ULTIME DA TRIGORIA – Malen scatenato in partitella. Montella presente a bordo campo (VIDEO)

Seduta di allenamento a Trigoria a due giorni dall’ultima sfida della fase campionato di Europa League, in programma giovedì sera sul campo del Panathinaikos. La Roma ha proseguito la preparazione con una sessione monitorata anche dai social ufficiali del club, che hanno pubblicato alcune immagini significative del lavoro svolto.

Occhi puntati soprattutto su Donyell Malen, apparso particolarmente brillante durante la partitella, spesso in tandem con Soulé. Un segnale incoraggiante dopo le difficoltà emerse nell’ultimo match, con l’olandese apparso voglioso di incidere e protagonista nelle esercitazioni a campo ridotto.

Buone notizie anche sul fronte Angelino: lo spagnolo ha lavorato regolarmente in gruppo e il suo rientro in campo sembra sempre più vicino. Restano invece ancora ai box El Shaarawy, fermato da un’infiammazione al tendine d’Achille, oltre a Koné e Dovbyk, entrambi indisponibili. Attenzione anche alla situazione di Hermoso: il difensore non si è allenato, ma filtra un cauto ottimismo per un possibile recupero lampo in vista di Udinese-Roma.

A rendere particolare la giornata, infine, una presenza inattesa a bordo campo. A Trigoria è stato infatti avvistato Vincenzo Montella: l’ex attaccante giallorosso e attuale ct della Turchia è stato pizzicato dalle telecamere mentre chiacchierava a lungo con Claudio Ranieri.

Qui sotto il video con alcune immagini della seduta odierna.

