ferguson andrà via dopo la partita di giovedì. Non credo che scenderà più in campo tra Malen e vaz da lanciare e fare crescere
era … era Forte
è solo una idea, in realtà è all in su carrasco
Allora io una cosa non capisco spendi 25 brande per un prospetto che non ti serve e hai avuto 5 mesi per scegliere e prendere il famoso esterno che Gasperini chiedeva da settembre . Adesso è logico che nessuna squadra si priva di giocatori forti e dico squadre di media classifica e lottano per non retrocedere sennò devi straparlare i giocatori e la Roma non è il Real. Il prospetto lo avrei preso sulla fascia e malen . Per il terzino possibile che in seri B non si trovi uno che sa fare i cross . Sempre una rosa corta devono avere gli allenatori della Roma e non completa e però si chiedono i risultati. Ad oggi alla Roma manca un centrocampista un esterno e un terzino fate voi. L unica squadra in serie A che ha 4 centrocampisti . Gasperini sta facendo un miracolo e chi dice che abbiamo una rosa all altezza vedete i cambi fatti domenica dal milan con quelli nostri . Loro possono tenere un certo pulisic un FOFANA e l inglese in panchina .
Loftus Cheek? Non vale un’unghia di qualunque nostro centrocampista attuale. Per me ovvio. Pulisic è ottimo. Ma mi tengo i nostri. Sono molto più simpatici e meno imbroglioni…🙂
Un acquisto stile “Progetto futuribile” é stato fatto con Venturino
Quello che manca é il titolare con esperienza, anche se anagraficamente ci sono gli ormai datati Elsharawi e Pellegrini che giocano su quel ruolo
La cosa strana é stata prendere Vaz che va a congestionare il reparto delle punte centrali arrivate a 4
Il ragionamento logico sarebbe stato dirottare Malen a sx e altermare Fergusin-Vaz-Dovbyk centrali, ma Gasperini risponde stizzito alle domande su questa ipotesi, come se al livello societario glielo avessero gia chiesto ripetutamente e contro la sua volontá
Staremo a vedere
Io personalmente vedendo i movimenti di Malen sia all’Astonvilla che alle prime apparizioni a Roma mi ricorda molto quello che faceva Lookman all’Atalanta
…Dovbyk non avrà vita lunga a Roma mi sa… non è nato ieri.
Ferguson, con tutto il rispetto, è in prestito e a 40 milioni non lo riscatti mai. Malen ok… non è giovanissimo ma lo si tiene. Emery si prende Tammy.
Tolti i falsi 9 che hanno funzionato male (Dybala, Baldanzi, sotto a chi tocca…) VAZ è il futuro più o meno prossimo. Sarà forte? me lo auguro ovviamente.
VAZ rientra nel discorso Roma futura (e ARENA con lui).
A giugno prossimo vediamo su chi punta la società come centroavanti di riferimento.
Ma Fortini poi non è destro? Non capisco perchè dovremmo adattare un destro a sx che, ad occhio e croce, non mi sembra Candela e pagarlo pure tanto. Il resto credo sia una bufala perchè se ti presenti con 25/30 M dall’Ajax o dal FejeNO te vendono pure il comune insieme a godts o Sauer. Sterling se non erro è fuori rosa e guadagna uno sproposito oltre ad essere molto molto particolare a livello di carattere.
Sterling è diventato un ex giocatore peggio di Carrasco.. lo appioppano in tutte le squadre ma nessuno lo prende
Per Nusa sacrificherei un giocatore come Indika….. è veramente forte il norvegese
Sterling, 19 milioni di stipendio annuo, viene alla Roma. Come no, ci crediamo tutti. Ah, la fonte è LEGGO, capito tutto.
ma solo io penso che la priorità dovrebbe essere un centrocampista? per me lì la coperta è corta dopo che si è fatto male kone e poi manca comunque un centrocampista che faccia gioco..a gennaio è difficile probabilmente sono tutti discorsi rimandati all’estate
…può giocare MANCINI a centrocampo se serve.
Sterling è un trappolone stile Cole. Allora meglio prendere Wolfe e dirottare Wesley sulla trequarti, insieme a Dybala con Malen punta.
Ogni giorno un nome nome, ma questo esterno sinistro di piede destro esiste realmente o è un’invenzione dei poteri forti? A parte la battuta, qui si sta perdendo tempo, si rischia di rimanere zoppi da quella parte, compreso per il terzino sinistro. Per me rimanere senza terzino sinistro è un handicap, anche perché bisogna adattare Wesley che va anche bene, ma a destra è ancora più devastante.
Fortini? Scarso davvero, tanto vale puntare sui ragazzi della nostra Primavera e farli crescere in prima squadra
io farei giocare Malen a sinistra mettendo Ferguson o Vaz centravanti e problema esterno sinistro risolto. Oppure giocherei con Soulè trequartista e Malen centrosinistra e Dybala centrodestra
Qualcosa non torna in questo mercato.
L’esterno offensivo sinistro di piede destro era un profilo richiesto da Gasperini dallo scorso mercato.
Va bene che Malen può fare quel ruolo ma sarebbe stato opportuno che Massara si presentasse con l’ala sinistra ad inizio mercato, invece mi sembra che dopo i NO per obiettivi importanti come El Mala e compagnia stiamo ora virando su dinosauri.
Forse era meglio investire sull’esterno sinistro titolare piuttosto che sulla punta di riserva (Vaz).
Magari Sterling!
Nela ha quasi sempre giocato a sinistra fatta eccezione forse solo per il campionato dello scudetto
Il terzino sinistro non serve, tra poco ci sarà Angelino.
uno schifo!!! chiaramente c era tutto il tempo st estate, considerando che 25 mln di vaz+20 di possibile esterno fanno 45mln!!!!!
Sterling pija 17 milioni all’anno…chi je li paga?
Allora non dico che non abbiamo una rosa valida sennò non staremo lì ma abbiamo una rosa corta e i prospetti o si chiamano totti o gli devi lasciare il tempo per esserlo e intanto quelle sopra hanno più giocatori pronti . 4 CENTROCAMPISTI IN SERIE A NON LI HA NEMMENO IL LECCE .
